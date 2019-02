Ponle nombre de tu ex a una cucaracha: zoo

El Zoológico de El Paso está más romántico que nunca en este mes del amor y de la amistad, ya que podrás ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha en el evento ‘Quit Bugging Me’ que se celebrará este 14 de febrero.

Los interesados en ponerle el nombre de sus ex a una linda cucaracha, pueden enviar un mensaje directo a la página de Facebook de El Paso Zoo antes del 10 de febrero.

En el Día de San Valentín, el personal del zoológico decorará la exhibición de los suricatos con los nombres seleccionados y, poco después, en honor a esos nombres, los simpáticos animalitos serán alimentados con las cucarachas.

El evento es este lunes 14 de febrero a las 2:15 de la tarde en las instalaciones de los suricatos en el Zoológico de El Paso.

“Es una forma divertida de involucrar a la comunidad en nuestras actividades diarias de enriquecimiento”, dijo Sarah Borrego, coordinadora de eventos del zoológico de El Paso.

“A los suricatos les encanta comer cucarachas como merienda y qué mejor manera de celebrar el Día de San Valentín que dándoles una cucaracha con el nombre de tu ex”, expresó.

Aquellos que no logren asistir, podrán disfrutar del suceso mediante Facebook Live y la cámara web ‘Meerkat’ disponible en el sitio web del zoológico www.elpasozoo.org



[email protected]