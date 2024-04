Ponen mujeres ejemplo en práctica de tiro

En el marco de la celebración del Mes de la Historia de la Mujer, la agencia Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) El Paso, organizó su primer evento inaugural de tiroteo policial denominado “Mujeres y armas” en el que participaron más de 60 mujeres pertenecientes a diversas corporaciones policiacas.

Reunidas en el campo de tiro, ubicado en el Rancho Táctico Ysleta, situado en las inmediaciones del Parque Estatal y Sitio Histórico de Hueco Tanks, las agentes convivieron en actividades diseñadas para apoyar y fomentar todos los niveles de tiro.

Patricia De la Riva, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Operación de Rescate de Explotación Humana (HERO) expresó que el participar en este evento le representó un orgullo al estar en este grupo no sólo de su agencia sino de todas las participantes.

“Primero que nada relataría la importancia de la igualdad de género, tanto de mujeres como de hombres, porque demuestra que pueden hacer el mismo trabajo y para eso estamos aquí para que la gente vea que las mujeres también lo pueden hacer y no sólo los hombres”, dijo luego de obtener un buena puntuación en su tiro y enfundar su pistola 9 mm.

Ella, al igual que el resto de las mujeres policías de las diversas agencias locales, estatales y federales, se inscribió para participar en un entorno seguro y positivo donde tuvo la oportunidad de mejorar sus habilidades de tiro, compartir experiencias y mejores prácticas durante la competencia.

La agente especial de DHS, Mónica Arvizu Batres, quien ha trabajado con HSI durante 15 años, dijo que este evento es importante porque reúne a las mujeres para empoderarse mutuamente y compartir historias sobre las cosas que han superado.

“Estoy muy emocionada por la presencia de todas las mujeres pertenecientes a las diferentes agencias”, manifestó la paseña y egresada de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) de la carrera de Justicia Criminal y quien ha pertenecido a diferentes departamentos de la corporación federal.

Orgullosa de contribuir a la seguridad pública no sólo de la ciudad sino del país entero, manifestó que a lo largo de su carrera ha realizado operativos en diferentes grupos de investigación que van desde narcóticos, lavado de dinero y pandillas hasta secuestro de inmigrantes, entre otros.

Aunque en ocasiones las mujeres que trabajan en el cumplimiento de la ley a menudo son víctimas de discriminación por parte de sus homólogos masculinos, Arvizu Batres, manifestó que desde su ingreso a la corporación ha tenido el apoyo y protección de sus compañeros.

“Me han tratado bien, todos somos agentes especiales”, dijo tras afirmar que desde su ingreso entró con una mente abierta lo que le ha permitido desarrollarse, aprender y trabajar bien. “Si una hace su trabajo nadie ve si es hombre o mujer. Somos muchos agentes que trabajamos juntos y nos cuidamos entre nosotros”, recalcó.

Como madre de familia de dos hijos, dijo que también ha aprendido a combinar su rol de madre y esposa con el trabajo. “A mí nunca se me ha hecho difícil y he logrado realizar mi trabajo con la ayuda de mi esposo, que también es agente especial. Él entiende mi trabajo y me ayuda” y dijo que al convertirse en agente hizo su sueño realidad.

Brenda Bautista, agente de inmigración, al igual que Mónica, coincidió que el estar casada y con hijos no es impedimento para realizarse como mujer dentro de las filas policiacas.

“Mi esposo me ha apoyado al 100 por ciento en lo que hago”, dijo la orgullosa madre de 4 hijos quien al igual que el resto de sus compañeras combina con entusiasmo ambos roles desde hace 17 años.

Como agente de la Patrulla Fronteriza dijo que uno de los motivantes de su trabajo es poner en práctica el humanismo que distingue a la corporación y a ella misma al tener la oportunidad de ayudar a los hombres, mujeres y niños que se encuentran a la deriva y en peligro en terrenos inhóspitos de la frontera Sur.

“Como agentes debemos proteger la frontera y asegurar a las personas que cruzan ilegalmente la frontera, pero a mí se me hace muy importante ayudar a aquellos que están necesitados y protegerlos del frío y el calor cuando los encontramos en lugares desérticos”.

Bautista, quien perteneció junto con su esposo al Ejército de los Estados Unidos, dijo que otra de las satisfacciones es el orgullo y admiración que tienen sus hijos de ella al calificarla como una supermujer.

Emocionada, recordó cuando su hija de ocho años le dijo: “Mamá eres mi héroe”, cuando se preparaba para salir de casa. “Sus palabras me llenaron de orgullo y casi se me salieron las lágrimas”, dijo la esposa del militar retirado y le contestó que ella sólo hacía su trabajo.

Dentro de su filosofía de vida expresó que desde niña siempre tuvo la tendencia y necesidad de ayudar a los necesitados por lo que siempre ha tratado de poner el ejemplo y transmitir esos valores a su familia y a la gente que la rodea.

Otra de las cualidades de esta agente de la Patrulla Fronteriza es que es la única mujer paramédica del Sector El Paso, lo que representa, además de una responsabilidad, la oportunidad de brindar asistencia a los enfermos y a sus propios compañeros en caso de que se presente algún percance.

“Nosotros estamos aquí, somos muy humanitarios, ayudamos a la gente que encontramos aquí tirada y está padeciendo muchas cosas. Los niños que dejan abandonados aquí en la frontera tratamos de cuidarlos a todos, desafortunadamente hay gente que no ve ese lado y nos critica”, expresó a quienes su compañeros la llaman ‘mamá osa’ por los cuidados a la salud que atiende como paramédico y el apoyo que les brinda al salir a campo.

En su mensaje a las féminas que aspiran a ser policías, pero que aún no se deciden, las agentes las invitaron a atreverse y enlistarse en la Academia, enfrentar los retos y cumplir sus sueños de pertenecer a una de las agencias del orden y la justicia. Si ellas pudieron, cualquier otra también puede, expresaron.

