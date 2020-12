Ponen en duda contrato de miles de dólares otorgado por YISD

Archivo

El Distrito Escolar Independiente de Ysleta le otorgó a la compañía del administrador Shane Haggerty un contrato de aproximadamente 40 mil dólares esta semana para organizar una competencia virtual de robótica e ingeniería.

Aunque algunos miembros de la Junta Escolar expresaron su preocupación por la óptica de darle el contrato, finalmente lo hicieron por un voto de 5-1 el pasado miércoles, y la fideicomisaria Kathryn Lucero votó en contra. Haggerty se abstuvo.

“No sólo porque es legal lo hace éticamente correcto”, dijo Lucero antes de la votación.

Aunque un puñado de fideicomisarios preguntó sobre la cantidad que Haggerty recibiría directamente a través del contrato, no proporcionó una estimación de su compensación individual ni detalló cuánto del contrato cubre el costo de los materiales. El personal del Distrito dijo que no es algo de lo que estén al tanto de ningún proveedor con el que celebren un contrato.

Haggerty no ha respondido a las solicitudes de comentarios de El Paso Matters en su teléfono celular. Le dijo a KTSM-TV que había presentado todas las divulgaciones requeridas y le pidió a la Junta que aprobara el contrato, a pesar de que no era requerido por la política del Distrito.

Según el contrato, YISD pagará a Five Star Innovation 55 dólares por estudiante que se registre para la competencia, que está abierta a estudiantes de cuarto a sexto grado en el programa de dotados y talentosos.

El portavoz de YISD, Daniel Martínez, dijo que el Distrito está invitando a 686 estudiantes a asistir. Si todos asisten a la competencia de varios días, ese sería un pago de aproximadamente 37 mil 700 dólares. El contrato se extiende desde el 7 de enero hasta el 25 de mayo de 2021, según un calendario proporcionado por Martínez.

Haggerty es cofundador y director de innovación de Five Star Innovation, que organiza concursos y talleres de robótica y otras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como oportunidades de desarrollo profesional docente. Se asocia con Fort Bliss para las competiciones, según su sitio web.

Haggerty se desempeñó como fideicomisario de 2010 a 2017. En mayo, la Junta de Fideicomisarios de YISD designó por unanimidad a Haggerty para cubrir la vacante dejada por la renuncia del fideicomisario Richard Couder.

La compañía ha recibido contratos anteriores de YISD en los dos años desde que dejó la Junta, dijo a los fideicomisarios el superintendente Xavier De La Torre. El sitio web de Five Star Innovation señala que también ha trabajado con el Distrito Escolar Independiente de Canutillo.

“Para crédito de Shane, él sabía que la suma de este contrato no requería una acción de la Junta e insistió en que se presentara ante la Junta y se presentó con total transparencia y es sincero sobre lo que está dispuesto a ofrecer a nuestros estudiantes”, dijo De La Torre en la reunión del miércoles.

Según la política del Distrito, un superintendente puede aprobar contratos de fuente única de menos de 100 mil dólares. Todo encima de esa cantidad requiere la aprobación de la Junta.

Se desconoce cuántos contratos ha aprobado De La Torre para Five Star Innovation, o cualquier otra empresa afiliada a Haggerty. Haggerty es un agente de seguros autorizado para Barrett Insurance Services, que hace negocios con YISD, según una divulgación de conflicto de intereses que presentó el Distrito.

Una declaración de divulgación de conflicto que presentó en el momento de su cita de mayo señala que tenía un contrato anterior para impartir talleres de robótica a estudiantes dotados y talentosos en varios campus. Ese contrato finalizó el 31 de marzo de 2020, según el formulario, aunque no se proporciona el nombre de la empresa.

YISD inicialmente se acercó a otra compañía, Adventures in Learning, para organizar un evento de robótica virtual, pero su costo era demasiado alto, dijo Louisa Aguirre-Baeza, superintendente adjunta de currículo e instrucción, en la reunión del miércoles. Adventures in Learning habría cobrado entre 200 y 300 dólares por estudiante, dijo.

El contrato de Five Star Innovation “está en el extremo inferior de lo que normalmente invertimos para que estos eventos sucedan para los estudiantes”, dijo De La Torre a los fideicomisarios.

No está claro cómo YISD se decidió por Five Star Innovation y si se contactó con otras empresas. De La Torre no estuvo disponible para una entrevista, según Martínez, el vocero del Distrito.

El Código de Gobierno Local de Texas requiere que los fideicomisarios presenten una declaración jurada de conflicto de intereses si tienen un “interés sustancial” en una empresa que hace negocios con su distrito. También prohíbe a los miembros de la Junta Escolar con un “interés sustancial” votar sobre los contratos de su empresa. No existen disposiciones que prohíban que la empresa de un fideicomisario sea un proveedor de un distrito y reciba contratos de un distrito.

Aunque está permitido por la ley estatal, Lucero cuestionó si es una buena política que los fideicomisarios reciban dinero del Distrito.

“40 mil dólares equivalen al público como salario y eso me preocupa profundamente”, dijo Lucero en la reunión. Según la ley de Texas, a los miembros de la Junta Escolar no se les paga.

Lucero le dijo a El Paso Matters que quiere trabajar con la representante estatal entrante Claudia Ordaz-Pérez, demócrata de El Paso, en esta próxima sesión legislativa para enmendar el Código de Gobierno Local para que los miembros de la Junta Escolar no puedan ser proveedores de sus distritos durante su mandato. Tal cambio haría que el código esté más en línea con el Código de Educación de Texas, dijo, ya que la ley prohíbe que los miembros de la Junta Escolar acepten empleo con el Distrito hasta al menos un año después de que finalice su membresía en la Junta.

“Creo que es importante para nosotros como funcionarios electos tener el más alto estándar ético cuando se trata de nuestro público, y creo que esto (el Código de Gobierno Local) brinda una oportunidad para eludir las políticas que ya tenemos en los libros”, dijo Lucero.

Ella dijo que también le gustaría cambiar la política de la Junta de YISD para que cualquier contrato que involucre a un fideicomisario actual o anterior deba presentarse ante la Junta completa para su aprobación, independientemente de la cantidad. Expresó su decepción porque Haggerty y De La Torre incluso llevaron el contrato a la Junta para su aprobación, y dijo que estaba sorprendida de ser la única administradora que votó en contra.

“Simplemente no quiero que la percepción sea que un fideicomisario tiene una ventaja sobre los demás, especialmente ahora durante los tiempos de Covid donde la gente necesita el trabajo, nuestra comunidad necesita el trabajo y hay proveedores que potencialmente pueden hacer este servicio como podrían estarlo haciendo por otros distritos”, dijo Lucero.

El presidente de la Junta, Cruz Ochoa, dijo a El Paso Matters que no cree que haya una apariencia de incorrección asociada con la adjudicación del contrato a la compañía de Hagerty. Todo se hizo “de manera correcta” en consulta con el departamento legal de YISD, dijo.

“Lo veo desde mi perspectiva como un servicio que la escuela necesita y pasó por los mismos protocolos y las mismas reglas y regulaciones que tenía cada contratista”, dijo Ochoa.

“La crisis de Covid ha creado una gran desventaja para las escuelas en lo que respecta a la capacitación en línea, especialmente para los estudiantes GT (dotados y talentosos)”, dijo Ochoa. La competencia de robótica en línea “aliviará y proporcionará las herramientas necesarias para mantener a los estudiantes comprometidos a un nivel superior”, dijo.

Ochoa dijo que no podía especular sobre si la Junta le hubiera otorgado un contrato a Five Star Innovation si no hubiera habido una pandemia.