Pone en vilo Trump acuerdo fronterizo

Washington— Un acuerdo bipartidista en el Senado para vincular medidas de control fronterizo y ayuda a Ucrania enfrentaba el colapso el jueves, ya que los senadores republicanos se volvían cada vez más cautelosos respecto a un compromiso en año electoral que Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano, califica de "insignificante". Los negociadores del Senado han estado esforzándose durante semanas para finalizar un compromiso cuidadosamente negociado sobre política fronteriza e inmigración que tiene como objetivo frenar la cantidad de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. Pero ahora que las negociaciones se han prolongado durante semanas, la política electoral y las demandas de Trump lo están hundiendo. En juego está un plan en el que tanto el presidente Joe Biden como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, han trabajado durante meses para lograr, con la esperanza de persuadir al Congreso a aprobar ayuda en tiempo de guerra para Ucrania. Estados Unidos se ha quedado sin dinero para suministrar a Ucrania, dejando al país potencialmente varado sin suministros robustos de municiones y misiles para hacer frente a la invasión rusa. Trump intensificó el jueves sus críticas al posible compromiso, escribiendo en dos extensas publicaciones en su plataforma de redes sociales que sería “insignificante” en términos de seguridad fronteriza y “otro Regalo a los Demócratas Radicales de Izquierda” mientras Biden se postula para la reelección. El ex presidente dijo que el Senado estaría mejor sin llegar a un acuerdo, incluso si eso significa que el país “se cierre” por un tiempo. No propuso opciones de políticas alternativas. En una reunión republicana a puertas cerradas el miércoles, McConnell reconoció la realidad de la oposición de Trump, que es el probable nominado presidencial de su partido, y discutió otras opciones, incluida la posibilidad de separar Ucrania y la frontera, según dos personas familiarizadas que hablaron anónimamente para discutir la reunión privada. La información fue reportada primero por Punchbowl News. Los comentarios de McConnell generaron nuevas dudas en el Senado sobre su nivel de compromiso con el acuerdo fronterizo, aunque los defensores de seguir adelante argumentaron que las declaraciones del líder estaban siendo malinterpretadas. “Todavía estamos trabajando en ello”, dijo McConnell a los reporteros el jueves por la mañana. También tranquilizó a la conferencia en un almuerzo republicano el jueves, diciendo que aún apoya personalmente la combinación de la frontera y Ucrania, dijo el senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur. El senador de Oklahoma James Lankford, el principal negociador republicano, dijo que el grupo aún está trabajando en el paquete. Afirmó que McConnell estaba abogando por la propuesta simplemente reconociendo la realidad política de que la temporada de primarias presidenciales está en pleno apogeo. “Creo que eso es lo que ha cambiado, que simplemente está reconociendo”, dijo Lankford. “Esa es simplemente una realidad”. Lankford ha estado trabajando con un pequeño grupo bipartidista y funcionarios de la Casa Blanca para intentar cerrar el trato fronterizo. Pero la publicación de la legislación ha estado detenida por discusiones sobre el costo de las nuevas políticas y desacuerdos continuos sobre la limitación de la capacidad del presidente para permitir el ingreso de personas al país en circunstancias especiales, como huir de la guerra y la agitación. “Realmente nos estamos enfocando en asegurarnos de sacar el proyecto de ley y de que lo aprobemos en el Senado”, dijo la senadora Kyrsten Sinema, independiente de Arizona, que ha sido clave en las conversaciones. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Dalton, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el jueves que la administración Biden ha estado trabajando “de buena fe” con los negociadores, siente que se ha progresado y espera que continúe. “Estamos en un momento crítico y debemos esforzarnos al máximo para lograr esto”, dijo el senador John Thune, de Dakota del Sur, el republicano de mayor rango del Senado. “Si no podemos llegar allí, entonces iremos al plan B”. Pero los líderes del Congreso no han identificado ninguna otra forma de impulsar la financiación en tiempo de guerra para Ucrania a través de las perspectivas políticas cada vez más oscuras de la causa. Decenas de republicanos de la Cámara de Representantes no están dispuestos a enviar más dinero a la lucha, incluso cuando los veteranos de mucho tiempo del partido, como McConnell, han tratado de convencerlos de que evitar el avance del presidente ruso Vladimir Putin en Europa está directamente en el interés de Estados Unidos. “Sabemos que si Putin prevalece en Ucrania, las consecuencias para la democracia occidental y para el pueblo estadounidense serán graves y nos perseguirán durante años”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. “Los demócratas también están decididos a llegar a un acuerdo sobre la seguridad de la frontera Sur”. Trump ha planeado sobre las conversaciones, primero criticando el apoyo estadounidense a Ucrania y ahora potencialmente trastornando un compromiso político en la frontera que entregaría a su probable oponente, Biden, nuevas políticas destinadas a contener la histórica cantidad de migrantes que se dirigen al país. Con los republicanos planteando continuamente el tema en la campaña, es probable que la frontera siga siendo central en las elecciones de este año. Aunque muchos en el Congreso esperan ansiosos el texto del proyecto de ley, Trump ya ha dicho en redes sociales que no debería haber un acuerdo fronterizo bipartidista “a menos que obtengamos TODO lo necesario para detener la INVASIÓN de millones y millones de personas”. El principal negociador demócrata, el senador de Connecticut, Chris Murphy, dijo que aún tiene esperanzas de que los republicanos decidan aceptar el compromiso, aunque los demócratas no querían vincular la ayuda a Ucrania y la seguridad fronteriza en primer lugar. “Muchos republicanos se han acostumbrado a que esto sea simplemente un problema político, no un problema real que deba resolverse”, dijo Murphy. “Y eso es difícil de superar para ellos. Pero hay un gran grupo de republicanos del Senado que quieren resolver el problema”. Buscando frenar las objeciones de Trump, los senadores republicanos han argumentado que las políticas en discusión no tendrían un efecto inmediato en los problemas en la frontera e incluso le darían a Trump mayor autoridad para hacer cumplir la ley fronteriza si es reelegido. “El problema seguirá siendo un tema vigente y creo que será uno de los temas definitorios en la campaña”, dijo el senador John Cornyn, republicano de Texas. “Así que debemos hacer nuestro trabajo aquí”. Pero esta semana, un grupo vocal de republicanos ha planteado objeciones, incluyendo intercambios acalorados durante un almuerzo republicano a puerta cerrada el martes, según varios senadores presentes en la reunión. Han argumentado que los presidentes ya tienen suficiente autoridad para implementar medidas fronterizas estrictas y que Trump debería tener su opinión. “Si esperamos que él pueda asegurar la frontera, debería poder ver este proyecto de ley y debería poder participar y decir, ¿esto me ayudará a asegurar la frontera o no?”, dijo el senador Rick Scott, republicano de Florida, en una conferencia de prensa el miércoles. “Lo que sabemos es que no lo necesita”. El senador J.D. Vance, un republicano de Ohio y aliado de Trump, dijo que habló con el ex presidente sobre el acuerdo la semana pasada y expresó su preocupación de que sea “demasiado débil”. “Cuando falle, como lo hará, le permite al presidente culpar a los ‘republicanos de MAGA’ por el fracaso de un paquete de seguridad fronteriza cuando en realidad lo que falló fue un paquete de seguridad fronteriza muy débil que en realidad no hizo nada”, dijo Vance. Pero algunos republicanos temen que renunciar a la oportunidad de promulgar una política fronteriza pueda tener consecuencias negativas. "Si se nos brinda una oportunidad y decidimos, por razones políticas, no hacerlo, sí, creo que podríamos estar en serios problemas", dijo Rounds. "Muchos de nuestros candidatos podrían estar en serios problemas en sus distritos".