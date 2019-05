Pone a todos a bailar el Neon Desert Music Fest

Con un decidido impulso a los comercios del primer cuadro de la ciudad, ocupación hotelera y a la red de transporte público inició el Neon Desert Music Fest 2019.

A pesar de la ausencia de la artista mexicana Ximena Sariñana, debido a cuestiones de visado, el Centro de la ciudad de El Paso se vio pletórico de visitantes al evento musical anual.

“Debido a cuestiones de visado más allá de nuestro control, Ximena Sariñana no podrá estar con nosotros para el #ndmf2019, pero estamos muy contentos en anunciar que ella estará de regreso en el 2020”, dio a conocer el sábado el comité organizador del evento por medio de sus redes sociales.

Sariñana estaba programada para actuar en el escenario Paso del Norte a las 6:15 de la tarde del sábado, y ante el inconveniente, la agrupación The Swell Kids tomó su lugar en el festival que dispuso de cinco diferentes locaciones.

Tradicionalmente el Neon Desert Music Fest se había desarrollado en las inmediaciones de la Plaza San Jacinto, pero el tendido de las vías del tranvía presentaban un impedimento que fue remediado con la reubicación del evento.

Los organizadores del festival utilizaron porciones de la Avenida Texas y la calle Saint Vrain, que queda en el extremo sur del edificio del City Hall, y también parte de la calle Kansas.

Adicionalmente, el recién resurgido tranvía de El Paso fue utilizado para transportar a los asistentes al festival de y hacia los estacionamientos que fueron designados en las inmediaciones del centro de transferencia Glory Road de la empresa Sun Metro que administra dicho servicio.

La ocupación hotelera en el primer cuadro de la ciudad estuvo cerca de su máxima capacidad, mientras algunos restaurantes que no contemplaban abrir durante el fin de semana decidieron abrir sus puertas ante el evento.

“Debido al festival, y para atender a la hermosa gente de El Paso y a los visitantes que vienen de fuera de la ciudad, vamos a abrir el sábado y el domingo”, dijo Emiliano Marentes, chef y propietario del restaurante Elemi, ubicado en el 313 North Kansas, justo enfrente donde se desarrolla el Neon Desert Music Fest.



[email protected]