Politizan educación durante campaña electoral

En medio de discusiones políticas de alto perfil sobre cómo los estudiantes de Texas aprenden sobre raza, género y sexualidad, tres educadores de El Paso compiten por un puesto en la Junta de Educación del Estado, que establece y revisa los estándares del plan de estudios y aprueba los libros de texto para las escuelas públicas.

Laura Márquez, Melissa Ortega y Omar Yanar compiten para la candidatura demócrata en la boleta electoral de noviembre para el escaño del Distrito 1, que cubre 30 condados que se extienden desde El Paso hasta los suburbios de San Antonio y Laredo. Cerca del 45 por ciento de El Paso está en el Distrito 1. Dos republicanos buscan la nominación primaria de ese partido.

El escaño lo ocupa actualmente la demócrata Georgina Pérez, quien dejará el cargo en diciembre después de dos mandatos.