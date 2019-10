Podrán fiscales de NY acceder a declaraciones de impuestos de Trump

Nueva York— Un juez federal falló el lunes que los fiscales de la ciudad de Nueva York pueden ver las declaraciones fiscales del presidente Donald Trump para una investigación sobre pagos hechos para comprar el silencio de una actriz pornográfica y una modelo de Playboy.

El juez federal Victor Marrero rechazó categóricamente el intento de Trump de mantener secretos sus documentos financieros, y declaró que la afirmación del presidente de que tiene inmunidad de todos los procedimientos criminales era “extraordinario” y “una extralimitación del poder ejecutivo” que no concordaba con la Constitución.

Al menos por ahora, las declaraciones de impuestos seguirán fuera del alcance de los fiscales. Los abogados de Trump apelaron el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que puso el asunto en suspensión mientras pondera la causa aceleradamente.

En el centro del caso está el pedido del fiscal del distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. de que la firma de contabilidad de Trump entregue ocho años de declaraciones fiscales personales y de negocios desde enero del 2011.

Vance, un demócrata, investiga pagos hechos para comprar el silencio de Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal, que dijeron haber tenido una aventura con Trump.

“Los demócratas de la izquierda radical han fallado en todos los frentes”, dijo Trump en Twitter tras conocerse el fallo del juez, “así que ahora están presionando a fiscales demócratas de la ciudad y el estado de Nueva York para que le caigan encima al presidente Trump. Una cosa como esa nunca le ha pasado a un presidente. ¡Ni siquiera cerca!”, agregó.

La Fiscalía se negó a comentar.

Los abogados de Trump han dicho que la investigación tiene fines políticos y que el pedido de sus declaraciones de impuestos desde enero del 2011 a la fecha debe ser rechazado porque él es inmune a investigaciones criminales mientras sea presidente.

Pero el juez rechazó ese argumento, alegando que es excesivamente general.

“Como lo lee la corte, la inmunidad presidencial se extendería para cubrir todas las fases de un proceso criminal, incluyendo investigaciones, los procedimientos y citaciones del jurado investigador, la imputación, arresto, juicio, condena y encarcelamiento”, escribió Marrero. “Esa protección constitucional presumiblemente cubriría cualquier conducta, en cualquier momento, en cualquier fórum, estatal o federal, y sin importar si el presidente actuó solo o en concierto con otros individuos”, aseguró.

El juez dijo que él no podía aprobar esa opinión legal, “especialmente a la luz de preocupaciones fundamentales sobre la arrogación excesiva del poder” que llevó a los fundadores de la nación a crear un equilibrio de autoridad entre las tres ramas del Gobierno.

Trump se ha negado absolutamente a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, rompiendo con una tradición establecida por presidentes y candidatos a la Casa Blanca hace decenios. Ha acudido a los tribunales para apelar requerimientos legislativos emitidos a su banco de varios documentos financieros, incluyendo declaraciones tributarias. Esa disputa está también ante una Corte federal de apelaciones.

Vance comenzó la pesquisa luego que fiscales federales en Manhattan completaron su investigación sobre pagos que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, arregló para Daniels y McDougal para que guardaran silencio durante la campaña presidencial.



Juicio político: emiten más órdenes de comparecencia



Mientras tanto, en Washington, demócratas de la Cámara de Representantes que dirigen la investigación preliminar de juicio político al presidente Donald Trump emitieron el lunes órdenes de comparecencia al secretario de Defensa Mark Esper y al director interino de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought.

Tres demócratas que presiden comisiones exigieron que Esper y Vought les entreguen los documentos pedidos para el 15 de octubre.

Las comisiones de Inteligencia, Supervisión y Relaciones Exteriores están investigando las medidas tomadas por Trump para presionar a Ucrania a investigar a su rival demócrata Joe Biden y su hijo como una posible interferencia a la elección del 2020. El mandatario también retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

Los demócratas dicen que los documentos son necesarios para evaluar el orden de los sucesos y las razones por las que la Casa Blanca decidió retener la ayuda asignada por el Congreso para Ucrania para contrarrestar la agresión rusa. La ayuda después fue entregada.

Entre tanto, ha surgido un nuevo informante que dice –según su abogado– tener conocimiento de primera mano sobre eventos claves.

Ahora que el Congreso está en receso una semana más y muchos republicanos son reticentes a hablar públicamente, la noticia de que hay otro denunciante que podría corroborar la denuncia original del primer informante sacudió a Washington y posiblemente aumentó lo que está en juego para Trump. La noticia del segundo denunciante trascendió a través de un texto del abogado Mark Zaid.

Zaid, quien representa a ambos denunciantes, dijo que el nuevo informante trabaja en el área de espionaje y ha hablado con el monitor interno de la comunidad de inteligencia.

El denunciante original, un agente de la CIA, presentó una denuncia formal ante el inspector general en agosto que desató la investigación preliminar de juicio político. El documento sugiere que Trump usó una llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en julio para investigar a Biden y su hijo, Hunter, haciendo que la Casa Blanca encubriera el asunto.

El pedido de Trump ocurrió aun cuando no hay evidencias de irregularidades de parte del ex vicepresidente y precandidato a la Presidencia o su hijo, quien fue miembro de la junta de una empresa de gas en Ucrania. Trump niega haber obrado inapropiadamente, pero la Casa Blanca ha tenido problemas para ofrecer una respuesta concertada.