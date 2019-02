Plasma Diana Natalicio en playeras su estancia en UTEP

La exhibición más reciente de la Galería Unión de la Universidad de Texas en El Paso le quedó perfectamente a la presidente de esta institución a través de una camiseta de talla pequeña.

Los más de 30 años de la presidencia de Diana Natalicio en UTEP es un tanto raro en la educación superior, así que, la universidad decidió documentar la historia de la presidenta que pronto va a retirar, a través de una medida única e igual: camisetas.

“Mi Estadía Aquí Plasmado En Camisetas”, es una exhibición que representa más de 30 años de la afinidad que ha habido en UTEP y en su comunidad. Cada camiseta nos cuenta una historia en particular acerca de la rica vida de la universidad a través del idioma, diseño, color y cultura popular.

La exhibición estará abierta hasta el 15 de marzo del 2019, dentro de la Galería Unión que se encuentra en el salón 201 del Edificio Unión Este.

A través de su estadía de tres décadas, la presidente Natalicio ha amasado una impresionante colección de camisetas de UTEP y relacionadas con UTEP –que mayormente le han regalado.

Se dio cuenta que tenía una serie de coloridas camisetas en un armario en la Casa Hoover, que es la residencia oficial de los presidentes de UTEP y una de las viviendas más icónicas e históricas de El Paso, y empezó a pensar en su vida posterior a su retiro y su mudanza a una nueva y probablemente más pequeña casa en El Paso.

Así que, ¿por qué tanto lío por una colección de camisetas? Los que trabajan en la educación superior usualmente toman como algo garantizado el poder que les da una simple camiseta. Después de todo, regularmente todos los días vemos una variedad de camisetas relacionadas con la universidad en los campus.

Representan la moda básica en ese lugar. Aunque si uno lo piensa un poco, hay algo más profundo e importante en los mensajes que hay en esas camisetas.

De alguna manera son la idea de una expresión personal que regularmente es alentada en los campus. Las camisetas expresan ideas y celebran logros. Documentan la historia y unen a la comunidad universitaria. La mayoría tenemos por lo menos una en nuestro armario.

Diana Natalicio tiene 354.

“A medida que fue creciendo el número de camisetas únicas de UTEP, empecé a ver que ofrecían una perspectiva única sobre eventos específicos e hitos en la historia de UTEP en los últimos 30 años”, comentó la presidente Natalicio.

“Gracias y felicitaciones a Liz Thurmond y a su equipo por colocarlas de una manera creativa y permitirnos dar un recorrido por los recuerdos de UTEP”, dijo.

Varios integrantes de la familia de UTEP que colaboraron en la exhibición lo catalogaron como una tarea de amor. Entre ellos estuvo la directora de eventos de la Universidad, Liz Thurmond, quien seleccionó las prendas y tuvo la tarea colosal de crear una narrativa coherente e histórica con cientos de yardas de camisetas de algodón.

Ella comentó que había sido divertido y una experiencia reveladora. Su equipo arregló las camisetas por tamaño y color para lograr la estética de la exhibición y por sus muchos temas –camisetas nostálgicas o relacionadas con el atletismo.

Para Thurmond, muchas de las camisetas le trajeron cariñosos recuerdos, mientras que otras le hicieron reír.

Algunas notables incluyen una lista de 10 hechos simpáticos precedidos por la frase “Sabes que asististe a UTEP si…” y una camiseta blanca con la frase irónica “¡He sido presidente de UTEP durante 10 años y todo lo que he recibido fue esta horrible camiseta!”.

Las adiciones más recientes a la colección de la presidente Natalicio incluyen la que dice Gracias por 30 años, que tiene la ilustración de su icónico corte de cabello, que aún puede ser adquirida en la librería de la universidad, una camiseta conmemorativa de la designación de UTEP como la mejor institución de investigación Carnegie R1, y otra que celebra la ceremonia de la creación del edificio de Investigación Interdisciplinaria, que se llevó a cabo a principios de este mes.

Muchas de las camisetas visibles en la exhibición y en las espaldas de los estudiantes actuales del campus fueron distribuidas a través del Centro de Liderazgo y Participación Estudiantil, SELC por sus siglas en inglés.

Nicole Aguilar, directora del SELC, comentó que en el diseño de cada camiseta se requiere mucha reflexión y consideración.

“Todo se reduce a preguntarnos: ¿Qué queremos lograr?”, dijo Aguilar.

“¿Estamos tratando de promover algo, de unir a un grupo de personas, o estamos tratando de enviar un mensaje?, ¿cuál es nuestra misión detrás de una camiseta?”.

Aguilar agregó que algunas de las camisetas que están en la exhibición representan una conferencia o programa en donde los estudiantes tuvieron experiencias que cambiaron su vida, mientras que otras representan un momento decisivo en la historia de UTEP.

“Yo creo que muchos de los que estamos en el campus hemos sido influenciados o impactados cuando hemos estado detrás del diseño específico de una camiseta, si estuvimos en ese evento en particular o si vimos la evolución de ese evento o programa”, agregó Aguilar.

Brianna Trejo estudia el último año universitario y pronto se graduará con una doble licenciatura en Psicología y Sociología. Ella cuenta con una modesta colección de unas 25 camisetas de UTEP, con las que planea elaborar una colcha.

Trejo comentó que su colección representa recuerdos cariñosos y las diferentes etapas del tiempo que ha pasado en UTEP. Su colección inició con la camiseta de orientación como nueva estudiante y termina, hasta ahora, con la camiseta de agradecimiento por los 30 años.

“Esto simboliza la travesía desde donde empecé, con la orientación, como todos los demás y la del agradecimiento por los 30 años significa lo mucho que la presidente Natalicio ha contribuido a UTEP”, dijo Trejo.

“El haber adquirido esa camiseta durante mi último año en la universidad que será el cierre de mi historia en UTEP y lo será junto con la de ella, es realmente increíble y se siente diferente que si me fuera a graduar en cualquier otro año”.

Roberto Orozco, quien estudia el penúltimo año de Ciencias Computacionales, no tiene muchas camisetas como la presidente Natalicio, pero sus cinco camisetas de UTEP significan mucho para él.

Recientemente, comentó que había comprado la camiseta del agradecimiento por los 30 años debido a lo mucho que admira a la presidente Natalicio.

“Se siente bien ser parte de esta universidad”, aseguró Orozco. “Estoy trabajando duro para seguir aquí, aprender otro idioma y ser parte de UTEP. Esta camiseta representa eso”.

No importa el significado especial o los sentimientos que se evocan a través de las camisetas de UTEP, seguro va a haber alguna antigua camiseta o tal vez dos que podrá reconocer en la exhibición “Mi estadía en Camisetas”.

La Galería Unión está abierta de las 7 a.m. a las 10 p.m. de lunes a sábado y los domingos del medio día a las 5 p.m.