Plantea alcalde de El Paso regreso a clases hasta septiembre

Cortesía – MSNBC / Dee Margo, alcalde de El Paso

El Paso— El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que ha estado hablando con los superintendentes de los distritos escolares sobre posponer la apertura de escuelas hasta el día después del Día del Trabajo, -en septiembre.

Margo declaró a la cadena de medios nacionales MSNBC que 'habría una reunión el martes entre los distritos escolares y las autoridades de salud de El Paso para discutir ese plan'.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro comenzará su primer día de clases para el año 2020-2021 el 27 de julio. El Paso ISD e Ysleta ISD anunciaron planes para comenzar las clases el 3 de agosto.

"Creo que un retraso probablemente correspondería a los niños y los padres", dijo Margo.

Margo también expresó a MSNBC que El Paso enfrenta un déficit presupuestario significativo causado por la pandemia de Covid-19.

"Desde el punto de vista de la financiación de la Ley CARES, todo lo que necesitábamos era un poco más de flexibilidad para poder gastarlo", dijo Margo.

"Lo recibimos directamente como una población mayor a 500 mil de los federales", agregó.

El alcalde aseguró que a medida de que aumentan los casos de Covid-19 en El Paso, dijo que también le preocupa lo que está sucediendo en Ciudad Juárez.

"Personalmente, me preocupa que debamos mantener los puentes cerrados a los viajes no esenciales", dijo Margo. "Nos dicen dónde están pero no estoy muy seguro de eso y tienen que hacer más pruebas", declaró.