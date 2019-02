Planeaba adolescente balear a su ex novia en escuela

Albuquerque, N. M.— Una nota encontrada en la bolsa del pantalón del adolescente de 16 años indicaba que planeaba asesinar a su ex novia y a otras personas el Día de San Valentín, cuando disparó dentro de su escuela, de acuerdo con documentos presentados en la Corte por las autoridades.

Nadie resultó lesionado en el tiroteo, el cual tuvo lugar el jueves por la mañana antes de que comenzaran las clases en la preparatoria V. Sue Cleveland en Rio Rancho, un suburbio de Albuquerque, Nuevo México.

La declaración en una orden de cateo, obtenida por el Albuquerque Journal el viernes, estipula que un testigo dijo a las autoridades que el sospechoso de 16 años abordó a otros tres estudiantes que se encontraban sentados en un rincón antes de abrir fuego.

La Associated Press no ha revelado el nombre del sujeto debido a que es un menor de edad. El sospechoso enfrenta cargos de intento de asesinato y por portar un arma letal dentro de la escuela. Los archivos de la Corte aún no mencionan a un abogado defensor que pudiera ofrecer algún comentario en representación del adolescente.

El sujeto se encuentra detenido en el Centro de Detención para Menores del Condado de Bernalillo después de haber sido interrogado el jueves.

La Policía no ha dicho dónde fue que el sujeto consiguió el arma que llevó consigo a la escuela, justo el día del aniversario de la masacre en Parkland, Florida, en la cual murieron 14 estudiantes y tres miembros del personal de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas –el tiroteo más violento, ocurrido en una escuela, en la historia de la nación.

En Nuevo México se considera un delito menor que una persona menor de 19 años, esté en posesión de un arma de fuego.

Haciendo referencia a los videos de vigilancia de la escuela, la Policía dijo que el adolescente vestía un pasamontañas, el cual se quitó antes de entrar al edificio alrededor de las 7 a.m. del jueves.

El testigo, quien estaba entre los estudiantes en el rincón, dijo que el sujeto apuntó con el arma al grupo y, al principio la pistola no funcionó.

Hubo luego un disparo después de que el sujeto manipuló el arma y jaló del gatillo, según dijo el testigo a los oficiales.

La Policía dijo que el adolescente también intentó suicidarse, pero en lugar de ello dejó caer el arma, después del disparo, y corrió a una lavandería, donde fue arrestado.

Una maestra dijo a la Policía que había recibido un mensaje de texto del sospechoso en el que le decía que “las voces no se callan”. En el mensaje también ofrecía “disculpas” y preguntaba si alguien había sido lastimado.