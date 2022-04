Pierden maestros licencias por renunciar en año escolar

Hace seis años, Staci Crosswell se unió a las filas de la profesión docente para hacer una cosa: marcar la diferencia.

Pero, como la realidad se ha instalado, la esperanza y el optimismo se han ido desvaneciendo lentamente.

La historia de Crosswell es común entre cientos de maestros de Texas que se han desilusionado con la profesión. Está el bajo salario promedio que ha permanecido estancado durante casi una década. Luego, los cambios frecuentes al aprendizaje virtual y el regreso al aula causados por la pandemia de coronavirus. Y el requisito más nuevo de completar un curso de lectura de 60 a 120 horas, conocido como Academias de lectura, si los maestros de jardín de infantes a tercer grado quieren conservar sus trabajos en 2023. Y está la recuperación del progreso del aprendizaje perdido durante la pandemia.

Crosswell consideró dejar su trabajo de maestra a mediados del año escolar. Pero el miedo a perder su certificación como maestra la detuvo. Durante los últimos seis meses, un número récord de maestros han sido reportados al estado por irse a mitad del año escolar. Si lo hace, significa que un distrito puede revocar la licencia de un maestro.

Crosswell, que es maestra de segundo grado en el Distrito Escolar Independiente de Humble, dijo que no iba a correr el riesgo de ser denunciada y perder potencialmente su certificación a pesar de que todavía planea dejar la profesión al final del año escolar 2021-22.

“Es mi seguridad”, dijo. “Si perdiera mi certificado de enseñanza, no tendría suerte”.

En el pasado, los distritos informaron al estado que los maestros se iban antes de que terminaran sus contratos, pero durante el último año ha habido un aumento en dichos informes, al mismo tiempo que hay escasez de docentes en todo el estado.

Al menos 471 informes de abandono de contrato se han enviado al estado, según datos recientes. Eso es un aumento del 60% desde el año fiscal 2021.

“Nos vamos porque ya no vale la pena”, dijo Crosswell.

Los maestros que opten por irse a la mitad de un año escolar pueden ser informados al estado, y la Junta Estatal para la Certificación de Educadores puede suspender o revocar la certificación de un maestro. En la mayoría de los casos, los maestros reciben una suspensión de un año de su certificación. Los profesores pueden dejar el trabajo sin penalización si lo hacen 45 días antes de que comience el año escolar.

Paul Tapp, abogado de la Asociación de Educadores Profesionales de Texas, brinda asesoramiento legal a los maestros que buscan comprender las consecuencias del abandono del contrato. En los últimos dos años, dijo Tapp, ha visto un aumento en las suspensiones de certificación de docentes.

“He estado trabajando con maestros por poco más de 25 años en este punto, y nunca había visto un período como el que hemos pasado, particularmente este año, pero también el año pasado”, dijo Tapp. “Lo que estamos viendo ahora y que no vimos antes fue que el maestro dijo: ‘Está bien, entiendo que seré sancionado y no me importa’”.

El abogado dijo que cree que el marcado aumento no se debe necesariamente a que los distritos emitan quejas al estado más que antes, sino que los maestros están renunciando a un ritmo sin precedentes.

“Además de tener un trabajo tan difícil, ser pateado en el discurso público se ha vuelto demasiado para muchos maestros”, dijo Tapp, refiriéndose al impulso para prohibir la instrucción contra el racismo, calificada por algunos legisladores estatales como teoría crítica de la raza, y el movimiento de algunos distritos para restringir el reconocimiento de las identidades LGBTQ en el aula.

El estado ha adoptado recientemente una nueva flexibilidad al analizar estos casos de abandono de contrato. Se pueden hacer excepciones si un maestro cambia de puesto, renuncia debido a problemas de seguridad o sufre una reducción de salario.

Pero aún así, el aumento en los informes se reduce a que los distritos necesitan un maestro en un salón de clases, y los funcionarios escolares están haciendo todo lo posible para desalentar a los docentes a que se vayan antes de que finalicen sus contratos.

“Los ISD realmente se han encontrado entre la espada y la pared”, dijo Monty Exter, cabildero de la Asociación de Educadores Profesionales de Texas.

Exter señaló que le cuesta creer que los distritos quieran castigar a estos maestros. En cambio, él piensa que quieren crear una atmósfera que impida que otros maestros también intenten renunciar. Pero esa no es una estrategia efectiva porque la mayoría de los maestros que se van a mitad de año dejan la profesión y no regresan.