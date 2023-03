Pierde militar puesto clave por ‘mal uso de recursos’

Fort Bliss— Esta base militar ha decidido que un suboficial, que había sido designado para ocupar un alto cargo, no ocupará el nuevo puesto. La decisión se dio luego que una investigación respaldara las acusaciones de que había hecho un mal uso de los recursos del Gobierno, según funcionarios del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army).

El sargento mayor Samuel Rapp había sido elegido como reemplazo del sargento Michael Williams como el suboficial de mayor rango de la Primera División Blindada, con sede en Fort Bliss. Una ceremonia planeada a principios de este mes para marcar el cambio se convirtió en una ceremonia de retiro para Williams tras salir a la luz las acusaciones contra Rapp.

“Recientemente, el comandante general de la Primera División Blindada y Fort Bliss recibió una notificación de una posible preocupación relacionada con el uso indebido de los recursos del Gobierno por parte del sargento mayor Samuel Rapp”, dijo Fort Bliss en un comunicado.

“Inmediatamente inició una investigación administrativa bajo la Regulación del Ejército 15-6 para determinar los hechos y circunstancias que rodearon el incidente”, señala un boletín de prensa de la unidad proporcionado el lunes a Military.com por funcionarios de Bliss.

“La investigación está completa, y la investigación determinó que las acusaciones son fundadas”, continuó el texto. “Como resultado, el mayor general James P. Isenhower III decidió no instalar al sargento mayor Rapp como sargento mayor de Comando de la 1ra División Blindada”.

El anuncio se produjo la semana pasada y el comunicado de prensa estaba fechado el 16 de marzo, dos semanas después de que se revelara la supuesta mala conducta a los altos directivos.

El sargento mayor de Comando Steve Devot, de la 1ra División Blindada, estará ocupando la posición de manera interina. No se ha seleccionado un reemplazo de tiempo completo, según un portavoz militar.

“No tenemos un cronograma para un reemplazo”, dijo el vocero a Military.com el lunes. “Todavía estamos buscando posibles candidatos”.

Agregó que Isenhower se enteró de la supuesta mala conducta el 2 de marzo, un día antes de la ceremonia de cambio de responsabilidad.

El presunto mal uso de los recursos no ocurrió en el III Cuerpo, la asignación anterior de Rapp en Fort Hood, Texas, según el medio militar Stars and Stripes. El portavoz de la unidad no dio a conocer más detalles sobre la investigación o la supuesta mala conducta a Military.com debido a “consideraciones de la Ley de Privacidad”.

La 1ra División Blindada (“Old Ironsides”), es el hogar de casi 20 mil soldados y tiene el centro de entrenamiento más grande de todas las bases en Estados Unidos. Emplea tres equipos de combate de brigadas blindadas y sus unidades de apoyo.

En 2019, Rapp renunció a la responsabilidad del Equipo de Combate de la Tercera Brigada Blindada, Cuarta División de Infantería, en Colorado después de casi dos años, según un comunicado de prensa del Ejército. La unidad se desplegó en Kuwait en apoyo de la Operación Spartan Shield bajo su liderazgo.

Rapp se unió al Ejército en 1994 como soldado. Desde entonces, ha sido destacadoen Macedonia, Bosnia, Irak y Afganistán, entre otras giras, según una biografía que figura en un blog de liderazgo militar donde él y otro suboficial dieron consejos a los oficiales de campo a nivel de Estado Mayor.