Pierde ‘Dreamer’ estatus por viajar a Juárez

Jaime Ávalos tenía un mal presentimiento sobre su inminente viaje a México. Durante las semanas previas a la entrevista de inmigración en Juárez, estuvo plagado de premoniciones de consecuencias irrevocables.

“Fue realmente estresante”, dijo Ávalos a Business Insider, describiendo la sensación inquebrantable en sus entrañas. “Siento que si voy a esta cita, no voy a volver”.

Sin embargo, Ávalos, acompañado por su esposa estadounidense, viajó al Consulado de los Estados Unidos en Juárez, en agosto de 2022, para la entrevista, un paso necesario ya que comenzó el proceso de tratar de obtener la residencia en EU y, eventualmente, esperaba, la ciudadanía.

Ávalos, de 28 años, nació en México pero pasó casi toda su vida en Texas después de que su madre lo trajera a Estados Unidos cuando tenía sólo un año. La entrevista de agosto marcó el comienzo de su esfuerzo por convertirse en ciudadano del único país al que alguna vez había llamado hogar, después de una década protegido por su estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, a menudo conocido como DACA, que evitó que lo deportaran a pesar de ser indocumentado.

Sin embargo, la reunión rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando Ávalos se enteró de que su madre lo había llevado brevemente de regreso a México cuando tenía 7 años, un viaje que dice no recordar, antes de que pudiera establecer la residencia permanente en EU. La revelación de que había reingresado ilegalmente al país no sólo desbarató sus sueños inmediatos de convertirse en residente, sino que le impuso una prohibición de 10 años para regresar al país.

Ahora varado en un país extranjero lejos de su hogar, su esposa, su hijo y su vida, Ávalos permanece sujeto a los caprichos de un sistema de inmigración estadounidense abrumado y a menudo insensible a medida que pasan los meses.

Una búsqueda incómoda de la ciudadanía

Al crecer en Houston como un migrante indocumentado, Ávalos miraba constantemente por encima del hombro, le dijo a Insider, siempre con miedo de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestara.

Esa ansiedad se disipó cuando obtuvo el estatus de DACA a la edad de 18 años. La política de la era de Obama otorga a ciertos inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños un indulto temporal de la amenaza de deportación, así como la elegibilidad para trabajar en el país.

Ávalos se graduó de la escuela secundaria. Consiguió un trabajo. Cada dos años renovaba diligentemente su estado de DACA antes de la fecha límite, y en 2019 se casó con su novia adolescente, Yarianna Martínez. La pareja compró su primera casa ese mismo año.

Ávalos y Martínez dijeron que comenzaron a hablar más seriamente sobre buscar la ciudadanía para él a medida que el clima político se volvió cada vez más hostil hacia los indocumentados.

Varios estados liderados por republicanos pidieron la semana pasada a un juez que ponga fin a las protecciones para los beneficiarios del programa, conocidos como “Dreamers”. El ex presidente Donald Trump revocó el programa en 2017, antes de que la Corte Suprema bloqueara su decisión tres años después.

La pareja tenía grandes planes para su futuro y quería erradicar cualquier riesgo para la vida de sus sueños. Ávalos solicitó la residencia en marzo de 2020, sólo unos días antes de que la pandemia de Covid-19 pusiera el mundo “patas arriba”. En medio de un brote global y una creciente crisis en la frontera, la pareja no esperaba escuchar sobre la solicitud de Ávalos en el corto plazo.

Tomó más de dos años, pero en el verano de 2022, Ávalos finalmente recibió la noticia de que su entrevista preliminar de inmigración en Juárez estaba programada para agosto.

Para entonces, lo que estaba en juego había aumentado significativamente.

“Acabábamos de tener un bebé”, dijo Martínez. El hijo de la pareja, Noah, nació en diciembre de 2021. “Nuestra perspectiva había cambiado mucho. Esto es serio. Puede fortalecernos o destruirnos”, dijo.

Ávalos estaba aprensivo. Si, por alguna razón, no lograba obtener una visa durante la reunión, la vida tal como la conocía cambiaría para siempre. Pero con la seguridad de sus abogados de que sus papeles estaban en orden, Ávalos silenció la voz persistente en su cabeza y se embarcó en una travesía transfronteriza destinada a ser un viaje de ida.

“Descubrió muchas verdades en esa entrevista”, dijo Martínez.

Desastre al otro lado de la frontera

Antes de su cita de agosto, Ávalos dijo que tenía la impresión de que nunca salió de EU después de que él y su madre llegaron al país en 1996. A la mitad de la entrevista más importante de su vida, los funcionarios de inmigración en Juárez revelaron lo contrario.

Según Martínez, quien relató la reunión fallida, los oficiales de inmigración se concentraron rápidamente en el certificado de nacimiento mexicano de Ávalos, que incluía una enmienda de 2002, seis años después de que él y su madre ingresaron por primera vez a EU.

En México, dijo, una persona tiene que estar físicamente presente para realizar cambios en un documento oficial del gobierno, como un certificado de nacimiento. La fecha de registro en el acta de Ávalos indica que él y su madre regresaron brevemente a México en 2002, lo que significa que ambos habrían tenido que volver a ingresar ilegalmente a Estados Unidos por segunda vez –seis años después de su primer cruce ilegal.

Sin respuestas a las preguntas de exploración de los oficiales, Ávalos llamó a su madre en medio de la reunión, con la esperanza de que ella pudiera explicar la discrepancia. Lanzó una bomba desgarradora: la madre de Ávalos le dijo a su hijo y a los funcionarios de inmigración que trajo a su hijo a México cuando tenía 7 años para que su esposo –el hombre que siempre creyó que era su padre biológico– pudiera adoptarlo legalmente.

“Me afectó mucho”, dijo Ávalos sobre la revelación sobre su parentesco. “Si lo hubiera sabido, no habría venido a Juárez y hecho la entrevista”.

Al tener que procesar esta nueva información sobre su padre, Ávalos recibió de inmediato otro golpe devastador. No se le permitió regresar a los Estados Unidos; no podía ir a casa.

Debido a que él y su madre abandonaron brevemente el país después de ingresar ilegalmente, por lo que cruzaron la frontera no una, sino dos veces, la solicitud de residencia de Ávalos fue denegada de inmediato y se le impuso una prohibición de 10 años para volver a EU, su país de origen, donde permanecieron su esposa y su hijo.

“Mi mundo se estaba acabando”, dijo. “Debería haber confiado en mi instinto y nunca haberme ido”.

ICE se negó a comentar sobre el caso, pero le dijo a Insider que los beneficiarios de DACA que abandonan el país sin obtener primero un documento de libertad condicional anticipada corren un “riesgo significativo” de no poder volver a ingresara EU, dado que su período de acción diferida se detiene una vez que salen de Estados Unidos.

Martínez dijo que pensó que su esposo estaba bromeando cuando salió de la entrevista aturdido e incrédulo. Incluso mientras explicaba lo sucedido, la mujer comentó que le costó comprender las vastas consecuencias de la reunión.

Solo se volvió real cuando abordó un avión de regreso a Houston, sola.

La lucha en curso para traer a Ávalos a casa

La pareja esperaba que su separación fuera breve. La realidad ha sido más que desalentadora, dijeron ambos.

“El primer mes fue horrible, realmente horrible”, dijo Ávalos. “Estaba en mi cabeza. Tenemos un pago de la casa, un pago del automóvil, pagos del teléfono. No voy a ver a mi hijo o esposa hasta el próximo año”.

Martínez se puso en acción y buscó soluciones para llevar a su esposo a casa, incluso cuando ella continuaba trabajando medio tiempo como asistente médica.

Ella compartió la historia de Ávalos con varios abogados de inmigración nuevos en el área de Houston, pero dijo que estos dudaban en tomar el caso difícil, hasta que conoció a Naimeh Salem, quien rápidamente se puso a trabajar para aumentar la conciencia pública y la indignación por el exilio de Ávalos.

Salem aseguró un apoyo de mucho peso en la figura del congresista de la pareja, el representante Al Green de Texas, quien presentó una legislación para enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad el año pasado y presentó un proyecto de ley privado solicitando el estatus de residente para Ávalos en noviembre, enmarcando la cruzada como una “misión de misericordia”.

“Él no está retenido por una nación hostil. Somos nosotros los que evitamos que regrese”, dijo Green sobre Ávalos en un comunicado a Insider.

El legislador dijo que también envió cartas al presidente Joe Biden y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre el caso.

La mejor oportunidad de reunificación de la joven familia es la solicitud pendiente de libertad condicional humanitaria que Salem presentó en nombre de Ávalos hace tres meses, dijo. El estado de libertad condicional permite que una persona que no es elegible para ingresar al país pueda hacerlo por razones humanitarias.

Los beneficiarios de DACA que salen de EU sin obtener primero la libertad condicional anticipada, como lo hizo Ávalos, pero que luego obtienen la libertad condicional para regresar al país son elegibles para reanudar su estado de DACA después de que expire su libertad condicional, según ICE.

El gobierno no considera la solicitud de libertad condicional humanitaria de Ávalos como un caso urgente o de emergencia, dijo Salem, por lo que la pareja podría tener que esperar de siete a 10 meses antes de recibir una decisión final sobre su solicitud.

Esas posibles soluciones le han dado a la familia un rayo de esperanza en medio de la angustia, dijeron. Pero si se niega la solicitud o si las cartas de Green no reciben respuesta, Ávalos quedará varado indefinidamente, dijo la abogada.

“Estas son sus únicas opciones”, dijo Martínez. “Después de eso, no hay más, no hay plan B”.

Una familia destrozada

Ambos tratan de mantenerse positivos, aunque solo sea el uno para el otro y para su hijo, dijeron.

“Pasé de estar en un matrimonio en el que me despertaba todos los días viendo a mi esposo a sentirme como una madre soltera”, dijo Martínez. “Si no fuera por Noah, no creo que pudiera manejarlo”.

La pareja chatea por video con frecuencia y se comunica a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, dijo Martínez. El número de teléfono estadounidense de Ávalos todavía funciona porque Juárez está a menos de 10 millas de la frontera estadounidense, aunque a casi 800 millas de su familia en Houston.

“Cuando esto sucedió, Noah tenía 8 meses. Ahora tiene 13 meses”, dijo Martínez sobre su hijo. “Está empezando a darse cuenta de por qué veo a mi padre en FaceTime cuando sólo estaba jugando conmigo en persona”.

Ávalos, mientras tanto, todavía está tratando de aclimatarse a la vida en un país extranjero. Vive con un tío en la ciudad fronteriza, pero ha tenido dificultades para dominar la jerga española que se habla en la ciudad y todavía se está adaptando a conducir en México. Finalmente consiguió un trabajo en el país el mes pasado, trabajando en una empresa de chips de computadora después de un extenso proceso de contratación, dijo.

A veces habla con su madre por teléfono, aunque no sobre las revelaciones que aprendió durante su entrevista de inmigración.

“No hemos tocado ese tema”, dijo. “Cuando todo se aclare, hablaremos de ello”.

Martínez y Noah han podido visitar Ávalos en Juárez varias veces durante los últimos cuatro meses y medio, incluso una vez con Green, pero el costo de los vuelos y el tiempo libre del trabajo hacen que los viajes frecuentes sean imposibles.

A medida que la vida continúa a su alrededor, a la familia le queda poco por hacer excepto esperar.

“Está tratando de mantener la cabeza muy, muy alta”, dijo Martínez sobre su esposo. “Pero está empezando a pesar mucho”.