Pierde apoyo popular la Operación Lone Star

The New York Times | Pesan los muertos The New York Times

Eagle Pass, Texas– Cuando el gobernador Greg Abbott anunció una iniciativa multimillonaria hace dos años para disuadir a los migrantes que cruzan desde México, la ciudad fronteriza de Eagle Pass recibía a mil 200 personas que llegaban a la ciudad todos los días, y muchos residentes acogieron con agrado el apoyo adicional. Hugo Urbina, propietario de una granja de nueces junto al río Grande, no estaba contento con el constante tráfico peatonal en su tierra, a veces decenas de personas al día. Jessie Fuentes, propietaria de un negocio de canoas y kayaks, no quería que los inmigrantes pensaran que Estados Unidos tenía una "frontera abierta". El alcalde de la ciudad, Rolando Salinas Jr., vio cómo la Patrulla Fronteriza estaba abrumada. PUBLICIDAD "La gente no puede llegar por miles sin consecuencias", dijo Urbina. Pero con el tiempo, a medida que Abbott ha puesto a prueba los límites legales de la acción estatal en materia de inmigración (enviando a la Guardia Nacional y decenas de policías estatales a la frontera e instalando alambre de púas y barreras flotantes a lo largo del río), parte de ese apoyo popular parece estar disminuyendo. Los recientes informes de heridos y al menos dos muertes cerca de la cadena de boyas fluviales de mil pies han elevado el nivel de preocupación. “Fue demasiado lejos”, dijo Fuentes. La escalada de tácticas bajo lo que el Estado ha llamado una operación de “mantener la línea” incluso ha generado algunas críticas dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Patrulla Fronteriza. En entrevistas, algunos residentes de Eagle Pass dijeron que han llegado a sentir como si su propia ciudad estuviera bajo asedio, con policías estatales estacionados a lo largo de las orillas del río, advirtiendo a quienes intentaban cruzar que regresaran. En una audiencia el martes en un tribunal federal en Austin, Texas, el Departamento de Justicia pidió a un juez que ordenara la eliminación de la barrera del río, que según el departamento violaba una ley que otorga al Gobierno federal jurisdicción sobre vías navegables. El departamento también dijo que una parte importante de la barrera estaba ubicada en territorio mexicano y había provocado objeciones del Gobierno mexicano. El Gobierno informó más tarde que Texas envió una tripulación la semana pasada para acercar las boyas al territorio estadounidense. El Departamento de Seguridad Pública del Estado ha dicho que las medidas de control fronterizo tienen como objetivo disuadir a los migrantes de cruzar secciones peligrosas del río e ingresar al país sin autorización para solicitar asilo. En cambio, dijeron funcionarios del departamento, la operación estatal insta a quienes cruzan la frontera a ingresar de manera más segura a un puerto de entrada legal. En una carta al presidente Joe Biden en julio, Abbott dijo que sus oficiales estaban protegiendo contra la amenaza de las drogas ilegales, la trata de personas y la violencia de los cárteles en la frontera, además de garantizar que los migrantes cruzaran de manera más segura. “Sus políticas de fronteras abiertas alientan a los inmigrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de forma segura y legal en un puerto de entrada”, escribió. El juez David Ezra, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Austin, dijo que esperaría hasta que los abogados presentaran sus argumentos finales por escrito al final del día del viernes antes de tomar una decisión sobre la barrera del río “lo más rápido que pueda”. Dijo que su fallo se apegaría estrictamente a “los hechos y la ley”. “No estoy aquí para hacer ningún tipo de comentario político sobre esta decisión”, dijo. En Eagle Pass, los funcionarios estatales han dejado en claro que tienen la intención de continuar sus operaciones fronterizas, al menos en las orillas del río, mientras consideren que son necesarias. El teniente Christopher Olivarez, portavoz del departamento de seguridad pública, dijo que se esperaba que los propietarios de tierras que habían aceptado cooperar con la iniciativa prestaran sus tierras a la operación hasta que ésta finalizara. Los planes para la Operación Estrella Solitaria, como se conoce a la operación estatal, son “indefinidos”, dijo Olivarez. Pero muchos residentes que poseen tierras cerca del río Grande dijeron que los agentes estatales ya se habían quedado más tiempo de lo esperado. Si bien inicialmente aceptó cooperar, Urbina dijo que había visto consternado cómo la Policía estatal se había “apoderado por completo” de su tierra. El refugio para migrantes local ha informado que muchos migrantes están llegando con graves laceraciones causadas por las barreras de alambre de púas, y a Urbina le preocupa que algunas de esas lesiones estén ocurriendo en sus tierras. "No queremos que la gente resulte herida", dijo. Los residentes locales expresaron su frustración este mes a una delegación de miembros demócratas del Congreso y funcionarios electos estatales que viajaron para ver la operación de primera mano. El representante Joaquín Castro, que representa a San Antonio, dijo que le preocupaba escuchar que el programa de Abbott estaba interfiriendo indebidamente en un área que está bajo jurisdicción federal, utilizando tierras que pertenecen a ciudadanos privados. "Lo que le gusta hacer es asustar a los texanos diciéndoles que hay un grupo de personas que cruzan el río y vienen aquí para hacerles daño", dijo Castro. Los funcionarios de la ciudad también se han vuelto menos receptivos a la operación estatal. 