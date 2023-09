Piden revocar mandato de regidora paseña

Bajo el lema ‘Los distritos merecen algo mejor’ y en un esfuerzo no partidista, Irene Armendáriz-Jackson presentó un aviso de intención ante la secretaria municipal Laura Prine con la intención de iniciar el proceso de destitución de la representante municipal Cassandra Hernández.

En conferencia frente al edificio municipal, y al lado de una treintena de voluntarios, denunció que Hernández ha costado a los contribuyentes más de mil millones de dólares por lo que afirmó que Hernández será derrocada en poco tiempo.

“Estamos diciendo no más. No más abuso, no más acoso. La haremos responsable primero”, dijo Armendáriz-Jackson.

En su mensaje a la comunidad, Armendáriz-Jackson declaró que “vivimos en una ciudad donde el 26% de los niños se acuestan con hambre, entonces ¿cómo se atreven Cassandra, su esposo y todos los que usaron su tarjeta de gasolina a robarle a los ciudadanos de El Paso? Esto es una completa farsa y un completo abuso de poder”, dijo.

“Si uno suma los cientos de millones en deuda no aprobada por los votantes por la que ella votó, sus seis aumentos de impuestos, los sobrecostos en los proyectos de bonos QOL y el bienestar corporativo para sus amigos inversionistas de élite, definitivamente nos ha costado mucho más de mil millones, y probablemente más cerca de $1.5 mil millones”, apuntó.

“Lejos de mostrar ningún remordimiento, Hernández es desafiante y se niega a aceptar cualquier responsabilidad por sus malas acciones”, denunció la manifestante.

Incluso dijo que respondería a los miembros de la Comisión de Ética que la investigaron, y su marido presentó una denuncia contra su presidente, el abogado Casey Williams, justo después de su reprimenda”, dijo Armendáriz-Jackson.

Ante los señalamientos, la inculpada Hernández dijo a los medios de comunicación: “he sido elegida tres veces por los votantes del Distrito 3 que han sido testigos de mi arduo trabajo, lo que resultó en más de $100 millones en fondos para la Policía, las estaciones de bomberos, las calles y los parques del Distrito 3.

Y resaltó: “Estoy orgullosa de mi trayectoria y agradecida por el apoyo inquebrantable de mis electores”, y sigo desempeñando mis responsabilidades en el Concejo de manera efectiva”.

Con la entrega del documento el equipo tendrá 60 días calendario, hasta el 7 de noviembre, a partir de ayer viernes, para recolectar 4 mil 884 firmas de votantes registrados del Distrito 3.

A diferencia de la petición fallida de Deborah Paz, quien afirmó falsamente que destituiría al representante Joe Molinar de su cargo, el proyecto actual para destituir a Cassandra está bien organizado, con una estrategia y docenas de voluntarios muy decididos.

Lo anterior luego de que la funcionaria municipal ha votado repetidamente a favor de aumentar el impuesto a la propiedad de la ciudad, lo que ha impactado negativamente a los propietarios de viviendas y empresas.

También ha votado a favor de una deuda de cientos de millones sin autorización de los votantes al tiempo que ha tomado decisiones que perjudican los intereses financieros de sus electores y de los contribuyentes en general, denunciaron los manifestantes.

De acuerdo con Armendáriz-Jackson, quien no planea postularse para el Distrito 3, dijo que la Comisión de Revisión de Ética presentó a Hernández una carta de amonestación por abusar de su tarjeta de combustible financiada por los contribuyentes, luego de que compró 1,944 galones de gasolina tan sólo en 2022 así como prestarle su tarjeta a su esposo para surtir de combustible un segundo vehículo. La carta concluye que ella usó, y en repetidas ocasiones, su posición “para asegurar privilegios injustificados para ella, sus familiares u otras personas” y que el uso indebido fue “intencional”.

Los residentes del Distrito 3, afirmó, no pueden permitirse el lujo de Cassandra Hernández, “y ya no deberían tener que aguantar a un representante que aumentó su impuesto a la propiedad una y otra vez, y que no es ético hasta la médula”. ¡Es hora de retirarla de su cargo!, exclamó.