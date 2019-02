Piden recuento completo de los menores separados

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) solicitó este jueves a un juez federal que ordene que la administración Trump haga un recuento de todos los niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México después que un comité de vigilancia del Gobierno reportara que los oficiales podrían haber separado de sus padres a “miles” de niños más, de los que anteriormente dieron a conocer.

El reporte del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos estimó que las separaciones son más de 2 mil 700 niños identificados en una demanda colectiva en relación con las medidas estrictas que impuso el presidente Donald Trump en la frontera, lo cual dio lugar a una condena generalizada, incluyendo a los republicanos.

“Fue impactante escuchar que hubo miles de niños que fueron separados”, le comentó Lee Gelernt, abogado del ACLU que representa a los padres de familia, al juez de Distrito Dana Sabraw durante una audiencia que se efectuó en San Diego, agregando que podrían estar en riesgo de convertirse en “huérfanos permanentemente”.

Abogados de la administración Trump respondieron que los otros niños que fueron separados en la frontera probablemente ya están con sus padres o con parientes cercanos, y le urgieron a Sabraw que rechace la petición de ACLU.

Señalaron que podría ser extremadamente difícil rastrear los pasos de todos los niños que fueron separados y que posteriormente fueron entregados a los padres o a algún tutor autorizado.

Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, comentó que la reunión de más de 2 mil 700 niños que se encontraban bajo custodia federal cuando ordenó que la administración Trump encontrara a sus padres, ha tomado ocho meses.

Darle seguimiento a un grupo más grande sería como “lanzar el caso a otra galaxia”.

Sabraw no ha tomado una decisión sobre el asunto, aunque le hizo cuestionamientos al Gobierno e hizo notar que ACLU no pudo haber exigir antes el conteo completo debido a que el Gobierno no dio a conocer cuántos niños había separado de sus familias.

“Ellos no son clarividentes”, dijo Sabraw, señalando que es crucial saber en dónde está cada niño. “Es importante reconocer que estamos hablando de seres humanos. Cada persona necesita ser contada”.

El reporte del inspector general del mes de enero impactó a los abogados que han estado tratando de reunir a las familias desde que Sabraw ordenó que se hiciera el 26 de junio.

La mayoría de los niños fueron separados como resultado de la política de “cero tolerancia” de la administración Trump aplicada durante la primavera pasada.

Para intentar revertir el creciente número de cruces fronterizos, oficiales procesaron penalmente a los padres de familia y luego los detuvieron para que acudieran a las audiencias de deportación.

Sus hijos, incluyendo algunos bebés y niños pequeños, fueron enviados a albergues que fueron supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Trump detuvo las separaciones el 20 de junio en medio de críticas internacionales de que era un trato inhumano, aunque pronto quedó claro que el Gobierno no le había dado seguimiento cercano a las familias separadas y no tenía una manera de reunirlas.

Días después, Sabraw —quien fue designado por el presidente George W. Bush— ordenó al Gobierno que regresara a sus padres a todos los niños separados que aún se encontraban bajo custodia federal.

ACLU comentó que la orden de Sabraw no incluyó a los pequeños que anteriormente habían sido separados de sus padres y fueron entregados a albergues federales o a un tutor legal.

Algunos niños fueron separados desde el 1 de julio del 2017, bajo un plan piloto del programa ‘cero tolerancia’ en El Paso, Texas. ACLU está buscando información acerca de todos esos niños y acudió a una corte federal con la esperanza de que Sabraw ordenara al Gobierno que entregara esa información.

Funcionarios gubernamentales urgieron a Sabraw a través de documentos de la corte que rechazara la propuesta de ACLU, argumentando que los niños que fueron separados antes de que diera esa orden ya habían sido liberados de la custodia federal y entregados a un tutor legal.

Probablemente la mayoría ya está con sus padres o con parientes cercanos en Estados Unidos, dijeron.

Esos niños se encuentran en una “posición legal diferente” a los que fueron incluidos en la demanda de ACLU, argumentó el Gobierno a través de los documentos de la corte, agregando que Sabraw no debería permitir que ACLU “cambiara las cosas en este momento”.

“El Gobierno ha trabajado duro y de buena fe en los últimos ocho meses para cumplir con las órdenes de la corte y facilitar el proceso de reunificación para los miembros de esa categoría”, dijo el Departamento de Justicia a través de un documento de la corte.

El comandante Jonathan White, quien es un funcionario de salud pública que organizó el esfuerzo de la reunificación en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, comentó en un documento reciente que esa dependencia no trató de localizar a las familias separadas que fueron liberadas antes del fallo de Sabraw por una serie de razones.