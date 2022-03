Piden no presentar concierto de rapero homofóbico en Raves Club

Las organizaciones de defensa de la música y LGBTQ de El Paso están haciendo un llamado al club nocturno Raves Club por presentar el próximo espectáculo del rapero Boosie Badazz, quien ha ganado la atención nacional por sus comentarios homofóbicos y transfóbicos.

La Fundación Internacional de Música de El Paso, el Borderland Rainbow Center y la Asociación de Abogados Queer de El Paso publicaron una carta abierta el martes condenando el concierto del rapero del 25 de marzo.

PUBLICIDAD

“(Boosie Badazz) ha alentado a los artistas homosexuales a suicidarse, diciendo: ‘Si yo fuera tú, me suicidaría’”, decía la carta abierta, refiriéndose a un tuit eliminado que Badazz dirigió hacia el también rapero Lil Nas X en octubre de 2021, que es abiertamente gay. “Hacemos un llamado a los líderes de nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestros lugares y todas las organizaciones afines para prevenir el odio en nuestra ciudad y denunciar no sólo este evento y artista, sino todas las instancias que van en contra de este valor colectivo”.

La carta pide a Raves Club y otros lugares de El Paso que no reserven actos que “vayan en contra de los valores de nuestra comunidad”.

Cynthia Bryant, una de las tres socias del lugar, dijo que intentó sin éxito sacar a Raves Club de su contrato con Badazz después de enterarse de su discurso de odio en el pasado, pero que podría enfrentar una demanda si cancelan el espectáculo. Raves Club firmó el contrato con el promotor del evento sin saber quién sería el artista, dijo.

“Me siento como una maldita hipócrita”, dijo Bryant, describiendo a Raves Club como un aliado de la comunidad LGBTQ y señalando que ha sido anfitrión de eventos del Sun City Pride en años anteriores.

“Me siento como un gran fracaso porque no pude proteger lo único que defiendo, y me rompe el corazón. No sé cómo arreglarlo”, señaló.

El promotor del programa con sede en El Paso, Mamoud Kamara, dijo que no comparte las opiniones del rapero y que ha hecho todo lo posible para mejorar la situación. Informó que Badazz filmó un video de disculpa, aunque se negó a compartirlo con El Paso Matters.

Kamara dijo que aumentó el nivel del personal de seguridad en el espectáculo y se ofreció a pagar los salarios de los miembros del personal LGBTQ en Raves Club que decidan no trabajar en el evento esa noche.

A pesar de ser el anfitrión del concierto, Bryant dijo que Raves Club sigue siendo un espacio seguro. Los términos de su contrato con Badazz les otorgan el derecho de detener el programa si en algún momento se vuelve inseguro, dijo.

“Esto incluye violencia, esto incluye odio, esto incluye abuso verbal”, dijo.

Pero Amber Pérez, consultora del Borderland Rainbow Center y promotora de eventos de El Paso que es miembro de la comunidad LGBTQ, dijo que no hay forma de que Raves Club pueda considerarse un espacio seguro a la luz del concierto de Boosie Badazz.

“Es una locura para mí pensar que puedes decir literalmente: ‘Oh, sí, organizamos un evento del Orgullo, pero vamos a recibir a esta persona que es abiertamente homofóbica y transfóbica, pero tú (la comunidad LGBTQ) todavía está a salvo aquí”, señaló.

Pérez dijo que durante una reunión que tuvo con el promotor y el lugar del evento, dos miembros del personal LGBTQ dijeron que no se sentirían seguros trabajando en el evento.

“Por definición, la idea de un espacio seguro es uno en el que no necesariamente necesitas tener guardaespaldas y cosas así”, dijo Pérez.

Badazz le dijo a VLADTV en febrero que ha experimentado repercusiones en su carrera por sus comentarios homofóbicos.

“Después de toda esta mierda gay, mucha gente se alejó de mí”, dijo.