Piden mantener a salvo mascotas durante bajas temperaturas

El Paso— A medida que bajan las temperaturas, las condiciones pueden volverse más peligrosas para las mascotas quienes no tienen la posibilidad de pedir un abrigo o un lugar seguro para pasar las noches.

El Departamento de Servicios para Animales de El Paso dice que son los dueños de mascotas son quienes deben buscar signos y síntomas de hipotermia, incluido el comportamiento letárgico, la pérdida de color y la frecuencia cardíaca rápida.

“Por lo general, lo que le digo a la gente es que, si no puede sentarse afuera durante diez minutos sin un abrigo, hace demasiado frío para que haya un animal”, dijo Kim Lambert, representante de la Sociedad Protectora de Animales de El Paso.

"Por lo general, es probablemente alrededor de los 40 cuando comenzamos a ver muchas preocupaciones, pero los animales pueden sufrir hipotermia incluso si el clima está en los 50 o 60".

Este fin de semana se ha pronosticado una ola ártica que pudiera ser fatal para mascotas que son dejadas a la intemperie.

El departamento recomienda a los dueños de mascotas que deben llamar a su veterinario de inmediato si sospechan que ha ocurrido hipotermia.

“Mucha gente en el área tiende a mantener a sus perros afuera durante gran parte del día, muchas veces cuando están en el trabajo”, dijo Lambert. “Pero con las temperaturas cada vez más frías por la noche, no es seguro para ellos estar ahí fuera. Sí, tienen abrigos de piel, pero no es suficiente para mantenerlos calientes. Incluso las perreras o las casas para perros, no están aisladas. No están configurados para este tipo de temperatura".

En el estado de Texas es ilegal dejar mascotas a la intemperie y sus dueños pudieran enfrentar hasta cárcel sin son encontrados como responsables de maltrato.

Para reportar animales callejeros en clima frío, llame a Servicios para Animales al 915-212-PAWS o visite elpasoanimalservices.org. (Newsroom@diarioiusa.com)