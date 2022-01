Piden justicia para pareja asesinada en Juárez

Un numeroso grupo de personas realizó una protesta enfrente de las instalaciones del Consulado General de México en El Paso, para condenar el asesinato de una pareja de mujeres ocurrido en días pasado en la vecina Ciudad Juárez.

El llamamiento a las autoridades mexicanas es un reclamo de justicia, después de que el domingo pasado fueron encontrados los restos de Julissa Ramírez y Nohemí Medina Martínez, quienes fueron desmembradas y sus cuerpos tirados en bolsas de basura sobre la carretera Juárez-Porvenir.

“Aunque están pasando cosas horribles en Ciudad Juárez, y prefiero no decir mi nombre, la situación es terrible, muy peligrosa y no nos podemos quedar en silencio sin pedir justicia”, dijo una persona presente en la protesta, pero que prefirió mantener su anonimato por cuestiones de seguridad.

La pareja asesinada había contraído matrimonio legalmente en Julio del año 2021, pero de acuerdo a las autoridades mexicanas vivían en Ciudad Juárez, aunque versiones no confirmadas afirman que eran originarias de El Paso, Texas.

“Exigimos justicia y un alto a los feminicidios, pues esto nos debe de preocupar a todos, no sólo a los miembros de la comunidad LGBTQ”, dijo por su parte otra manifestante, mientras se colocaban cruces de madera pintadas de color rosa, con los nombres de las mujeres asesinadas. El asesinato y la crueldad mostrada hacia la pareja de mujeres ha provocado indignación, además de la clara sospecha de que el trasfondo tiene motivos homofóbicos. La Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua dio a conocer que Nohemí Medina Martínez y Tania Montes Hernández, ambas de 28 años, fueron torturadas y descuartizadas, sin embargo, no catalogaron los hechos como un crimen de odio.

“En este caso, las líneas de investigación están vinculadas a la actividad económica que realizaban ambas víctimas y con las personas con las que se relacionaban en ese entorno”, dijo en un comunicado de prensa Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua. Trascendió que la pareja tenía tres hijos, que vivían en Ciudad Juárez, y que viajaban constantemente a Estados Unidos, donde tenían familiares, informó Oscar Martínez un portavoz de la oficina del fiscal general.

El vocero, agregó que la pareja no vivía en Texas, según se divulgó en diferentes medios de comunicación. Consultado sobre si la actividad económica que realizaba la pareja podría estar relacionada con el crimen organizado, Martínez dijo en una entrevista que no estaba autorizado a dar más detalles porque la investigación estaba en curso.

El Comité de Chihuahua para la Diversidad Sexual, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos LGBTQ, dijo en un comunicado publicado en Facebook que la brutalidad de los asesinatos indicaba claramente que eran crímenes de odio.

De tal forma se instó a las autoridades a responsabilizar a los perpetradores y señaló que el estado de Chihuahua ha registrado el segundo mayor número de delitos de odio en el país. Varios grupos de defensa y agencias del Gobierno Federal han pedido a las autoridades estatales que se aseguren de que el caso no quede sin resolver. En un comunicado conjunto, dos organismos federales autónomos encargados de prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres instaron a las autoridades chihuahuenses a redoblar esfuerzos y reforzar las políticas públicas “para combatir la lesbofobia” y evitar la “normalización del discurso del odio y la lesbofobia”. “Las personas de diversa sexualidad tienen derecho a una vida libre de violencia”, dijo el comunicado, y a vivir “sin temor al rechazo y a las agresiones que lamentablemente pueden escalar a crímenes de odio”.

“La preocupación es que las autoridades no harán absolutamente nada”, dijo Karen Arvizo al Daily Mail, en su papel de directora del Comité para la Diversidad Sexual de Chihuahua. “Sentimos que somos tratados como ciudadanos de segunda clase y que realmente no importamos”, suscribió Arvizo, ante el escaso esclarecimiento de casos de este tipo. En tanto, la fiscalía general del Estado de Chihuahua sostuvo que la investigación está “muy avanzada” y que sigue “protocolos especiales”, dada la sensibilidad del caso y para evitar la “criminalización” de las víctimas. “Pero no es un crimen de odio”, reiteró Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua.