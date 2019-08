Piden ayuda a comunidad para mujer con cáncer de estómago

Una familia une esfuerzos para ayudar a recabar fondos para una mujer enferma de cáncer.

La señora Esther Sixto, originaria de Guatemala fue diagnosticada el pasado mes de mayo con cáncer de estomago en etapa cuatro después de que le realizaran unos estudios.

Antes de que fuera diagnosticada la señora creía que se trataba de una colitis, más nunca pensó que la vida le fuera a dar este golpe tan grande.

A raíz del diagnóstico recibido, Sixto fue deshabilitada por lo cual tuvo que renunciar a su trabajo y hoy se encuentra en su vivienda rodeada de sus cinco hijos sin ningún sustento económico, ya que su esposo la abandonó hace 11 años y no ha vuelto a saber de él.

Desde entonces, Sixto ha sido la que ha visto por el bienestar de sus hijos y quien los ha sacado adelante, pero dado a su situación los gastos de pagos, hipoteca, médicos y personales solo han ido en aumento.

De los cinco hijos que tiene Esther, la mayor tiene tan solo 17 años y no le es posible hacerse cargo de una responsabilidad tan grande.

Es por ello Gloria Álvarez de Galván, una amiga cercana a Sixto, se ha organizado junto con su familia para recabar fondos mediante la venta de hamburguesas y elotes por dos fines de semana consecutivos.

“Ella tenía mucha anemia y le pusieron sangre para las quimioterapias, le dieron un diurético y la operaron, pero perdió la oportunidad de recibir tratamiento por lo avanzado que estaba el cáncer”, compartió Gloria

Usando de sus propios ingresos la señora Álvarez se dio a la tarea de comprar todo lo necesario para vender los alimentos a las afueras del domicilio de Esther.

La venta de los platillos comenzó el pasado sábado 25 de agosto. Por seis dólares se vendía un plato completo de una hamburguesa con papas fritas y su bebida y un elote en vaso por tres dólares.

“A la señora le ofrecieron Hospice, pero ella no quiso tomarlo porque piensa que si lo toma ella se va a morir y si algo tiene la señora Sixto es mucha fe en que Dios la va a ayudar”, comentó Gloria.

Actualmente la mujer de 41 años no cuenta con ninguna seguranza médica por lo que las medicinas y sus gastos de hospitales son de cantidades muy altas.

Ambas familias se mantienen positivas ante esta trágica situación, pero piden a la comunidad les conceda de su aportación.

Por ello han establecido una cuenta de Go Fund Me en donde la comunidad puede realizar in donativo para Esther y los miembros de su familia.

Si usted desea ayudar a la familia puede visitar la página de Go Fund Me- https://www.gofundme.com/f/help-my-mom-battle-stomach-cancer