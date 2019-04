Piden autoridades de Las Cruces donaciones para migrantes

Las Cruces, NM– Por segundo día consecutivo, agentes de la Patrulla Fronteriza dejaron el sábado, en la segunda ciudad más poblada de Nuevo México, a un grupo de migrantes que buscan asilo en EU. Ante esta situación, funcionarios de la ciudad de Las Cruces hicieron un llamado para recibir donaciones de alimentos y artículos de higiene personal.

Los migrantes fueron alojados temporalmente en un refugio para personas sin hogar, en un centro de recreación de la ciudad y en un inmueble de agencias de servicios sociales, dijeron los funcionarios de la ciudad a través un comunicado.

Las autoridades señalaron que el sábado llegaron 83 inmigrantes, un día después de que el viernes la Patrulla Fronteriza dejó a 95 en el refugio de personas sin hogar de la Misión de Rescate del Evangelio y en el campus de la iglesia Comunidad de la Esperanza.

Algunos migrantes fueron llevados al Centro de Recreación Meerscheidt, que según la declaración fue cerrado al público debido a que ahora se utiliza como vivienda temporal para migrantes. El cierre forzó la cancelación de un evento de inscripción deportivo programado para el sábado en el lugar.

El comunicado señala dijo que los artículos requeridos incluyen utensilios, servilletas, platos de papel, toallas sanitarias, champú, ropa, toallas, mantas, alimentos enlatados, agua embotellada, relleno de espuma para ropa de cama y juguetes de peluche.

La Patrulla Fronteriza anunció el jueves que liberaría a los migrantes en el sur de Nuevo México y en El Paso, Texas, a la espera de sus futuras audiencias judiciales, argumentando “problemas de capacidad” en las detenciones que realiza de Inmigración y Aduanas.

Por otra parte, el Departamento de Salud del Estado, en Santa Fe, hizo un llamado el sábado a los profesionales de la salud para que se unieran a un registro estatal de voluntarios involucrados “en una misión humanitaria al proporcionar servicios de apoyo de exámenes médicos a los migrantes en Nuevo México”.

El comunicado del Departamento de Salud, en el sentido de que la Reserva Médica de Nuevo México necesita voluntarios, no menciona específicamente la liberación de migrantes de la Patrulla Fronteriza el viernes y el sábado en Las Cruces, y un portavoz del departamento no respondió a la consulta de The Associated Press.