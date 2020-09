Piden a conductores prudencia al manejar durante fin de semana feriado

Ya sea que esté conduciendo por la ciudad o viajando por carreteras este fin de semana del Día del Trabajo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) alienta a todos los automovilistas a practicar hábitos de conducción seguros y tener cuidado durante el fin de semana festivo.

Desde el viernes 4 de septiembre y hasta el lunes 7 de septiembre, DPS aumentará su vigilancia en las carreteras de Texas.

“Los policías estarán buscando conductores que violen la ley, incluidos aquellos que no usen el cinturón de seguridad, aceleren, conduzcan en estado de ebriedad y no cumplan con la ley estatal, entre otras infracciones de tránsito”, declaró la dependencia.

Durante el fin de semana feriado del Día del Trabajo del 2019, DPS emitió 102 mil 274 multas y advertencias, incluidas 10 mil 506 multas por exceso de velocidad, mil 461 citaciones de cinturones de seguridad y sistemas de seguridad para niños y 938 advertencias por infracciones de Move Over, Slow Down, que se dirige a aquellos conductores que no se orillan o bajan su velocidad cuando un vehículo de emergencias se aproxima.

Además, DPS realizó 489 arrestos por conducir bajo influencia de alcohol, 358 arrestos de fugitivos y 354 arrestos por delitos graves.

“DPS recuerda a todos los viajeros que sean responsables y practiquen hábitos de conducción seguros este Día del Trabajo”, dijo Steven McCraw, director de DPS.

"Es imperativo que todos hagan su parte para mantener nuestras carreteras seguras, y DPS también hará su parte aumentando las patrullas y haciendo cumplir las leyes de tránsito este fin de semana festivo", señaló.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el país, incluida la Patrulla de Carreteras de Texas, aumentarán los esfuerzos para hacer cumplir la ley el Día del Trabajo como parte de la Operación CARE (Esfuerzo de Reducción y Concientización sobre Choques)