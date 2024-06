Pide recuento de votos precandidato republicano

El YouTuber Brandon Herrera anunció que solicitaría el viernes un recuento de los votos en su elección de segunda vuelta de las primarias republicanas contra el representante Tony Gonzales.

Herrera dijo a The Texas Tribune que el recuento incluirá a los condados de Bexar, El Paso, Medina y Uvalde después de quedar 407 votos por detrás de Gonzales en una contienda que atrajo la atención nacional como una lucha entre las alas más moderadas y más conservadoras del Partido Republicano.

La semana pasada, Herrera indicó que aceptaría los resultados de las elecciones, publicando que el estrecho margen, a pesar de llevar a cabo una campaña con menos fondos que la de Gonzales, era en sí mismo un gran logro.

Sin embargo, Herrera dijo al Tribune que su campaña había esperado pedir un recuento “desde el primer día” debido al estrecho margen, de aproximadamente 1.4 puntos porcentuales.

“No espero que los resultados cambien, pero siento que les debo a mis voluntarios, votantes y seguidores no dejar ninguna piedra sin mover”, dijo Herrera en un comunicado.

El Distrito 23 de Texas es el distrito congresional más grande del estado por área terrestre, abarcando 29 condados desde El Paso en el Oeste de Texas, hasta Eagle Pass y San Antonio.

Las solicitudes de recuento se dirigen a los tres condados que emitieron la mayor cantidad de votos en la segunda vuelta: los condados de Bexar, Medina y Uvalde, hogar de San Antonio, Hondo y Uvalde, respectivamente. Las solicitudes también apuntan al Condado de El Paso, cuyas tierras rurales caen dentro del distrito.

Según resultados no oficiales de las elecciones, Gonzales ganó el Condado de Bexar con 7 mil 917 votos frente a los 6 mil 800 votos de Herrera; Herrera ganó el Condado de Medina con 2 mil 215 votos frente a los 2 mil 138 votos de Gonzales; Gonzales ganó el Condado de Uvalde con mil 312 votos frente a los mil 52 votos de Herrera, y Herrera ganó el Condado de El Paso con 382 votos frente a los 266 votos de Gonzales.

Esta contienda fue la primera de Gonzales desde su censura por el Partido Republicano de Texas en marzo del año pasado por adoptar posturas centristas que el partido estatal, más conservador en términos culturales, encontró objetables.

La censura de Gonzales ocurrió después de su oposición a un proyecto de ley estricto sobre la frontera entre Estados Unidos y México, propuesto por el representante Chip Roy, R-Austin, y su apoyo a la legislación bipartidista de seguridad de armas después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb.

La censura abrió a Gonzales a desafíos en las primarias, y Herrera recibió el respaldo del GOP del Condado de Bexar y del brazo de campaña del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El representante Matt Gaetz, R-Florida, fue el primer nombre de alto perfil en respaldar a Herrera y lo subió al escenario durante un discurso en la Convención del GOP de Texas, días antes de la segunda vuelta.

El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick respaldaron a Gonzales.

Herrera es conocido por su personaje en línea, apodado “El tipo del AK”, y su sentido del humor irreverente en videos de YouTube y apariciones en podcasts. Su reputación fuera de lo común en línea fue vista por algunos en su partido como una responsabilidad, pero terminó siendo una plataforma significativa que le permitió difundir ampliamente su mensaje y recaudar cientos de miles de dólares.

“Esto no es el final. No he terminado de luchar. Hay muchos otros grandes estadounidenses que necesitan apoyo, y muchos lugares dónde hacer una diferencia”, publicó Herrera en las redes sociales dos días después de la noche electoral. “No me estoy retirando, esto es sólo el final de este capítulo en particular. No voy a ninguna parte”.