Pide fiscal desestimar cargo a mujer por abortar

Río Grande City, Texas— Un fiscal de distrito de Texas dijo el domingo que le pedirá a un juez que desestime un cargo de asesinato contra una mujer por un aborto autoinducido.

Lizelle Herrera fue arrestada el jueves en Rio Grande City, una comunidad de unas 14 mil personas a lo largo de la frontera con México, después de que un gran jurado del condado de Starr la acusara el 31 de marzo de asesinato por presuntamente causar “la muerte de un individuo... aborto”.

El fiscal de distrito Gocha Allen Ramírez dijo ayer que su oficina se movería para desestimar el cargo hoy lunes.

“Al revisar este caso, está claro que la señora Herrera no puede ni debe ser procesada por esa acusación”, dijo Ramírez en un comunicado.

Ramírez continuó diciendo: “Espero que con la desestimación de este caso quede claro que la Sra. Herrera no cometió un acto delictivo según las leyes del estado de Texas”.

Las autoridades no han publicado detalles sobre lo que supuestamente hizo Herrera, y Ramírez no respondió de inmediato a un correo electrónico ayer en busca de más información sobre el caso.

A partir de su declaración de ayer y una declaración anterior emitida por un funcionario de la Oficina del Sheriff del condado de Starr, no estaba claro si Herrera fue acusada de hacerse un aborto o de ayudar en el aborto autoinducido de otra persona.

En un tuit, Planned Parenthood calificó la decisión como “noticias NECESARIAS”.

“Si bien se desestimaron los cargos contra Lizelle, sabemos que la lucha contra la criminalización de los resultados del embarazo apenas ha comenzado”, dijo Alexis McGill Johnson, presidente y director ejecutivo de Planned Parenthood.

Un destacado grupo antiaborto de Texas dijo que entendía la decisión y dijo que la ley estatal proporciona solo remedios civiles, no penales.

“La Ley de latidos del corazón de Texas y otras políticas pro-vida en el estado prohíben claramente los cargos penales para mujeres embarazadas. Texas Right to Life se opone a que los fiscales públicos se salgan de los límites de las políticas prudentes y cuidadosamente elaboradas de Texas”, dijo la portavoz de Texas Right to Life. Kimberlyn Schwartz.

Herrera fue liberada el sábado de la cárcel del condado de Starr luego de pagar una fianza de $500 mil.

La acusación formal alegó que Herrera, el 7 de enero, “causó en ese momento y en ese lugar la muerte de un individuo intencionalmente ya sabiendas... mediante un aborto autoinducido”.

Al confirmar la acusación el sábado, el mayor del alguacil Carlos Delgado dijo que no se daría más información hasta el lunes porque el caso aún estaba bajo investigación.