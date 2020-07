Pide Ciudad hacer pagos electrónicos

La pandemia por el Covid-19 ha traído cambios inminentes a la comunidad, uno de ellos es la necesidad de minimizar el uso de efectivo para pagos que se pueden realizar electrónicamente, esto, con la finalidad de frenar la propagación mediante la circulación de ‘mano en mano’.

Aunado a esto, la Ciudad de El Paso insta a los fronterizos a usar las aplicaciones ‘Park915’ y el ‘E-Fast Pass’, que permiten a las personas pagar su parquímetro y el peaje en las garitas de los puentes internacionales de forma electrónica, limitando la exposición y previniendo la propagación del virus al estacionar en el Centro o cruzar el puente.

“Con el aumento de los casos de Covid-19 en toda nuestra comunidad, estos pagos ‘sin contacto’ permiten a las personas facilitar sus viajes esenciales al tiempo que mantienen resguardada su salud y seguridad”, dijo David Coronado, director del Departamento de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso.

“Queremos asegurarnos de que el público conozca estas opciones de pago sin contacto disponibles para ellos”, añadió.

El jueves, la Autoridad de Salud Pública de la Ciudad y el Condado de El Paso reportó la muerte de 14 personas en 24 horas debido al virus. Esta es la cifra más grande de fatalidades que se presenta desde que comenzó la pandemia en la región.

La aplicación ‘Park915’ es una aplicación gratuita que se puede descargar tanto para dispositivos iPhone como Android.

Un usuario puede pagar el estacionamiento y extender el tiempo de la sesión de estacionamiento desde su teléfono o su tableta sin tener que tocar el parquímetro.

La aplicación ‘Park915’ –lanzada en octubre de 2019–, ha estado proporcionando esta opción de pago sin contacto para los más de 2 mil parquímetros en las áreas del Centro y la zona residencial.

“Sí, creo en verdad que es conveniente esta forma de pago. Muchas veces no trae uno cambio y así ya no batallas. Donde sí la veo difícil es para las personas grandes que no saben cómo utilizar estas aplicaciones”, dijo Gabriel Barrón, empleado de una cafetería de la zona Centro de El Paso.

Ahorre tiempo, tráfico y evite uso de efectivo

El programa automático ‘E-Fast Pass’ le permite a una persona pagar virtualmente al cruzar por todos los carriles hacia el Sur en los puentes internacionales Stanton o Ysleta, eliminando todo contacto con los cobradores de peajes y manejando dinero.

“No hay ningún costo para inscribirse en el programa ‘E-Fast Pass’; los usuarios también se beneficiarán de una reducción de 50 centavos en las tarifas de peaje”, declaró la Ciudad de El Paso. Es decir, si usted paga con efectivo al cruzar la frontera por alguno de estos puentes, su pago es de 3.50 dólares, sin embargo, si usa el sistema de cobro del ‘E-Fast Pass’, su pago se reduce únicamente a 3 dólares por cruce, lo que, a largo plazo, termina ahorrándole gran parte de dinero, si el caso es cruzar la frontera constantemente.

El sistema ‘E-Fast Pass’ utiliza una etiqueta RFID que va adherida a su vehículo –como un engomado en el parabrisas, para deducir los pagos automáticamente al cruzar el puente mediante lectores digitales.

Una cuenta para el manejo del sistema y recargo de fondos se puede configurar fácilmente en línea en la página www.eptoll.elpasotexas.gov, donde también puede controlar el saldo de su cuenta.

Puede recargar a su cuenta desde 20 dólares o más, según sean sus necesidades.

Para obtener más información sobre estos programas, visite elpasotexas.gov/ international-bridges. Para obtener la información y los recursos más recientes sobre Covid-19, visite epstrong.org.