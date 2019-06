Pese a todo, asiste a ceremonia de graduación

Con el cuerpo maltrecho pero la voluntad firme hacia sus metas, Giovanni Milan Landeros acudió en silla de ruedas a su graduación de High School, a días de que un conductor lo atropellara en un incidente ocurrido en las inmediaciones de su escuela.

Una pierna fracturada, una contusión cerebral y otros golpes no impidieron que Giovanni recibiera la ovación de pie de los presentes, cuando su nombre se escuchó en el sonido local, y su hermano gemelo Gianpaolo impulsó la silla de ruedas para recibir el reconocimiento de sus profesores de la Pebble Hills High School y autoridades del Distrito Escolar Independiente de Socorro.

“Fue una noche de sentimientos encontrados pero sobre todo llena de bendiciones y de orgullo viendo a mis dos hijos juntos, uno ayudándole al otro”, dijo Eva Dolores Landeros, madre de los adolescentes que hicieron que la ceremonia se detuviera un momento ante el júbilo de la Clase 2019 de los Spartans.

Uno a uno los graduandos subieron al estrado para estrechar las manos de las autoridades, justo cuando se mencionaba su nombre, pero cuando Giovanni y Gianpaolo arribaron al pódium, sus compañeros de generación se unieron al reconocimiento gritando al unísono el apócope “¡Gio, Gio, Gio!”.

Los gemelos Landeros portaban con orgullo en su banda de graduación el distintivo del US Navy, donde se espera que Giovanni atienda, tal y como lo tenía programado antes del accidente.

El momento tuvo mayor significado cuando en el estrado un oficial le entregó una medalla ganada en combate por un equipo Navy Seal, y después le colocó una pañoleta marinera, en señal del respecto y reconocimiento al joven paseño.

“Este oficial quería que mi hijo tuviera la medalla para que Gio siguiera teniendo determinación en su recuperación, ya que el sueño de Giovanni es entrar al Navy, tal como yo, que soy miembro de la reserva”, dijo la mamá del recién graduado.

“Para mí fue muy importante que estuvieran presentes miembros de mi unidad, así como el oficial reclutador, pero aún no se sabe si podrá seguir con su sueño, eso sólo se sabrá después de muchos meses de terapias físicas y recuperación, tanto de los golpes que recibió en su cabeza como de la fractura de su pierna”, agregó Landeros.





El accidente





El pasado 23 de Mayo Giovanni caminaba junto a un amigo por la acera de la calles John Hayes y Charles Foster en el Este de la ciudad cuando Luis Antonio Cano los embistió con su Corvette causando serias lesiones a Landeros.

Amigos y familiares de Giovanni han solventado los gastos de hospitalización y recuperación del joven dado que el responsable del accidente no ha prestado ayuda en un caso que el Departamento de Policía de El Paso considera cerrado.

Por medio del portal Go Fund Me han realizado una colecta en línea para ayudar a la recuperación de Giovanni, misma que puede ser encontrada bajo el título: Support for Giovanni Landeros and Family.





[email protected]