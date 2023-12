Pese a inflación, suben las ventas navideñas

A pesar de la persistente inflación, los estadounidenses aumentaron su gasto en esta temporada navideña, según muestran los primeros datos. Esto representa un gran alivio para los minoristas que habían pasado gran parte del año temiendo que la economía pronto se debilitaría y el gasto de los consumidores caería.

Las ventas minoristas del 1 de noviembre al 24 de diciembre aumentaron un 3.1 por ciento respecto al año anterior, según datos de Mastercard SpendingPulse, que mide las ventas minoristas en tiendas y en línea en todas las formas de pago. Las cifras, publicadas el martes, no están ajustadas a la inflación.

El gasto aumentó en muchas categorías, y los restaurantes experimentaron uno de los mayores aumentos, un 7.8 por ciento. Las prendas de vestir aumentaron un 2.4 por ciento y los comestibles también tuvieron ganancias.

Las cifras de ventas navideñas, impulsadas por un mercado laboral saludable y aumentos salariales, sugieren que la economía sigue fuerte. La campaña de la Reserva Federal para frenar la alta inflación mediante el aumento de las tasas de interés en los últimos años ha desacelerado la economía, pero muchos economistas creen que el llamado aterrizaje suave está al alcance.

“Lo que estamos viendo durante esta temporada navideña es muy consistente con la forma en que estamos pensando en la economía, que es una economía que todavía se está expandiendo mucho”, dijo Michelle Meyer, economista jefa de Mastercard.

El sólido crecimiento del empleo está permitiendo que la gente gaste más. Y aunque los precios al consumidor han aumentado mucho en los últimos dos años, los salarios han crecido más rápidamente en general.

“Ahora estamos entrando en el período, y lo estamos viendo hasta cierto punto durante la temporada navideña, en el que los consumidores han acumulado un poder adquisitivo real”, dijo Meyer.

Aun así, el gasto en categorías como electrónica y joyería disminuyó esta temporada. Y la tasa de crecimiento del gasto se ha moderado desde los últimos dos años. En 2022, las ventas minoristas durante la temporada navideña aumentaron un 5.4 por ciento, según la Federación Nacional de Minoristas. En 2021, aumentaron un 12.7 por ciento, el mayor aumento porcentual en al menos 20 años. El crecimiento de las ventas online también se ha desacelerado en 2023, aumentando un 6.3 por ciento en comparación con el 10.6 por ciento de 2021 a 2022, según Mastercard.

Si bien la economía es sólida en general, los estadounidenses están siendo más conscientes de cómo gastan, y esa discreción dio forma a la temporada de compras.

Algunos minoristas habían expresado su preocupación en los últimos meses de que los compradores parecían sombríos y temerosos acerca de la economía. Walmart y Target señalaron que los compradores parecían estar esperando las ofertas antes de comprar, un cambio respecto de los últimos años cuando gastaban más libremente.

“La cautela que han tomado sobre sus gastos y dónde están gastando ha sido realmente notoria en la segunda mitad del año, donde muchos clientes se han visto afectados, especialmente personas de ingresos bajos y medios”, dijo Jessica Ramírez, analista de investigación minorista de Jane Hali & Asociados.

En un retorno a algunas de las tendencias que prevalecían antes de la pandemia, muchos minoristas y marcas ofrecieron promociones. Los descuentos oscilaron entre el 30 y el 50 por ciento, afirmó Ramírez. Pero los descuentos fueron más específicos este año que el pasado porque menos empresas tuvieron que cargar con exceso de inventario.

Las categorías que han enfrentado una caída en las ventas este año, como electrónica, muebles para el hogar y juguetes, obtuvieron algunos de los mayores descuentos antes de Navidad. Esos productos habían disfrutado de un auge en las ventas durante la pandemia.

Alexan Weir, una madre de 30 años de Orlando, Florida, dijo que le complació encontrar ofertas en juguetes cuando compró regalos de Navidad para sus hijas este mes. Entre los artículos que compró en Target se encuentran la muñeca Asha, basada en el personaje principal de la película de Disney “Wish”; una muñeca Elsa de “Frozen”, y un juego de cocina de Minnie Mouse. Con descuentos, los artículos juntos cuestan aproximadamente la mitad de su precio total de lista de 200 dólares.

“Como padre, lo único que intentas es hacer felices a tus hijos. No estás tratando de arruinarte”, dijo Weir. “Gasté un poco más este año, pero al menos con las pocas ofertas que recibí, puedo decir que no me rompió el corazón lo que estaba gastando”.

Una señal clara de que los compradores están siendo más cuidadosos con lo que gastan proviene de los minoristas de descuento. En noviembre, Burlington, un minorista de precios reducidos y empresa matriz de Marshalls y T.J. Maxx dijo que vieron un aumento del 6 por ciento en las ventas en tiendas comparables.

Las ventas navideñas del minorista en línea ThriftBooks también aumentaron respecto al año anterior, más del 20 por ciento en noviembre y más del 24 por ciento este mes, dijo Ken Goldstein, director ejecutivo de la compañía.

“Esto no tiene precedentes”, dijo Goldstein. “Esto es increíble en términos del volumen que estamos haciendo. Debido a que somos un producto valioso, creo que mucha gente está poniendo su dinero a trabajar”.