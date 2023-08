Persiguen a Trump con ley para ‘gangsters’

Atlanta— Durante más de 50 años, los fiscales han confiado en una herramienta poderosa para acabar con personas tan variadas como capos de la mafia, pandillas callejeras como los Crips y los Bloods y ejecutivos farmacéuticos acusados de alimentar la crisis de los opiáceos.

Ahora, un fiscal en Georgia está utilizando la versión estatal de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes, más conocida como RICO, para perseguir al ex presidente Donald Trump, quien junto con 18 de sus aliados fue acusado el lunes de participar en una amplia conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Un poder de RICO es que a menudo permite que un fiscal cuente una historia amplia, no sólo presentando un conjunto de actos delictivos, sino identificando a un grupo de personas que trabajan hacia un objetivo común, como parte de una “empresa”, para participar en patrones de actividades ilegales.

Fani Willis, la fiscal de Distrito en el Condado de Fulton, Georgia, está utilizando una acusación RICO para vincular elementos de una amplia conspiración que, según ella, se extiende mucho más allá de su jurisdicción en el área de Atlanta y en varios otros estados indecisos, un movimiento legal realizado y que fue posible por el estatuto de extorsión.

Su investigación también llegó a las zonas rurales de Georgia, en particular al Condado de Coffee, donde los aliados de Trump tuvieron acceso a las máquinas de votación en enero de 2021 en busca de pruebas de que las elecciones habían sido manipuladas.

Señalando su amplitud, la acusación presentada el lunes por la noche expuso varias formas en que los acusados obstruyeron las elecciones: mintiendo a la Legislatura de Georgia y a los funcionarios estatales, reclutando falsos electores pro-Trump, acosando a los trabajadores electorales, solicitando a los funcionarios del Departamento de Justicia, solicitando al vicepresidente Mike Pence, violando las máquinas de votación y participando en un encubrimiento.

“En lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales”, dijo Willis en una conferencia de prensa el lunes por la noche, “los acusados se involucraron en una empresa criminal y de crimen organizado para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia”.

Piden fast-track

Willis indicó que le gustaría que el caso avanzara rápidamente. Dijo que quería que los 19 acusados se rindieran antes del mediodía del 25 de agosto, dos días después del primer debate presidencial republicano, y que el juicio comenzara dentro de los seis meses. Pero es probable que muchos de los acusados presenten impugnaciones que podrían retrasar el caso.

Trump, quien ahora enfrenta la posibilidad de cuatro juicios el próximo año en Nueva York, Florida, Washington, D.C. y Georgia, mientras intenta recuperar la presidencia, reaccionó el martes como lo ha hecho en el pasado, repitiendo su mentira de que la elección de 2020 fue robada. Dijo en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que realizaría una conferencia de prensa la próxima semana para publicar un informe sobre el fraude electoral en Georgia.

“¡Habrá una EXONERACIÓN completa!” escribió Trump.

El desafío para Willis será convencer a los jurados de que el dispar grupo de 19 personas acusadas estaban trabajando juntas en un esfuerzo criminal organizado pero en expansión para mantener a Trump en el poder. Además del ex presidente, los acusados incluyen a su ex jefe de gabinete, Mark Meadows; varios abogados, un agente de fianzas local, y un ex publicista de Ye, el artista antes conocido como Kanye West.

RICO de manera efectiva

Los fiscales estatales y federales han descubierto que pueden usar las leyes RICO para presentar dichos argumentos de manera efectiva, y Willis lo ha hecho antes. También lo ha hecho Rudy Giuliani, uno de los acusados, que se hizo famoso procesando casos de extorsión contra familias de la mafia hace décadas como fiscal federal en Nueva York.

Clark D. Cunningham, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, dijo que la acusación “muestra el increíble poder ejercido contra Trump al usar la ley de extorsión de Georgia”, y señaló que además de las 19 personas acusadas, abarcaba “hasta 30 co-conspiradores no acusados: más de 160 actos separados en total”.

Pero las leyes RICO tienen sus detractores. Algunos críticos dicen que las leyes han otorgado demasiado poder a los fiscales, permitiéndoles acusar a miembros dudosos de “organizaciones” que en algunos casos apenas están organizadas.

“Debido a que RICO es tan expansiva y tan abierta como herramienta, permite atrapar a personas que no se parecen en nada a las personas a las que se pretendía originalmente” cuando se desarrollaron las leyes por primera vez hace más de 50 años, dijo Martin Sabelli, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal.

Otro peligro potencial para un gran caso RICO es que puede volverse demasiado complejo para que los miembros del jurado sigan las acciones de 19 acusados. Como dijo Michael J. Moore, ex fiscal federal del Distrito Medio de Georgia, el lunes por la noche: “Cuando pescas con una red demasiado grande, corres el riesgo de enredarte”.

Reviran acusados

Algunos de los implicados ya acusaban a Willis de extralimitarse. Un portavoz de Jeffrey Clark, un ex funcionario del Departamento de Justicia que fue acusado en el caso, dijo que Willis estaba “excediendo sus poderes al insertarse en las operaciones del Gobierno federal para ir tras Jeff”.

Jenna Ellis, miembro del equipo legal de Trump después de las elecciones que también fue acusada, escribió en X, la plataforma antes conocida como Twitter: “Los demócratas y el fiscal del Condado de Fulton están criminalizando el ejercicio de la abogacía”.

Trump y sus aliados han argumentado que sus esfuerzos para desafiar su derrota en las elecciones de 2020 en Georgia estaban dentro de los límites de la ley. De hecho, Trump ha estado sentando las bases para su defensa durante meses, argumentando repetidamente que no había nada ilegal en su ahora famosa llamada a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, el 2 de enero de 2021.

Llamada comprometedora

En esa llamada, Trump le dijo a Raffensperger que esperaba “encontrar” los 11 mil 780 votos que necesitaba para ganar Georgia.

Pero la acusación de RICO obliga a Trump a rechazar una acusación más amplia: que él era parte de un esquema criminal de múltiples frentes que involucraba no sólo llamadas a funcionarios estatales, sino también la convocatoria de falsos electores pro-Trump, el acoso de los trabajadores electorales del Condado de Fulton, y declaraciones falsas hechas por aliados de Trump, incluido Giuliani, ante cuerpos legislativos estatales.

En Georgia, RICO es un cargo de delito grave que conlleva penas severas: una pena de prisión potencial de cinco a 20 años, una multa o ambas.