Persecución termina en escuela

Agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) en El Paso arrestaron a cuatro personas cerca de una escuela primaria en el Valle Bajo de El Paso.

El martes por la tarde, una fuerte movilización se observó a las afueras de la primaria Thomas Manor, ubicada en el 7900 Jersey Street.

“Fue una persecución que inició desde Nuevo México. Se nos notificó a agente de El Paso a momentos de entrar al Broder Highway, se contó con apoyo de DPS (Departamento de Seguridad Publica)”, dijo Ramiro Cordero, vocero de USBP Sector El Paso.

Luego de más de 8 millas de persecución, el vehículo se impactó y salieron corriendo cuatro personas, de las cuales se detuvo a tres de ellas, dijo USBP.

“DPS entró a la escuela con USBP como apoyo, pero no se encontró a nadie en el interior, de hecho, los arrestos fueron hechos afuera”, dijo Cordero.

Agregó que es importante denotar que no se trató de operativos ni nada similar, simplemente de una llamada de emergencia, sin embargo, la movilización policiaca levantó conmoción entre la comunidad estudiantil, ya que esa noche se entregaron boletas a los padres de familia.

Después de una extensa búsqueda, las autoridades lograron poner bajo custodia al último y cuarto sospechoso, a quien se le acusa, en conjunto con los demás detenidos por contrabando de humanos, de acuerdo con Cordero.

“La Patrulla Fronteriza coopera a diario con autoridades locales, estatales y las demás agencias federales. Tal como el pasado incidente del 3 de agosto, en donde se brindó apoyo por parte de todas las fuerzas policiacas”, dijo el portavoz.

En redes sociales, una serie de videos fueron publicados en donde se observa a los agentes dentro de las instalaciones de la escuela.

Por su parte, el Distrito Independiente Escolar de Ysleta, (YISD) perteneciente de la primaria Thomas Manor, no proporcionó declaraciones al respecto.