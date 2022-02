Permanecerá en prisión hasta nuevo dictamen

En lo que fue su última comparecencia en libertad y sentado en el banquillo de los acusados, Carlos Alberto Lozano acudió a escuchar atento el veredicto del juez Patrick García, titular de la Corte 384 de Distrito quien hizo efectivo el mandato para que continuara su condena en prisión.

El inculpado, quien enfrenta una sentencia de 25 años bajo cargos de homicidio en primer grado perpetrado contra Jorge Hinojos en 2015, fue llevado al Departamento de la Oficina del Sheriff para que guardianes del Estado lo condujeran a una cárcel de la entidad.

“Tiene una pregunta o moción que quiera agregar?”, preguntó el magistrado García al abogado Tate Saunders, representante legal de Lozano, quien con voz fuerte dijo que no.

“El Condado de El Paso se presenta hoy con su custodia y se le transfiere a las autoridades competentes de la división de justicia, aparte de que un juez cumplirá el resto. Se anuncia su sentencia de 25 años originalmente dictada en septiembre de 2017”, fueron tajantes las palabras del regulador del caso.

El fiscal Todd Darnold no emitió comentario alguno, pero mantuvo su misma postura que la sesión anterior: que se ejecutara el mandato dado por la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito de El Paso, brindada en diciembre del 2021 y fuera a prisión.

Aunque el prisionero abrigaba una esperanza de que le fuera concedida una fianza para continuar en libertad condicional o que el abogado de Distrito aboliera el caso ante la serie de irregularidades perpetradas en su contra durante el juicio, la decisión lo decepcionó aún más.

“Les voy a seguir dando pelea desde adentro y les voy a demostrar que mi actuación fue en defensa propia”, dijo el ahora preso antes de ingresar al recinto.

Acompañado de su mejor amigo, su sobrina y una amiga de la familia, Lozano se despidió alzando su mano derecha y con una sonrisa en señal de agradecimiento que le han mostrado en este trance de su vida.

Ahora su defensa prepara una nueva estrategia para enfrentar a la justicia ‘corrupta’, como él la califica, y demostrar los sobornos que imperan al interior del juzgado que preside Patrick García, quien en contubernio con abogados y fiscales mutila la libertad de la gente inocente.

Por lo pronto y antes de ser encarcelado le fue aceptada una moción en la que solicita la divulgación de todas las fianzas penales, fianzas y otros documentos relacionados / conectados, misma que pudiera destapar el mal uso o abuso del poder público para beneficio personal y privado.

En enero del 2021 y luego de la moción presentada por la parte acusatoria el tribunal de segunda instancia pidió que la Corte inferior que llevó el caso –la número 384 de Distrito del Condado de El Paso– considerara un nuevo juicio en contra de Carlos Alberto, ante la posibilidad de que hubo violaciones en el proceso.

“Destruyeron evidencias. La troca que supuestamente deberían tener conservada estaba destruida por dentro, sin ningún cuidado y expuesta a los elementos. ¿Por qué lo hicieron?… para destruir la sangre y demostrar que todo sucedió fuera de mi camioneta”, dijo Lozano.

Otra irregularidad que abundó fueron los videos alterados que presentaron con el fin de intentar establecer que había permanecido en el interior “emborrachándome”, “siendo un video de seguridad no tenían fecha ni hora, habían sido editados y recortados”, como lo confirmó un experto en video y cuya constancia se agregó al expediente.

Denunció que tampoco presentaron la totalidad de los videos que filmaron el hecho desde diversos ángulos. “A mi amiga Marcela un empleado del Pockets le enseñó el video que grabó con el celular de él. Ahí se ve todo y de cuando rodean mi troca y me atacan… nada qué ver con lo que dijeron los noticieros”, recordó.

De acuerdo al inculpado el mandato dado por la Corte de Apelaciones daba jurisdicción al juez y, basado en todas las inconsistencias, hubiera podido autorizar otra fianza mientras se ahondaba en la investigación.

Agregó que a pesar de haber presentado y demostrado alteración de pruebas, falsedades de declaraciones de testigos y corrupción durante el proceso del juicio, todo indica que no hay voluntad de que se haga justicia, sin embargo insistió que dará la pelea desde adentro porque le asiste la razón.

Machacó que Todd Darnold, el único empleado que quedó en la Oficina del Fiscal de Distrito de la administración anterior y encargado de la causa, recomendó “fuertemente” que lo volvieran a encerrar.

“Debe dársele un tratamiento igual que cualquier otra causa que haya ignorado todas las anomalías”, dijo al repetir las palabras del fiscal, un hombre que es parte de la misma oficina corrupta del ex fiscal Jaime Esparza.

“Ellos están para hacer justicia, no para agarrar convicciones”, expresó el penalizado quien el pasado fin de semana sepultó a su madre que murió a causa de una enfermedad subyacente y el estrés que le causaba la situación que enfrentaba su hijo.

Lozano, quien encabezó su causa y obtuvo su libertad condicional a finales de enero del 2021, después de permanecer 4 años en prisión, reiteró que durante el asalto sufrido actuó en legítima defensa en contra del hombre que ingresó a su vehículo para agredirlo.

De acuerdo a los archivos policiales, el incidente sucedió el 27 de septiembre del 2015 en el estacionamiento del negocio Pockets Billiards, ubicado 4007 N. Mesa, en el Oeste de la ciudad, luego de que Lozano fuera atacado por una turba cuando se encontraba en el interior de su camioneta.

“Miré a dos tipos que se me atravesaron y me detuve al tiempo que sentí que le pegaban a mi troca muy fuerte. Luego otro tipo le pegó a la ventana del copiloto mientras otro me aventó un bote cerrado de cerveza que me pegó en la cara”, recordó.

El contrincante, aseguró Carlos, se abalanzó de nuevo contra él. Fue entonces que disparó en dos ocasiones contra el atacante, quien fue llevado al hospital, donde murió horas después. Desde entonces y a pesar de obrar en defensa propia, la pesadilla continúa.