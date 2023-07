Permanecerá Crusius preso en El Paso

El asesino confeso de 23 personas en Walmart de Cielo Vista se encuentra bajo custodia estatal a partir de este martes a la 1 pm, dio a conocer el fiscal de Distrito, Bill Hicks.

Agregó que Patrick Crusius permanecerá en El Paso, ahora bajo custodia de Texas en espera de ser juzgado en un proceso que, según Hicks, podría demorar uno o dos años.

El tirador, de 24 años, fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas por crímenes de odio en la Corte Federal de El Paso el viernes de la semana pasada por el juez David Guaderrama, quien recomendó que el reo sea enviado a la Cárcel de Máxima Seguridad –conocida como Supermax– de Colorado, donde purga su condena ‘El Chapo’ Guzmán.

Sin embargo, debido a que todavía le espera un juicio estatal, donde sí se pedirá la pena de muerte, Crusius permanecerá en la Cárcel del Condado de El Paso, donde ha estado en aislamiento desde su detención, minutos después de la masacre de 3 de agosto de 2019, que dejó además 22 personas heridas.

Hicks fue notificado el martes por la mañana de que la transferencia se realizaría esa tarde.

“Dije, '¿En serio?'”, dijo Hicks. “Estamos entusiasmados con eso. Es bueno. Estamos listos para comenzar y buscar justicia para la gente de esta comunidad”.

Hicks dijo que el Estado inicialmente creyó que obtendría la custodia de Crusius después de que se llevó a cabo la audiencia de restitución a fines de septiembre para concluir el caso federal, pero se llegó a un acuerdo para transferir su custodia al Estado antes de eso.

La semana pasada Hicks señaló que esperaba que el juicio estatal se realice en 2024 o 2025. Aunque el tirador permanecerá en El Paso, el fiscal considera que esto no garantiza que el juicio sea más expedito.

“En la medida en que lo hace, adelanta la fecha de nuestro juicio. (Pero) eso depende del juez, el juez Medrano, en la 409, fijará la fecha de nuestro juicio, pero ciertamente adelanta nuestro calendario un poco más de lo que había pensado originalmente. Estamos muy entusiasmados con eso”, dijo Hicks.

Crusius se declaró culpable de cargos federales en relación con el tiroteo en el Walmart de Cielo Vista, el atentado antimexicano más grande en la historia reciente de Estados Unidos.

Después de dos días de audiencias la semana pasada en un tribunal federal, el juez de la Corte de Distrito David Guaderrama condenó a Crusius a 90 cadenas perpetuas consecutivas.

¿Por qué el cambio?

Hicks explicó que si bien se siguió todo el protocolo en la audiencia federal, el tirador permanecerá en una prisión estatal.

“El juez federal lo trató como a cualquier otro caso. Hace una recomendación de sentencia y hace todo como lo haría en cualquier otro caso. Nada sobre esa audiencia fue inusual o fuera de lo común para los propósitos del procedimiento federal”, dijo Hicks.

Explicó que el Gobierno federal esencialmente tomó prestado al tirador para la audiencia federal del estado.

“Sin embargo, es muy importante comprender la capacidad del Gobierno federal para retenerlo”, dijo Hicks.

Incluso dijo que después del juicio estatal, Crusius irá a una prisión estatal a menos que se acuerde que vaya a una prisión federal.

“La única forma en que iría a una penitenciaría federal es una situación complicada en la que si recibió cadena perpetua en el sistema estatal, y luego acordamos que debería ir a una prisión federal en lugar de una prisión estatal. Pero si recibe cadena perpetua, en un juicio estatal, en nuestro juicio, entonces será sentenciado a cumplir esa sentencia en una prisión estatal e irá a una prisión de Texas”, dijo Hicks.

Hicks dice que espera que un jurado de El Paso escuche el juicio estatal. También analizó las diferencias en los cargos federales y los cargos estatales.

“Entonces, aunque se declaró culpable de los cargos federales, nosotros (el Estado) tenemos cargos diferentes. El hecho de que se haya declarado culpable aquí no significa que no se haya declarado culpable de nuestros cargos. De hecho, se declaró no culpable. Así que tenemos que probar nuestros cargos más allá de toda duda razonable”, dijo Hicks.

“Seguiremos procesando al tirador de Walmart y seguiremos buscando la pena de muerte”, dijo Hicks.