El caos, la confusión y la desilusión marcaron la experiencia de muchos de los primeros solicitantes de asilo que se inscribieron en el programa revisado “Permanecer en México” de la administración Biden, diciendo que entendían poco sobre lo que estaba sucediendo o por qué fueron seleccionados.

El programa de la era Trump, conocido formalmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), devuelve a los que cruzan la frontera a México para esperar los resultados de sus solicitudes de asilo y se reanudó a principios de este mes por orden judicial. Aunque la administración Biden dijo que ha realizado cambios en el programa que lo hacen más humano, varios de los primeros inscritos entrevistados por The Washington Post dijeron que no entendían los documentos que se les pidió que firmaran, no tenían acceso a abogados y estaban desconcertados. por qué fueron liberados junto con sus compatriotas.

Tres hombres, dos de Nicaragua y uno de Venezuela, que se encontraban entre los más de 160 migrantes inscritos hasta el momento, dijeron que habían sido robados o extorsionados antes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Los hombres, que huían de la persecución política, dijeron que esperaban alivio en Estados Unidos, pero en cambio sintieron que habían ganado una rifa en la que nunca participaron.

“Le dije al oficial de asilo que prefería estar en un centro de detención de Estados Unidos que ser enviado de regreso a México”, dijo Pedro, un solicitante de asilo de 27 años de Nicaragua. “Es peligroso para nosotros”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Biden todavía está tratando de rescindir el MPP, a pesar de que un juez federal le ordenó volver a implementarlo. La administración perdió una apelación del fallo esta semana después de que la Corte de Apelaciones de los EE. UU.

Para el Quinto Circuito en Luisiana confirmó la decisión del tribunal inferior. La orden del tribunal de circuito dijo que la administración de Biden se equivocó cuando emitió un memorando a principios de este año terminando el programa, “afectando miles de millones de dólares e innumerables personas”.

El programa, que está en efecto en una comunidad fronteriza y acepta solo hombres, pronto se expandirá a seis comunidades más y pronto podría incluir familias.

Los defensores dicen que el MPP somete a los migrantes a una política tan peligrosa para sus vidas como las razones que los llevaron a huir a Estados Unidos en busca de protección.

Dicen que la versión revisada del programa es tan defectuosa como lo fue bajo la administración Trump, cuando Human Rights First, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, rastreó más de mil 500 “ataques violentos” contra migrantes.

“El renovado ‘Permanecer en México’ de la administración Biden ya está presentando preocupaciones de seguridad y debido proceso que vimos bajo la administración Trump”, dijo Julia Neusner, quien entrevistó a 16 afiliados al MPP para Human Rights First.

“Anticipo que este proceso negará a las personas lo que les corresponde derechos de proceso y acceso a un abogado. Esta política es intrínsecamente peligrosa y espero que cause un tremendo sufrimiento a medida que se expanda la implementación”.

Los inscritos entrevistados por The Post eran nicaragüenses que habían participado en protestas políticas contra el partido gobernante, convirtiéndolos en blanco de un presidente que los tachaba de “terroristas”, según informes de prensa. Un venezolano entrevistado abandonó su país hace un año, huyendo del gobierno socialista.

Boris, de 29 años, cruzó corriendo el arroyo fangoso del Río Grande el 3 de diciembre desde Ciudad Juárez hasta El Paso.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza, dijo, le dijeron al solicitante de asilo nicaragüense que podía dejar de correr.

No se había dado cuenta de que estaba en Estados Unidos cuando los agentes le preguntaron por qué había huido.

“Porque me están persiguiendo”, recuerda Boris que respondió mientras relataba cómo hombres en México intentaron sujetarlo y robarlo.

“Me sentí tan aliviado de haber tocado suelo estadounidense. Me caí en pedazos cuando supe que iba a regresar”.

Seis días después de cruzar el 4 de diciembre, Alex, de 29 años, dijo que estaba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, pero que no se le permitió llamar a su familia. Su familia pensó que estaba muerto, dijo.

El venezolano se negó a firmar ningún papel porque estaban en inglés. Cuando los funcionarios le preguntaron a él y a los otros 24 hombres que lo acompañaron en el MPP si temían regresar a México, todos menos dos dijeron que sí.

Alex dijo que nadie le explicó el proceso. Dijo que no tenía idea de quién estaba haciendo preguntas al otro lado del altavoz cuando lo colocaron en una habitación pequeña. Fue un oficial de asilo que realizó una entrevista de miedo creíble, un proceso de selección para determinar si enfrentan la posibilidad de persecución si regresan. Pero dijo que no entendió eso hasta más tarde.

“No sabía con quién estaba hablando, así que tenía miedo de contar toda la historia. Guardé algunos detalles”, dijo. “Rogamos por explicaciones, pero la comunicación fue imposible. Todo lo que recibimos fueron abucheos que decían ‘México es seguro’ y ‘¿Por qué te fuiste de tu país?’”.

Los hombres dijeron que se les permitió ducharse una vez durante cinco a seis días. Alex dijo que se le negó el acceso oportuno a su medicación para la epilepsia. Sus grupos del MPP estaban formados por sudamericanos y cubanos, pero en su mayoría nicaragüenses, dijeron. Dos de los tres hombres dijeron que recibieron una vacuna contra el coronavirus.

Cuando Alex, Boris y Pedro regresaron a México la semana pasada, estaban programados para audiencias judiciales la primera semana de enero.

Las autoridades mexicanas ofrecieron un poco más de información, permisos de trabajo, un número de identificación, similar a un número de Seguro Social en México, y una lista de números de teléfono para abogados.

Pero cuando llamaron a las oficinas legales, les dijeron que los abogados estaban abrumados o que nadie respondió, dijeron.

“No tengo nada, mucho menos dinero para un abogado”, dijo Pedro.

Los funcionarios del DHS respondieron a una lista de preguntas y dijeron que, por razones de seguridad, no compartirían detalles sobre las declaraciones iniciales. Pero dijeron que esperan que la inscripción en el programa aumente en las próximas semanas.

Cada inscrito recibe paquetes de información y “guías de autoayuda” en el idioma de preferencia del solicitante de asilo, dijo la agencia.

Los funcionarios dijeron que están trabajando en estrecha colaboración con las agencias estadounidenses para garantizar que las personas tengan tiempo para consultar a los abogados para sus audiencias judiciales.

Con respecto a los temores que algunos migrantes tienen de regresar a México, el DHS dijo que si las circunstancias cambian desde el momento de la inscripción, el inscrito debe informar a la agencia.

“Como resultado, la vulnerabilidad de un individuo se puede considerar en cada punto del proceso”, dijeron los funcionarios en un correo electrónico.

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas transporta a los afiliados al MPP a un refugio administrado por la ciudad, pero esa instalación se está llenando y los hombres fueron trasladados a otro refugio del gobierno mexicano.

Sus próximas paradas son probablemente refugios privados alrededor de la ciudad.

Refugios, blanco de criminales

J. Omar Ríos, coordinador del Fondo de Asistencia para Refugiados Fronterizos, ha estado trabajando para ayudar a mejorar el funcionamiento y la seguridad en una red de refugios de Juárez. Los refugios han sido blanco de criminales en el pasado, dijeron Ríos y abogados.

Las historias de agresiones sexuales y secuestros que ocurren en los refugios, muchos de los cuales son hogares, gimnasios e iglesias convertidos, han hecho que los migrantes sean cautelosos.

“Todo lo que hace el [MPP] es atrapar personas y causar daños humanos”, dijo Ríos mientras visitaba los refugios en Juárez preguntando si necesitaban la vacuna contra la varicela para sofocar un brote reciente.

Estas instalaciones aún albergan a los afiliados de la primera fase del MPP. Una hondureña madre de tres hijos describió cómo fue víctima de extorsión cuando se dirigía a una audiencia en 2019 y nunca lo logró. Su caso de asilo fue cerrado, por lo que ahora está en el limbo, sin poder reabrir su caso o calificar para otro alivio, dijo en una entrevista en el refugio de Juárez, donde reside desde hace mucho tiempo. Su historia fue confirmada por el operador del refugio.

El oficial de policía mexicano convertido en sacerdote anglicano Héctor Trejo fue recién ordenado cuando comenzó el MPP en 2019. Los migrantes llegan a la puerta de sus dos refugios, derrotados, vulnerables y en estado de shock. Es su trabajo, dijo Trejo, reconstruirlos.

“Quiero que estén empoderados, para que todos aquí tengan algo que aportar”, dijo Trejo, quien usó donaciones para construir un jardín hidropónico y un gallinero, y criar cerdos. Los residentes pronto cosecharán tilapia en su granja acuapónica.

“Se trata de crear una comunidad sostenible mientras la incertidumbre los rodea”, dijo Trejo.

Lo único que Trejo no puede proporcionarles es información sólida. La desinformación y los rumores corren desenfrenados en las aplicaciones de mensajería social que los solicitantes de asilo usan para planificar sus próximos pasos, avivando el miedo y las falsas esperanzas, dijo el sacerdote.

Al prohibir que los migrantes persigan casos de asilo de manera más segura en los Estados Unidos, los directores de refugios cívicos y religiosos en México deben asumir la responsabilidad de proteger a las personas en peligro, dijeron.

“El presidente Biden debe articular claramente cómo funcionará todo esto”, dijo Trejo. “La información es poder y su ausencia tortura. Estas personas merecen un proceso digno”.

Los funcionarios mexicanos dijeron que notificarán a las autoridades estadounidenses a medida que sus refugios alcancen su capacidad y les pedirán que pausen la inscripción al MPP.

Alex, Boris y Pedro están confiando en las tiras de papel con sus fechas de corte que el alivio está cerca.

“Todavía me pregunto, ¿por qué nosotros?” Boris dijo esta semana. “Supongo que es de mala suerte”.

(The Washington Post identifica a los hombres solo por su nombre de pila porque temen que puedan poner en peligro sus casos al hablar en público).