‘Perdona’ Ejército a militares acusados de crímenes violentos

Estacionados en puestos del Ejército a miles de kilómetros de distancia, dos soldados enfrentaron una serie de cargos criminales luego de que supuestamente agredieron a mujeres con días de diferencia a principios de 2017.

Un soldado fue acusado de agredir físicamente a su esposa y disparar un arma cuando intentaba huir de su casa cerca de Fort Hood en Texas. Más tarde, la Policía encontró un agujero de bala en la tela de una ventana.

El otro dijo a los investigadores en Alaska que había tenido relaciones sexuales con una compañera soldado que él sabía que estaba ebria e incapaz de dar su consentimiento. Más tarde encontraron evidencia de ADN de su semen en los pantalones cortos de ella.

Los fiscales militares consideraron que los casos eran lo suficientemente sólidos como para llevarlos ante los tribunales. Pero el Ejército, en cambio, expulsó a los soldados, permitiéndoles regresar a la vida civil con escaso registro público de las acusaciones en su contra.

Los dos casos se encuentran entre los cientos que ponen al descubierto una práctica de larga data pero poco conocida que permite a los miembros del Servicio que enfrentan cargos penales eludir el juicio al ser dados de baja del Ejército.

Los miembros del Servicio a menudo reciben marcas negativas en sus registros de personal, pero evitan la posibilidad de una condena federal.

En 1978, una agencia federal de vigilancia pidió la abolición de la práctica, conocida como ‘separaciones administrativas’ en lugar de una corte marcial, argumentando que debería usarse sólo para destituir a los miembros del Servicio que no eran aptos para las Fuerzas Armadas, no para resolver casos relacionados con presuntos delitos penales.

Sin embargo, casi 50 años después, la práctica sigue vigente. Y, en el Ejército, se usa cada vez más para casos en los que los soldados son acusados de delitos graves como agresión sexual, violencia doméstica o abuso infantil, encontró una investigación de ProPublica, The Texas Tribune y Military Times.

Más de la mitad de los 900 soldados a los que se les permitió abandonar la rama militar más grande del país en la última década en lugar de ir a juicio fueron acusados de delitos violentos, según un análisis de aproximadamente 8 mil casos de corte marcial del Ejército que llegaron a la lectura de cargos. La cifra es un aumento significativo de alrededor del 30% en la década anterior.

La elección de manejar tales casos administrativamente en lugar de enviarlos a los tribunales puede tener serias ramificaciones, dijeron los expertos a las organizaciones de noticias.

Algunos soldados escapan a posibles consecuencias legales: aquellos que hayan sido condenados por agresión sexual no tendrán que registrarse como delincuentes sexuales, y aquellos que podrían haber sido declarados culpables de abuso doméstico no estarán sujetos a las restricciones federales que les prohíben poseer armas de fuego.

“Si permite que los delitos graves pasen por la ruta de la separación administrativa, aumenta la posibilidad de que un violador en serie, un abusador de niños, regrese a la comunidad y lo haga de nuevo porque no hay un registro público ni disuasión”, dijo Joshua Kastenberg, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México y ex juez de la Fuerza Aérea.

Pero tales separaciones administrativas también conllevan un estigma, particularmente para los miembros del Servicio acusados de delitos menores, según los expertos. Aquellos a quienes se les otorga permiso para dejar las Fuerzas Armadas generalmente reciben una baja “que no sea honorable”. Tal designación despoja a los miembros del Servicio de muchos beneficios para veteranos y puede verse mal para los empleadores, dijeron los expertos.

Los comandantes militares no están obligados a explicar su razonamiento al otorgar estas licencias. Pero los medios noticiosos encontraron instancias en las que han aprobado separaciones incluso en casos con testigos, pruebas de ADN o confesiones.

En el caso de Fort Hood, el ex soldado fue arrestado por estrangular a su novia un año después de que el Ejército decidiera no presentar cargos en su contra por supuestamente agredir a su esposa. Más tarde no refutó los cargos que involucraban a su esposa y se declaró culpable de los cargos relacionados con el asalto a su novia. Rechazó una entrevista a través de un familiar.

“Sólo desearía que hubieran hecho más”, dijo Morgan Short, la segunda mujer que lo acusó de agresión, a ProPublica, Tribune y Military Times.

Los oficiales del Ejército se negaron a comentar sobre los casos individuales de los soldados.

El coronel del Ejército Christopher Kennebeck, jefe de la División de Derecho Penal de la Oficina del Juez Abogado General, no cuestionó el hallazgo de las organizaciones de noticias de que este tipo de separaciones administrativas se utilizan cada vez más para delitos violentos. Dijo que están destinados a delitos menores o casos en los que el Ejército no es capaz de cumplir con la carga de la prueba necesaria para ganar un juicio. Una separación del Ejército es una buena alternativa si los comandantes creen que se cometieron irregularidades pero no tienen suficiente evidencia para una condena, dijo.

“Tienes a alguien que todavía existe en la sociedad, todavía tiene la presunción de inocencia para continuar con su vida”, dijo Kennebeck. “Es sólo que en el Ejército, es posible que no pueda continuar sirviendo”.

Pero el ex fiscal jefe de la Fuerza Aérea, coronel Don Christensen, dijo que una vez que los funcionarios lean los cargos en la Corte contra un soldado, como sucedió en cada caso analizado por las organizaciones de noticias, el Gobierno debería estar listo para ir a juicio. Retirarse de esos cargos le indica a Christensen, ahora en la práctica privada, que al Ejército le preocupa no poder ganar los casos, lo cual, dijo, es su propio problema.

“Haces que alguien haga un juramento diciendo que los cargos eran ciertos, por lo que es cierto que esta persona es violenta, es cierto que esta persona es un delincuente sexual. Pero ahora voy a decir que simplemente lo despediremos y lo devolveremos a la sociedad civil sin abordar realmente el problema”, dijo Christensen.

Llamadas no atendidas

Los soldados acusados de delitos que van desde ausentarse sin permiso y fumar mariguana hasta violación y asalto agravado con un arma mortal pueden solicitar dejar el Ejército en lugar de ir a juicio.

Al hacerlo, los soldados alistados deben reconocer que cometieron un delito que podría estar penado por la ley militar. No tienen que admitir la culpabilidad de un delito específico.

Después de que los comandantes inmediatos de un soldado alistado intervienen con una recomendación, un comandante superior que supervisa la corte marcial, generalmente un general de dos estrellas o superior, decide si otorgar la baja en consulta con asesores legales. Los oficiales no tienen que admitir su culpabilidad y, en última instancia, un oficial del Pentágono decide si acepta la solicitud.

La práctica no tiene un equivalente exacto en el sistema de justicia civil.

Una comparación, según los expertos legales, es la adjudicación diferida, un proceso que permite a las personas acusadas de ciertos delitos evitar una condena si completan con éxito la libertad condicional sin ninguna otra infracción.

Una diferencia clave es que con la adjudicación diferida, los jueces, no los comandantes, deciden y pueden en última instancia revocar la libertad condicional y continuar con los cargos originales si la persona no cumple con las condiciones acordadas.

En el Ejército, sin embargo, los soldados son libres de regresar a la vida civil una vez que se les concede la baja y no hay estipulaciones para revocar el acuerdo si el soldado vuelve a meterse en problemas. Y a diferencia del sistema de justicia civil, donde el público generalmente puede acceder a los registros judiciales relacionados con un caso, en el Ejército hay información limitada porque el soldado nunca fue condenado.

Los legisladores federales y algunos jueces militares de apelaciones discreparon con la falta del debido proceso y el creciente uso de las separaciones administrativas a lo largo de la década de 1960.

Quizás la crítica más significativa de tales separaciones se produjo en 1978 cuando la Oficina General de Contabilidad del Gobierno federal, ahora conocida como la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, publicó un informe que pedía poner fin a la práctica.

El informe dice que si bien las ramas militares habían utilizado tales separaciones “como una forma conveniente de deshacerse de las personas problemáticas”, el Congreso nunca tuvo la intención de que el proceso se aplicara a los casos penales.

La liberación de algunos soldados mientras se juzgaba a otros por el mismo delito resultó en un trato desigual y limitó la eficacia de los tribunales militares, que “deben hacer cumplir la ley y también proteger los derechos de los miembros individuales del Servicio. No pueden lograr estos objetivos si una gran parte de los delitos se tratan fuera del proceso judicial”, señala el informe.

Pero el Ejército argumentó que eliminar las separaciones administrativas aumentaría la carga de trabajo de sus tribunales. Así que la práctica continuó.