Perderán Medicaid millones de texanos

Austin— Un día, la vida cuidadosamente diseñada de Alexandria Robertson de repente comenzó a desmoronarse.

Regresó de sus vacaciones en enero de 2020 y se enteró de que la habían despedido de su trabajo corporativo en el área de Austin. Su auto quedó destrozado en un accidente. Al mismo tiempo, descubrió que estaba embarazada de su primer hijo.

PUBLICIDAD

“Estaba embarazada. No tenía trabajo. No tenía coche. Y no tenía seguro médico”, dijo Robertson. “Yo en ese momento simplemente no tenía dinero para enfrentar los gastos de tener un bebé”.

Robertson calificó para Medicaid, pero dado que Texas es uno de los 11 estados que no han ampliado el programa, sólo estaría cubierta hasta dos meses después del parto.

Pero luego, sólo unas semanas después, el Covid-19 invadió Estados Unidos. Durante la duración de la emergencia de salud pública, que cumple tres años el próximo mes, nadie sería retirado de Medicaid.

Robertson accedió a atención médica crucial durante y después del embarazo, y hasta su próximo embarazo.

“Como madres, sabemos que necesitamos atención médica, sabemos que debemos cuidarnos, pero es muy costoso”, dijo. “Simplemente me tranquilizó tener eso cubierto, y mi segundo embarazo fue el mejor que he tenido”.

La emergencia de salud pública permitió que casi tres millones de texanos, en su mayoría niños, adultos jóvenes y nuevas mamás, accedieran a un seguro médico constante. Pero ahora, el Congreso está poniendo fin a este experimento de expansión de Medicaid. En abril, el estado comenzará a retirar a las personas de Medicaid por primera vez desde marzo de 2020.

Sin embargo, para muchos pacientes y proveedores es difícil imaginar volver atrás.

“Si se le otorga una ventana, sin importar cuán larga que sea esa ventana, donde sabe que puede recibir atención en cualquier momento que la necesite, cambia por completo su perspectiva sobre la salud”, dijo la Dra. Vian Nguyen, directora médica de Legacy Community Health, el centro de salud federalmente calificado más grande de Texas. “Estamos viendo que nuestros pacientes quieren volver. Estamos viendo ese cambio de mentalidad”.

Tres años de cobertura

Mientras navegaba por un despido, un embarazo y una pandemia global, Robertson se conectó con Any Baby Can, una organización sin fines de lucro del área de Austin, y la enfermera Wiltse Crompton.

Crompton ayuda a las madres primerizas como Robertson a transitar los primeros dos años de la vida de su hijo, a través de la asociación enfermera-familia. Para muchas madres de bajos ingresos con las que trabaja Crompton, el embarazo es la primera vez que obtienen un seguro médico cuando son adultas.

Es entonces cuando muchas de sus clientes se enteran de otros diagnósticos, como diabetes y presión arterial alta, que requieren atención a largo plazo. El embarazo en sí puede presentar o exacerbar problemas de salud, como diabetes gestacional o depresión posparto.

Pero por lo general, dos meses después del parto, justo cuando comenzaron a ser consistentes con el tratamiento, estas madres perderían Medicaid. Crompton ayudó en lo que pudo, pero el mosaico de servicios gratuitos y de bajo costo del estado era un facsímil débil de una cobertura completa de atención médica.

“Es tan difícil ser una nueva mamá y cuidar a un bebé, y además de eso, no te sientes bien o estás preocupada por otras cosas”, dijo Crompton. “Para mí, si la salud de la mamá es buena y ella se siente bien, eso hará una gran diferencia en la salud de ese bebé”.

Sin embargo, los últimos tres años han sido un cambio radical, dijo Crompton. Una mujer había estado entrando y saliendo del hospital por diabetes tipo 1 no tratada.

“Obviamente, una vez que nace el bebé, la madre todavía tiene diabetes tipo 1 y todavía necesita insulina”, dijo Crompton. “Entonces, para ella, literalmente le salvó la vida quedar embarazada y luego, debido al Covid, pudo quedarse con la cobertura continua de Medicaid”.

Crompton también ha visto a más mamás tomar el control de su fertilidad y planificación familiar. Antes, si estas mujeres se perdían su chequeo posparto de seis semanas debido a problemas de transporte o cuidado infantil y no podían reprogramarlo antes de que expirara su cobertura, a menudo perdían la oportunidad de acceder a un anticonceptivo reversible de acción prolongada, como un DIU.

Si utilizaste anticonceptivos, dijo Crompton, “es mejor que te guste el que recibes, porque no puedes cambiar sin tener que pagar de tu bolsillo y puede ser muy costoso”.

La cobertura continua también ha permitido que muchas mujeres, como Robertson, mantengan un seguro médico entre embarazos. En Parkland Health and Hospital System en Dallas, han notado que las mamás y los bebés comienzan el embarazo y el parto más sanos que nunca, dijo Marjorie Quint-Bouzid, vicepresidenta senior de salud especializada para mujeres y bebés.

“Por lo general, las personas simplemente se caerán porque no quieren participar si no están seguras de cómo van a pagar su atención médica”, dijo Quint-Bouzid.

Si no pueden controlar las afecciones crónicas o acceder a la atención prenatal temprana, dijo, “ese [próximo] embarazo ahora es de un riesgo significativamente alto, a un costo significativo para el sistema e incluso potencialmente para su vida o la vida del niño que están gestando”.

Quint-Bouzid dijo que la cobertura continua alentó a todo el sistema de atención médica a involucrarse más plenamente con las mujeres embarazadas y en posparto.

“Cuando una mujer normalmente no podía permitirse el lujo de hacer visitas [de seguimiento], existía la barrera de la atención”, dijo. “Como médicos, hemos podido ver algunos de los beneficios y el valor de diseñar realmente una programación que va más allá de una sola visita posparto”.

En Legacy Community Health, Nguyen dijo que alrededor del 60% de sus pacientes generalmente habían regresado para un chequeo posparto de seis semanas. Ahora, es más del 75%, y muchas de estas pacientes continúan accediendo a una amplia gama de servicios de salud física y mental mucho después del período de cobertura típico de dos meses.