Peligrosos, comandos que vigilan la frontera: organizaciones pro migrantes

Luego de que se diera a conocer que un comando armado de veteranos realiza tareas de vigilancia en apoyo a la Patrulla Fronteriza (USBP), organizaciones pro migrantes se dijeron en contra de esta actividad a la cual consideran un peligro para la comunidad.

Estela Reyes López, vocera del Centro La Fe, dijo que es riesgoso que se le permita a estos grupos realizar estas tareas policiacas, porque no se sabe realmente cuales son sus intenciones.

“No sabemos si estas personas que se sienten héroes o defensores del país tienen un antecedente criminal o qué es lo que realmente quieren, y eso representa un tremendo peligro”, resaltó.

Esto, luego de que desde hace poco más de una semana, el grupo United Constitutional Patriots, montara un campamento a unos metros de la valla fronteriza en el área de Anapra-Sunland Park desde donde vigilan la frontera.

En entrevista previa con El Diario de El Paso John Horton, líder del grupo explicó que la única intención del grupo es ser un par de “ojos extras” para los agentes de USBP, por lo que cuando ven actividad sospechosa dan aviso a los uniformados.

Pero Reyes López asegura que es probable que se comentan abusos contra los migrantes que tratan de cruzar la frontera de manera ilegal o contra personas de origen hispano.

“Se podría dar un enfrentamiento con personas vulnerables, solo porque ellos piensan que es un migrante solo por sus rasgos físicos”, dijo.

Aunque Horton comentó que su equipo tiene claro que ellos, no pueden realizar arrestos o cuestionamientos, la vocera del Centro La Fe indicó que eso no es verdad.

“Hemos visto en el pasado que estas personas no hacen eso que dicen, al contrario, ponen en estado vulnerable a miembros de nuestra comunidad”, indicó, haciendo referencia a que este grupo porta uniformes tácticos y armas largas, ya que se trata de veteranos de la fuerzas armadas. Reyes López enfatizó que lo único que buscan es intimidar a las personas de la región.

“Tenerlos ahí no garantiza nada. Al contrario, solo intimidad a la gente y eso es totalmente injusto porque no va con las reglas de la justicia social y no va con lo que la comunidad necesita”, resaltó.

La mujer señaló que no hace falta personas que quieran sentirse policías al realizar actividades que no les corresponden, ya que para eso esta USBP.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza están bien preparados para hacer su trabajo, no necesitan de gente que según ellos hace años sirvieron al país”, dijo.





Acusan a Trump





Reyes López enfatizó que el actuar de estas personas muestra su lado “racista”, provocado por los mensajes contra los migrantes que ha hecho el presidente Donald Trump.

“Estos comentarios racistas viene directamente de esta administración y muchas veces directo de la boca de la persona que dice ser nuestro presidente”, reiteró.

Por su parte, Marisa Limón, representa del Instituto HOPE, comentó que el pasado 26 de febrero tuvieron un encuentro con estos veteranos el cual describió como triste.

“Estábamos en una misa compartiendo con nuestros hermanos del otro lado de valla y fue impresionante salieron estas personas y comenzaron a grabar todo y haciendo preguntas”, comentó.

Al igual que Reyes López, Limón se dijo preocupada por los posibles abusos hacia los migrantes por estas personas que personifican a un verdadero oficial.

“Los migrantes llegan muy cansados, no conocen la frontera y es probable que estas personas se vayan a aprovechar de los migrantes”, dijo.

Por último, Reyes López aseguró que están en contacto con funcionarios de todo e país en un intento de frenar estos señalamientos racistas por parte del presidente.

“Estamos trabajando con otras organizaciones y hemos estado en platicas con funcionarios electos para que tomen acción y se frenen estos comentarios racistas y crueles contra nuestra gente”, concluyó.