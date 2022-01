Peligra libertad de Lozano tras nueva audiencia

Después de que la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito de El Paso, revocara la apelación de Carlos Lozano, bajo cargos de homicidio en primer grado, el hombre que obtuvo su libertad luego de ser sentenciado a 25 años de prisión tendrá una nueva audiencia hoy a las 10:30 de la mañana en la Corte 384 del Distrito, misma en la que podría ser arrestado y encarcelado de nuevo.

Visiblemente perturbado dijo que es ‘sospechoso’ que haya sido citado en persona cuando el juez Patrick García y su abogado Tate Saunders, radicado en San Antonio, Texas, estarán vía remota, a través de la plataforma zoom.

“Quiere que vaya a presentarme en persona mientras mi abogado estará en zoom. Quiere concretar el mandado y lavarse las manos al decir que la abogada de Distrito –DA– ya dio el mandato para proceder y mandarme a prisión”, dijo.

Sin embargo explicó que el mandato dice que el juez tiene jurisdicción y, basado en todas las inconsistencias, puede autorizar otra fianza mientras se investiga. “Es posible que en la audiencia diga que no puede hacer nada y decir que el mandato es encarcelarme”.

Indicó que a pesar de haber presentado y demostrado alteración de pruebas, falsedades de declaraciones de testigos y corrupción durante el proceso del juicio todo indica que no hay voluntad de que se haga justicia.

“Al regresar la jurisdicción a la Corte local que representa García, en este punto, la DA Yvonne Rosales también tiene la competencia de aceptar una fianza para que continúe la investigación de todas estas irregularidades presentadas en su momento y decidir, o bien no darme la fianza para volverme a encerrar y continuar con la misma corrupción”, señaló.

Indicó que Todd Darnold, el único empleado que quedó en la oficina del fiscal de Distrito de la administración anterior y encargado de la causa, está recomendando ‘fuertemente’ que lo vuelvan a encerrar al afirmar que le dará un tratamiento igual que cualquier otra causa que haya ignorando todas las anomalías, dijo al denunciar que es parte de la misma oficina corrupta del ex fiscal Jaime Esparza.

“Ellos están para hacer justicia no para agarrar convicciones”, expresó tras recalcar que ahora ellos tienen la facultad de enmendar los errores e investigar o bien retirar los cargos, pero como ahora involucra también al juez y a la reportera de la Corte no lo quieren hacer, puntualizó.

Lozano dijo tener al menos una esperanza de que su arresto se dé luego de darle cristiana sepultura a su madre, quien falleció de un paro cardiaco el pasado fin de semana agobiada por una enfermedad subyacente y el estrés causado por el inminente encierro de su hijo.

“Será una petición que haga mi abogado y espero tengan misericordia. Ya después pueden encerrarme”, dijo luego de haber sido notificado por la casa funeraria sobre fecha de celebración de las honras fúnebres.

Lozano, quien encabezó su causa y obtuvo su libertad condicional a finales de enero del 2021, después de permanecer 4 años en prisión, reiteró que durante el asalto sufrido actuó en legítima defensa en contra del hombre que ingresó a su vehículo para agredirlo.

De acuerdo a los archivos policiales, el incidente sucedió el 27 de septiembre del 2015 en el estacionamiento del negocio Pockets Billiards, ubicado 4007 N. Mesa, en el Oeste de la ciudad, luego de que Lozano fuera atacado por una turba cuando se encontraba en el interior de su camioneta.

Esa noche, el procesado acudió a ese lugar alrededor de las 8:30 p.m. para reunirse con su entonces novia Karen, pero ante la tardanza permaneció en el estacionamiento a bordo de su camioneta.

Tras aguardarla durante horas y no llegar decidió retirarse pasada la media noche, pero para su sorpresa, y antes de salir del estacionamiento, sintió golpes a su vehículo por parte de un grupo de hombres que lo rodeó e interrumpió su paso.

“Miré a dos tipos que se me atravesaron y me detuve al tiempo que sentí que le pegaban a mi troca muy fuerte. Luego otro tipo le pegó a la ventana del copiloto mientras otro me aventó un bote cerrado de cerveza que me pegó en la cara”, recordó.

Posteriormente dijo que otro de los hombres abrió la portezuela de su lado y lo atacó a golpes, al intentar meterse de lleno a la camioneta.

En el forcejeo e intercambio de golpes, disparó al atacante que entró al vehículo, en tanto que los demás huyeron.

El contrincante, asegura Carlos, se abalanzó de nuevo contra él. Fue entonces que volvió a disparar en dos ocasiones contra Jorge Hinojos, quien fue llevado al hospital, donde murió horas después.