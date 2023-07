Película Oppenheimer revive tragedia de los Álamos

Associated Press | Matthew Bolton (i) y Jan-Christoph Zoels (c) sostienen un cartel mientras se manifiestan en la ciudad de Nueva York Associated Press

Los Álamos, Nuevo México— Se espera que la película sobre un hombre que cambió el curso de la historia mundial al liderar el desarrollo de la primera bomba atómica sea un éxito de taquilla, dramático y lleno de suspenso. Al margen estará una comunidad a favor del viento del sitio de prueba en el desierto del sur de Nuevo México, cuyos impactos el gobierno de los EU nunca ha reconocido por completo. PUBLICIDAD La película sobre la vida del científico J. Robert Oppenheimer y el trabajo de alto secreto del Proyecto Manhattan no arroja luz sobre el dolor de esos residentes. "Nunca reflexionarán sobre el hecho de que los nuevomexicanos dieron sus vidas. Hicieron los trabajos más sucios. Invadieron nuestras vidas y nuestras tierras y luego se fueron". Tina Cordova, sobreviviente de cáncer y fundadora de un grupo Downwinders de Nuevo México, dijo sobre los científicos y oficiales militares que establecieron una ciudad secreta en Los Álamos durante la década de 1940 y probaron su trabajo en Trinity Site, a unas 200 millas (322 kilómetros) de distancia. El grupo de Córdova, el Consorcio de Downwinders de la Cuenca Tularosa, ha estado trabajando con la Unión de Científicos Preocupados y otros durante años para llamar la atención sobre lo que el Proyecto Manhattan le hizo a la gente de Nuevo México. Mientras los críticos de cine celebran “Oppenheimer” y los funcionarios de Los Álamos se preparan para que la atención se centre en su ciudad, los downwinders siguen frustrados con el gobierno de EU, y ahora con los productores de películas, por no reconocer su difícil situación. Activistas realizaron vigilias el sábado en el 78 aniversario de Trinity Test en Nuevo México y en la ciudad de Nueva York, donde el director Christopher Nolan y otros participaron en un panel de discusión luego de una proyección especial de la película. Nolan ha llamado a Trinity Test un momento extraordinario en la historia humana. “Quería llevar a la audiencia a esa sala y estar allí cuando se presione ese botón y realmente llevar a la audiencia a este momento”, dijo en un clip que Universal Studios utilizó para promocionar la película. La película está basada en “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, ganadora del premio Pulitzer. Nolan ha dicho que la historia de Oppenheimer es tanto un sueño como una pesadilla. Lilly Adams, coordinadora principal de divulgación de la Unión de Científicos Preocupados, participó en la vigilia de la ciudad de Nueva York y dijo que tenía como objetivo mostrar su apoyo a los nuevos mexicanos que se han visto afectados. “El costo humano de la prueba Trinity de Oppenheimer y todas las actividades de armas nucleares es una parte crucial de la conversación sobre el legado nuclear de Estados Unidos”, dijo a The Associated Press en un correo electrónico. “Tenemos que tener en cuenta este costo humano para comprender completamente el legado de Oppenheimer y el daño causado por las armas nucleares”. Al desarrollar y probar armas nucleares, Adams dijo que el gobierno de Estados Unidos efectivamente "envenenó a su propio pueblo, muchos de los cuales aún esperan reconocimiento y justicia". Adams y otros han dicho que esperan que los involucrados en la creación de “Oppenheimer” ayuden a crear conciencia sobre los downwinders, que no han sido agregados a la lista de personas cubiertas por el programa de compensación del gobierno federal para personas expuestas a la radiación. Los funcionarios gubernamentales eligieron el Trinity Test Site porque era remoto, plano y tenía vientos predecibles. Debido a la naturaleza secreta del proyecto, los residentes de las áreas circundantes no fueron advertidos. La cuenca de Tularosa fue el hogar de una población rural que vivía de la tierra criando ganado y cuidando jardines y granjas. Sacaron agua de cisternas y estanques de retención. No tenían idea de que la fina ceniza que se depositó sobre todo en los días posteriores a la explosión era de la primera explosión atómica del mundo. Inicialmente, el gobierno trató de ocultarlo, diciendo que una explosión en un depósito de municiones provocó el estruendo y la luz brillante, que se podía ver a más de 257 kilómetros (160 millas) de distancia. No fue hasta que Estados Unidos arrojó bombas sobre Japón semanas después que los residentes de Nuevo México se dieron cuenta de lo que habían presenciado. Según el Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan, grandes cantidades de radiación se dispararon a la atmósfera y la lluvia radiactiva descendió sobre un área de aproximadamente 250 millas (402 kilómetros) de largo y 200 millas (322 kilómetros) de ancho. Los científicos rastrearon parte del patrón de lluvia radiactiva hasta el Océano Atlántico, pero la mayor concentración se asentó a unas 30 millas (48 kilómetros) del sitio de prueba. Para Cordova y las generaciones más jóvenes que están lidiando con el cáncer, la falta de reconocimiento por parte del gobierno y los involucrados en la película es imperdonable. "Nos dejaron aquí para vivir con las consecuencias", dijo Cordova. "Y glorificarán en exceso la ciencia y los científicos y no nos mencionarán. ¿Y saben qué? Les daría vergüenza". En Los Álamos, a más de 321 kilómetros (200 millas) al norte de la cuenca de Tularosa, la reacción a la película ha sido muy diferente. El legado de Oppenheimer y el Proyecto Manhattan significa que Los Alamos es el hogar de uno de los principales laboratorios nacionales del país y tiene el porcentaje más alto de personas con doctorado en los EE. UU. Oppenheimer Drive atraviesa el corazón de Los Alamos, Hoppenheimer IPA está disponible en una cervecería local y el físico es el centro de una exhibición en el museo de ciencias, donde se muestran algunas de sus notas escritas a mano y su tarjeta de identificación. La ciudad está organizando un Festival Oppenheimer que comienza el jueves y se extiende hasta finales de julio. Alrededor de 200 extras utilizados en la película eran locales, muchos de ellos empleados del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Durante los descansos, las conversaciones entre los extras se centraron en la ciencia y los problemas mundiales, dijo Kelly Stewart, quien trabaja con la división de desarrollo económico del condado de Los Álamos y fue el enlace de la película cuando Nolan y su equipo estuvieron en locaciones en sitios históricos de la ciudad. Hay un orgullo entretejido en el ADN de la ciudad, dijo Stewart, y gira en torno al trabajo del laboratorio para abordar la seguridad nacional y las preocupaciones globales. El objetivo es posicionar a Los Álamos como un lugar donde la gente pueda comenzar a aprender "las historias reales" detrás de los eventos representados en la película, dijo Stewart. El esfuerzo del "Proyecto Oppenheimer" del condado comenzó a principios de 2023 y ha incluido foros, documentales, instalaciones de arte y exhibiciones para educar a los visitantes sobre la ciencia que sucede en el laboratorio, así como las implicaciones sociales del Proyecto Manhattan. Se instalará un área especial durante el festival donde la gente podrá hablar sobre la película después de verla. Ella cree que continuarán los esfuerzos para ayudar a las personas a comprender la historia de la comunidad. "Hay un gran interés aquí en nuestra propia comunidad para seguir revisando eso y discutiéndolo", dijo.