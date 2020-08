‘Pegan’ clases virtuales a trabajadores esenciales

Aunque los estudiantes iniciaron el ciclo escolar virtualmente –debido a la pandemia por el coronavirus–, está claro que no todas las familias de El Paso viajan ‘en el mismo barco’.

Padres de familia que son trabajadores esenciales han dejado a sus hijos desde el inicio de la pandemia en lugares de cuidado infantil, no sólo bajo la preocupación de que se presente un brote de Covid-19, sino también con un impacto tremendo en sus bolsillos.

“La primera desventaja es el costo de la guardería”, dijo Esmeralda A., madre de familia que reside en el extremo Este de El Paso. “Por dos niños es alrededor de 220 por semana”, comentó.

Y es que ‘las clases en línea’ no son para todos. De acuerdo con Esmeralda, es sumamente difícil poder seguir la pista y las direcciones de las instituciones educativas luego de una jornada larga de trabajo.

“Las clases en línea no las podemos seguir porque trabajamos. No podemos salirnos de trabajar porque no nos dan Desempleo, la empresa tiene que dejarte ir para que esto suceda”, expresó.

“Pago medio tiempo de guardería y es flexible, pero ya regresando a la escuela esto no pasará, y serán más niños en la guardería de seguro porque papás como nosotros necesitarán ayuda para las clases en línea. Entonces no llevo a mis hijos a la escuela por no exponerlos, pero sí a la guardería”, agregó.

La paseña, que además se desempeña como ingeniera industrial, dijo que de acuerdo con su experiencia durante el cierre de las escuelas en el ciclo escolar pasado, la enseñanza que reciben los niños en las clases en línea es deficiente.

“Esto además tomando en cuenta que estábamos en casa, ahora no estando no quiero ni imaginar, las guarderías no son centros de educación, son ayuda para los padres, pero la educación es de la escuela”, comentó.

A clases presenciales ¿cuándo?

La mayoría de los distritos en el Condado de El Paso regresaron a clases virtuales ayer 17 de agosto. De acuerdo a las órdenes de seguridad de salud pública, emitidas por la Ciudad de El Paso, se espera que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales hasta después del Día de Trabajo, durante la segunda semana de septiembre.

Sin embargo, el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) se encuentra monitoreando la situación y colaborando con autoridades educativas locales y estatales para que el regreso a clases presenciales se logre en octubre.

“A quienes les funciona qué bueno, pero no a todos los padres trabajadores les complace la idea”, comentó Esmeralda.

Queremos asegurarle que hemos estudiado todo tipo de aspectos del proceso de reapertura y cada directriz emitida por el Estado y las autoridades locales. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos las 24 horas para adaptarnos rápidamente a las directivas, declaró la institución.

Según EPISD, el calendario educativo del Distrito fue revisado y aprobado por la Mesa Directiva el pasado 14 de junio. Para cumplir con la guía de la Agencia de Educación de Texas (TEA) sobre instrucción remota y con la orden de salud de la Ciudad de El Paso con respecto a la instrucción en persona, todos los estudiantes de EPISD comenzaron el año escolar prácticamente el 17 de agosto. La orden de la Ciudad permitirá que los edificios escolares se abran el 8 de septiembre; se unieron a las fechas de inicio los distritos de Ysleta y Socorro.

Siguen brotes

El lunes fueron reportadas tres muertes más por Covid-19, lo que elevó la cifra total a 361, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso.

Funcionarios de Salud informaron que los decesos corresponden a 3 hombres en edades de 70 a 90 años. Todos con problemas de salud subyacentes, según los informes.

Además, 125 nuevos contagios fueron reportados por el departamento, mismos que se sumaron al total acumulado de casos positivos que ahora es de 18 mil 486, de los cuales 13 mil 593 se han recuperado y 4 mil 532 permanecen activos.

Los casos de Covid-19 en menores aumentan día con día, de acuerdo con datos de las autoridades de Salud.

Maestros y expertos han destacado anteriormente el peligro que esto representa, mientras se analiza el inicio de clases presenciales, el DPH ha reportado más de mil 800 casos de Covid-19 en individuos menores de 20 años.

De acuerdo con autoridades, el Departamento de Salud Pública se mantendrá alerta mientras los distritos escolares brindan a los padres la opción de clases en línea o en persona para los niños, al tiempo que El Paso permanecerá bajo una declaración de desastre por otro mes.

Héctor Ocaranza, médico de la Autoridad de Salud del Condado y la Ciudad de El Paso, dijo que las dependencias de salud se encuentran trabajando en estrecha colaboración con los distritos escolares del área de El Paso para brindar apoyo y orientación para prevenir brotes.

“Con el regreso de los niños a la escuela y los maestros y el personal, esto representará un mayor riesgo de transmisión del virus y también analizaremos de cerca la situación en torno a nuestras escuelas”, dijo Ocaranza.