‘Pega’ a miles de paseños colapso de Southwest

Miles de pasajeros paseños se han visto afectados por la ola de vuelos cancelados y retrasados de la línea aérea Southwest, en diferentes ciudades de Estados Unidos, a causa de la tormenta invernal que azota varios estados del norte y fallas en equipos de cómputo para el control de vuelos de la aerolínea.

Al igual que otros viajeros de Southwest, los fronterizos han intentado encontrar lugares en otras aerolíneas o rentar autos para regresar a su destino, pero muchos permanecen aún atrapados en las terminales.

Aunque conscientes de los estragos ocasionados por la tormenta invernal, varios viajeros que utilizaron la aerolínea en los últimos días se quejaron ante este medio para denunciar el servicio recibido, el cual calificaron como pésimo.

“Nunca pensé que me quedaría varado en un aeropuerto de esta manera y sufrir todos los contratiempos que implica esto, tanto en tiempo y dinero”, dijo Antonio Sepulveda, residente del Este de la ciudad y quien recientemente viajó a Los Angeles, California, para reunirse con su familia.

Comentó que su plan de viaje inició con la renta de un automóvil en la agencia establecida en el aeropuerto de El Paso, para continuar su camino rumbo a Arizona y después a Los Angeles, en donde entregó el auto para regresar en la aerolínea mencionada.

Sin embargo, el plan se vio truncado justo a la hora en que se disponía a abordar el avión. “Me dijeron que no había vuelos, que estaban cancelados y que si quería volar me tendría que esperar hasta el 31 de diciembre para abordarlo”.

Manifestó que ante esa respuesta optó manejar el auto que había rentado –y que planeaba dejar en el Aeropuerto de Los Ángeles– para regresar a El Paso. “Ahora quiero saber si me regresarán el dinero por la compra de cuatro boletos. No me dieron respuesta”, dijo visiblemente molesto.

“Lo bueno, lo único bueno, es que me ahorré los 200 dólares de haber entregado el auto allá, y que lo traía, porque otras personas no consiguieron carros de renta”, dijo Sepúlveda.

Todo esto ocurre dentro del caos en los aeropuertos del país, en donde cerca de 7 mil vuelos se han cancelado debido a la fuerte tormenta invernal y la presión al Gobierno federal para que ayude a los clientes a que se les reembolsen los gastos ocasionados a causa de la paralización de las aerolíneas, en especial Southwest, que es la que mueve más pasajeros en el interior del país.

No son sólo miles de personas con vuelos cancelados de Southwest Airlines que están varados en aeropuertos de todo el país, sino también miles de piezas de su equipaje facturado, incluso si el propietario nunca tomó un vuelo.

Algunos pasajeros dijeron que habían sido separados de artículos para bebés, medicinas y otras pertenencias importantes porque no esperaban estar separados de su equipaje por tanto tiempo.

Según FlightAware, un sitio web especializado en tráfico aéreo, el lunes fueron cancelados 4 mil vuelos desde, hacia y dentro del territorio estadounidense, de los que 2 mil 900 eran de Southwest. Además, 9 mil 200 sufrieron retrasos.

Al momento, los aeropuertos más afectados por la tormenta son los situados en Denver Intl (DEN), Chicago Midway Intl (MDW), Baltimore-Washington Intl (BWI) y Harry Reid Intl (LAS), que sirve a Las Vegas, Nevada.

En un recorrido realizado por el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, viajeros paseños que se disponían a abordar el avión mostraron su malestar por los retrasos registrados luego de comprar su boleto.

Ashley y Leslie pensaron que iban a pasar la noche en el aeropuerto tal y como sucede con los viajeros atrapados en Dallas, Texas. “Vimos muchos videos en redes sociales de la gente que está durmiendo en las salas de los aeropuertos.

La verdad nos dio miedo”, expresaron previo al abordaje del avión de Southwest rumbo a la ciudad de Dallas.

“Lamentamos el retraso” fue el mensaje enviado por la aerolínea vía texto al celular de Leslie. En éste se le notificó que el vuelo para el día 28 de diciembre estaba programado para las 7:09 pm; luego modificaron el horario a las 8:30 pm y al final lo reprogramaron a las 6:30 pm.

“Eso causa mucho estrés y es muy incómodo”, manifestó al mencionar que muchas personas están rentando carros para seguir su camino, pero en su caso el viaje es largo, ya que van hasta Nashville, Tennessee.

No obstante, y a pesar de las demoras de vuelos, la línea con mayor número de pasajeros es Southwest, la cual lució abarrotada en comparación con el resto de las empresas aéreas que operan en esta ciudad.

“Los pasajeros de esa aerolínea –Southwest– llegan a la hora que les toca su vuelo porque les avisan si hay retrasos, así que no se quedan aquí”, dijo un empleado del aeropuerto local. “Los que sí están todo el día o días son los migrantes a quienes se les dispuso una sala de espera especial”.

Por otra parte, las cancelaciones de vuelos de Southwest Airlines impactarán a los fanáticos de los equipos que viajarán a esta ciudad para ver a sus equipos en el partido de Sun Bowl de El Paso programado para el viernes, debido a que miles de viajes han sido cancelados en los últimos días.

Otro de los problemas ocasionados es la presencia de cientos de maletas sin procesar a causa de las cancelaciones. Los pasajeros han sufrido un sinnúmero de contratiempos por estos retrasos a la hora de tratar de recoger su equipaje.

De acuerdo con las autoridades, los inconvenientes meteorológicos afectaron a Southwest unas 10 veces más que cualquier otra gran aerolínea estadounidense.

Funcionarios de la compañía dijeron que las fuertes tormentas del fin de semana forzaron cambios en el servicio que requirieron el reposicionamiento de la tripulación y la flota aérea para que Southwest volviera a operar con normalidad.

La compañía dijo en un comunicado que prevé “cambios adicionales con un nivel ya reducido de vuelos a medida que nos acercamos al próximo período de vacaciones de Año Nuevo”. Southwest dijo que el tiempo estaba mejorando, lo que “estabilizaría y mejoraría nuestra situación”.

El pasado viernes, cientos de vuelos de Southwest Airlines se retrasaron debido al mal tiempo y a una falla que dejó fuera de servicio a las computadoras de la aerolínea.

La falla ocurrió por la mañana y causó que los vuelos de Southwest en todo Estados Unidos fueran aplazados por casi una hora.

Un portavoz de la Administración Federal de Aviación dijo que la aerolínea tuvo un problema con un sistema que transmite los planes de vuelos.

Se dijo que la falla y el mal tiempo ocurren en momentos en que la aerolínea ha reportado una cantidad más alta de la normal de aviones fuera de servicio debido a mantenimiento, lo que ha provocado tensiones entre la aerolínea y el gremio de mecánicos de Southwest.

