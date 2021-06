Pedirán ‘cooperación’ para muro en Texas

Archivo

Austin— Cuando el gobernador Greg Abbott anunció la semana pasada que Texas construiría su propio muro fronterizo, una de las preguntas inmediatas fue quién lo pagaría.

Abbott aún no ha detallado completamente el plan, pero dijo en una entrevista para un podcast, publicada el martes, que el Estado solicitará donaciones a través de Internet de todo el país para ayudar a financiar el muro.

“Cuando haga el anuncio a finales de esta semana, también proporcionaré un enlace en el que pueden hacer clic y consultar para todos en los Estados Unidos, realmente todos en el mundo entero, que quieran ayudar a Texas a construir el muro fronterizo, habrá un lugar allí donde puedan contribuir”, dijo Abbott en el podcast, un programa sobre la política republicana llamado “Ruthless”.

Abbott fue noticia nacional con su anuncio el jueves en Del Río de que Texas construiría su propio muro en la frontera con México, aunque no proporcionó más detalles y dijo que trazaría el plan esta semana.

Mientras tanto, Abbott ha enfrentado amenazas de acciones legales y una serie de preguntas sobre dónde, cuándo y cómo se podría construir ese muro.

Abbott dijo en la entrevista del podcast que las donaciones al muro fronterizo de Texas irán a un fondo “supervisado por el estado de Texas en la oficina del gobernador”. Prometió “gran transparencia”, diciendo que “todos sabrán cada centavo que ingrese, cada centavo que salga, pero el único propósito de esos fondos será construir el muro fronterizo”.

El plan de Abbott no sería el primer intento de financiar colectivamente un muro fronterizo. Estuvo el de We Build The Wall, un esfuerzo privado de recaudación de fondos que reunió más de $25 millones después de planear originalmente construir tres millas de postes para cercas en el Sur de Texas.

El año pasado, cuatro personas involucradas en We Build The Wall, incluido Steve Bannon, el exasesor del presidente Donald Trump, fueron acusadas de supuestamente defraudar a los donantes al esfuerzo. Trump indultó a Bannon antes de dejar el cargo en enero.

Un plan más cercano al de Abbott puede remontarse a 2011, cuando la Legislatura de Arizona aprobó una ley que establece un fondo, con un sitio web de recaudación de fondos, para construir una cerca a lo largo de la frontera del estado con México.

El fondo recibió casi 270 mil dólares en 2014, y un comité asesor de seguridad fronteriza estatal decidió entregar la mayor parte de la suma a un alguacil del Condado en 2015. En cambio, el sheriff invirtió el dinero en tecnología de seguridad fronteriza, como sistemas GPS y binoculares, según el periódico Arizona Republic.

Los legisladores federales han estimado que el muro fronterizo le costó a la administración Trump casi $27 millones por milla en algunas partes de Texas.

El viernes, un día después del anuncio de Abbott, la Casa Blanca renovó su llamado a poner fin a la construcción del muro fronterizo, pidiendo al Congreso que cancele los fondos que previamente asignó a las barreras fronterizas y los redirigió hacia otros esfuerzos de gestión fronteriza.

La Casa Blanca también dijo que la administración Trump pagó hasta 46 millones de dólares por milla por algunos segmentos del muro recién construidas.