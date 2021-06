Paseños, víctimas del Covid

El Paso Matters / Doliente frente ataúd de fallecido por virus

Alfredo “Freddy” Valles fue un consumado trompetista y un querido maestro de música durante cuatro décadas en una de las escuelas secundarias más pobres de la ciudad. Era conocido por comprarles zapatos y corbatas de moño a sus estudiantes para sus conciertos de banda, por su comportamiento positivo y su agradable estilo personal: “se veía como si hubiera salido de una era diferente, de la década de 1950”, comentó su sobrina Ruby Montana.

Aunque Valles era una persona singular en vida, su muerte a los 60 años, que ocurrió en el mes de febrero, fue parte de una estadística devastadora: fue una de las miles de muertes que sucedieron en los condados fronterizos de Texas (donde los índices de mortalidad por el coronavirus superaron por mucho los promedios estatales y nacionales).

En las comunidades fronterizas del estado, incluyendo a El Paso, la gente no solo murió de Covid en porcentajes significativamente más altos que en otros lugares, sino que las personas menores de 65 años también tenían más probabilidades de morir, de acuerdo con un análisis realizado por KHN-El Paso Matters sobre la información de muertes por Covid durante el mes de enero. Más de 7 mil 700 personas fallecieron por Covid en la frontera en ese período.

En Texas, los índices de muertes por el virus para los residentes fronterizos menores de 65 años fueron casi tres veces más que el promedio nacional para ese grupo de edad y más del doble del promedio estatal, y los de 18 a 49 años tuvieron casi cuatro veces más probabilidades de morir que el mismo rango de edad en todo el país.

“Esto fue como una tormenta perfecta”, comentó Heide Castañeda, profesora de Antropología de la Universidad del Sur de Florida, quien estudia la salud de los residentes fronterizos. Dijo que una prevalencia más alta de lo normal de problemas de salud subyacentes, combinada con un alto porcentaje de personas que no tenían seguro médico y un débil acceso a la atención médica, es probable que volviera la pandemia aún más letal para los que viven a lo largo de la frontera.

El patrón no fue tan marcado en el vecino estado de Nuevo México. Los condados fronterizos de ese lugar registraron 41 por ciento menos muertes por Covid que en Texas, aunque las áreas de Nuevo México estuvieron muy por encima del promedio nacional hasta enero, según encontró el análisis realizado por KHN-El Paso Matters. Los condados fronterizos de Texas reportaron 282 muertes por cada 100 mil personas, en comparación con 166 por cada 100 mil en Nuevo México.

Esa marcada división podía verse cuando se observaba al vecino condado de El Paso, Texas y el condado Doña Ana en Nuevo México. El índice de muertes por Covid para los residentes menores de 65 años fue 70 por ciento más alto en el condado de El Paso.

Expertos de salud dijeron que el rechazo de Texas a expandir el Medicaid de acuerdo con el Decreto de Atención Asequible, una escasez de opciones de atención médica y la laxa estrategia hacia la pandemia, también contribuyeron a un índice más alto de muertes en la frontera.

Los líderes del Partido Republicano se han opuesto a la expansión del Medicaid debido a una letanía de razones económicas y políticas, aunque mayormente debido a que objetan ampliar el papel o tamaño del Gobierno.

“Al no tener una expansión del Medicaid en una zona que ya está mal atendida en cuanto a la atención primaria y preventiva, provocaron una situación grave”, comentó Castañeda. “Mucho de todo esto fue provocado por los políticos estatales”.

Texas fue uno de los primeros estados en reabrir después del cierre en todo el país por el coronavirus en los meses de marzo y abril del año pasado. El pasado mes de junio (aun cuando los casos estaban aumentando) el gobernador Greg Abbott permitió que todos los negocios, incluyendo restaurantes, operaran hasta con una capacidad del 50 por ciento, con limitadas excepciones. También se rehusó a poner restricciones en la capacidad para las iglesias y otras instalaciones religiosas y a permitir que los gobiernos locales impusieran sus requisitos sobre el uso de mascarillas.

En noviembre, el procurador general de Texas, Ken Paxton, presentó una orden judicial para frenar la orden de cierre implementada por el juez del Condado de El Paso, el funcionario administrativo de más jerarquía, en un momento en que los hospitales de El Paso estaban abarrotados con pacientes de Covid, tanto así, que se tuvieron que instalar 10 morgues en un hospital del área para acomodar a los muertos.

A diferencia de Texas, Nuevo México expandió el Medicaid de acuerdo con el Decreto de Atención Asequible, y como resultado hubo un índice mucho más bajo de personas que no tenían seguro médico en comparación con Texas para las personas de 65 años (el 12 por ciento comparado con el 21 por ciento de Texas, de acuerdo con las cifras del Censo). Nuevo México impuso reglas agresivas para el uso de mascarillas y reuniones públicas, aunque eso no le libró de la crisis. Los brotes dentro y alrededor de la reservación Navajo le pegaron fuerte. En general, el índice de mortandad en el estado excedió el índice estatal de Texas, aunque a lo largo de la frontera los índices de Nuevo México fueron más bajos en todos los grupos.

Para algunas familias fronterizas, la inmensa factura que cobró la pandemia significó múltiples muertes entre los seres queridos. Ruby Montana no sólo perdió a su tío por el Covid en los últimos meses, sino también a su prima Julieta “Julie” Apodaca, una ex maestra de primaria y terapeuta del habla.

Montana comentó que la muerte de Valles sorprendió a la familia. Él había estado impartiendo clases vía remota en Guillen Middle School en el vecindario del Segundo Barrio de El Paso, un área conocida como la otra “Isla Ellis” debido a que está adyacente a la frontera y su historia es un enclave para las familias mexicanas de inmigrantes.

Cuando Valles se enfermó de Covid en el mes de diciembre, Montana y la familia no estaban preocupados, no sólo porque él no tenía problemas de salud preexistentes, sino también porque sabían que sus pulmones eran fuertes debido a que practicó tocando la trompeta diariamente durante décadas.

A principios de enero acudió a un hospital de urgencias local debido a que su situación se deterioró. Tenía neumonía y le dijeron que fuera de inmediato a la sala de emergencias. “Cuando lo llevé al hospital, lo dejé en la puerta y me fui a estacionar”, comentó su esposa Elvira. Pero cuando ella regresó, no le permitieron entrar. “Nunca lo volví a ver”, dijo.

Valles tenía tres hijos, y había estado enseñando a uno de sus tres nietos, Aliq Valles, de 5 años, a tocar la trompeta. “Ellos eran muy cercanos”, dijo Montana. “Esa parte fue realmente difícil de lidiar. Aliq pasaba todo el tiempo con su abuelo”.

Los adultos hispanos tienen más del doble de probabilidades de morir de Covid en comparación con los adultos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En Texas, los residentes hispanos murieron de Covid en un índice cuatro veces más alto que las personas anglosajonas que no son hispanas, de acuerdo con un análisis realizado en el mes de diciembre por Dallas Morning News.

El 90 por ciento de los residentes menores de 65 años en los condados fronterizos de Texas es hispano, comparado con el 37 por ciento del resto del estado. Los latinos tienen altos porcentajes de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad, lo cual incrementa el riesgo de tener complicaciones por Covid, aseguran expertos de salud.

Debido a que tienen más probabilidades de morir de Covid en las etapas iniciales, los latinos están perdiendo la mayoría de los años de posible vida entre todos los grupos raciales y étnicos, comentó Coda Rayo Garza, defensora de políticas de ayuda para las poblaciones hispanas y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en San Antonio.

Expandir el Medicaid, dijo, hubiera ayudado a las comunidades fronterizas en su lucha contra el Covid, ya que tienen algunos de los índices más altos de residentes sin cobertura médica en el estado.

“No había habido inversión en la zona fronteriza desde mucho tiempo antes de que eso provocara los resultados que ustedes están encontrando”, comentó. “La Legislatura no aprobó la expansión del Medicaid, que hubiera beneficiado grandemente a las poblaciones fronterizas”. Los índices más altos de muertes en las comunidades fronterizas “desafortunadamente no son sorprendentes”, comentó la representante demócrata Verónica Escobar de El Paso.

“Eso es exactamente lo que nosotros advertimos”, dijo Escobar. “La gente de Texas murió en porcentajes desproporcionados debido a la negligencia del gobernador. Él escogió no gobernar –y los resultados fueron letales–”.

Renae Eze, portavoz del gobernador, comentó que el gobernador lamenta cada vida que se perdió debido al Covid.

“Durante toda la pandemia, el Estado de Texas trabajó diligentemente con los funcionarios locales para proporcionar rápidamente los recursos necesarios para combatir el Covid y mantener a salvo a los texanos”, dijo.

Ernesto Castañeda, profesor de Sociología de la Universidad Americana de Washington, D.C., quien no tiene ningún parentesco con Heide Castañeda, comentó que el racismo estructural está integralmente vinculado con los pobres resultados de salud en las comunidades fronterizas. La discriminación institucional (a través de las oportunidades de vigilancia, educación y empleo y atención médica) empeora la severidad de las crisis para las personas de color, explicó.

“Sabíamos que la situación iba a estar mal en El Paso”, comentó Ernesto Castañeda. “El Paso tiene un estatus socioeconómico relativamente bajo, bajos niveles de educación, altos niveles de diabetes y sobrepeso en la población”.

En algunos condados de Texas que están a lo largo de la frontera, más de la tercera parte de los trabajadores no cuenta con seguro médico, de acuerdo con un análisis realizado por el Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown.

“La frontera es una zona muy problemática en términos de altos índices de personas no aseguradas, y vemos que todas esas personas están en un alto riesgo debido a la pandemia”, comentó Joan Alker, directora del Centro.

Además, debido a la escasez de trabajadores de salud a lo largo de la mayor parte de la frontera, la oleada de la pandemia fue más letal, comentó el Dr. Ogechika Alozie, especialista en enfermedades infecciosas de El Paso.

“Cuando no se tiene suficiente personal médico, y sí una población más enferma que el promedio, eso es lo que pasa real y desafortunadamente”, dijo. El Gobierno federal ha designado a toda la región fronteriza de Texas como un lugar en donde hay escasez de profesionales de la salud y es un área que no está atendida adecuadamente en términos médicos.

Jagdish Khubchandani, profesor de Salud Pública en la Universidad del Estado de Nuevo México, señaló que las dos ciudades eran como el día y la noche en su respuesta a la crisis. “Las restricciones fueron mucho más rígidas en Nuevo México. Casi pareció como si fueran dos países diferentes”, dijo.

Manny Sánchez, comisionado del Condado Doña Ana, le da el crédito de un menor índice de muertes en Nuevo México al mensaje unificado que enviaron los funcionarios estatales y locales a los residentes acerca del Covid y la necesidad de usar mascarilla y mantener la distancia física. “Yo creo que hicimos la diferencia, salvando vidas”, dijo Sánchez.

Aunque contener un virus requiere de la colaboración de la comunidad, aun los residentes de El Paso que entendieron los riesgos fueron susceptibles al Covid. Julie Apodaca, quien recientemente se había pensionado, había sido especialmente cuidadosa, en parte debido a su padecimiento de asma y diabetes, que la ponía en un mayor riesgo. Tomando en cuenta que cuidaba a su madre, una mujer de más edad, era más probable que estuviera expuesta al virus a través de una de las enfermeras que venían a la casa de su madre y posteriormente dio positivo, comentó su hermana Ana Apodaca.

Julie Apodaca se había registrado para recibir una vacuna de Covid en diciembre, tan pronto como estuvo disponible, pero no pudo obtener la cita para el momento en que enfermó.

Montana se dio cuenta de que Apodaca había sido hospitalizada un día después que murió su tío. Un mes después, luego de pasar 16 días conectada a un ventilador, ella también murió, el 13 de marzo. Tenía 56 años.