Paseño se lanza como candidato independiente para 2020

El quiropráctico paseño Benjamín Leyva se convirtió en candidato independiente a la Presidencia del país de cara a las elecciones del 2020, según lo informó en redes sociales.

El graduado de la Hanks High School confirmó su candidatura para convertirse en el segundo paseño, junto al demócrata Beto O’Rourke, en aspirar a la Presidencia de este país en los comicios del año entrante.

“Me siento muy contento. Este es un sueño hecho realidad, me siento ya como un ganador”, sostuvo Leyva, una vez que sus intenciones electorales fueron dadas a conocer por medio de la página de Facebook: Ben Leyva 2020.

Aunque Leyva ejerce su profesión en Dallas, desde donde coordinará su campaña proselitista, su conocimiento de la problemática fronteriza le hicieron señalar la necesidad de enfocarse en temas migratorios.

“Lo queramos o no, más gente está viniendo a nuestras ciudades”, sostuvo Leyva, quien afirmó que algunos de estos individuos no han sido procesados por las autoridades, y por ello no se sabe a ciencia cierto quienes son.

“Es un problema de seguridad pública, y el papel del presidente y del gobierno es de proteger la seguridad de la gente”, afirmó.

Hasta el momento el equipo de campaña de Leyva no ha confirmado la identidad del tesorero de su campaña presidencial, pero el apoyo de los residentes fronterizos ha sido palpable en las redes sociales del candidato.





