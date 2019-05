Paseño, orgulloso de servir en la Marina de EU

Sasebo, Japón— El suboficial de segunda clase, Ricardo Soto, nacido en El Paso, Texas, dijo que quería ver el mundo y obtener beneficios universitarios. Pensó que el servicio en la Marina de Estados Unidos era la manera de hacerlo.

“Sólo quería ampliar mis horizontes”, dijo.

Ahora, siete años después y a medio mundo de distancia, Soto se encuentra a bordo de uno de los buques anfibios más avanzados de la Armada en la base Fleet Activities, en Sasebo, patrullando una de las regiones marítimas más activas del mundo como parte de la 7a. Flota de Estados Unidos.

“Es un verdadero reto, pero se aprende algo nuevo cada día”, dijo. “Uno se vuelve mejor en lo que hace, y cada vez el trabajo se vuelve más fácil. Es una experiencia en crecimiento. Se conoce mucho más a uno mismo ante los desafíos que se presentan y la forma en que uno los enfrenta”, dijo.

Soto, graduado en el 2009 de la preparatoria Riverside, es especialista en inteligencia a bordo del buque de asalto anfibio USS Wasp en Sasebo, Japón.

“Soy parte del centro de trabajo que se ocupa de las imágenes satelitales y que produce productos de Inteligencia”, dijo Soto.

Soto atribuye parte de su éxito en la Armada a las lecciones aprendidas en El Paso.

“Uno debe tener fe en la gente y mirar más allá de la superficie”, dijo. “Hay muchos problemas que no se pueden resolver si uno no conoce a la gente primero”.

La séptima flota de Estados Unidos abarca más de 124 millones de kilómetros cuadrados, desde la línea internacional de cambio de fecha hasta la frontera entre la India y Pakistán; y desde las islas Kuriles en el norte hasta la Antártica en el sur. El área de operaciones de la séptima Flota de Estados unidos abarca 36 países marítimos y el 50 por ciento de la población mundial, con entre 50 y 70 buques y submarinos estadounidenses, 140 aviones y aproximadamente 20 mil marineros.

“Es interesante, estar expuesto a la cultura japonesa y otras personas a través de todas las visitas a los puertos, sólo ver cómo viven otras personas”, dijo Soto. “Estamos justo en la vanguardia de la política y las necesidades de la Marina en el Pacífico”.

Con más del 50 por ciento del tonelaje de envío mundial y un tercio del petróleo crudo del mundo que pasa por la región, Estados Unidos tiene intereses históricos y duraderos en esta parte del mundo. La presencia de la Marina en Sasebo es parte de ese compromiso a largo plazo.

“La Armada se despliega hacia adelante para brindar seguridad y fortalecer las relaciones en un Océano Indico-Pacífico libre y abierto. No son sólo los barcos y aeronaves los que mantienen una presencia para evitar conflictos y promover la paz”, dijo el vicealmirante Phil Sawyer, comandante de la 7a. Flota de Estados Unidos. “Es y seguirá siendo nuestra gente la que defina el papel que desempeña nuestra Marina en todo el mundo. Personas que han hecho una elección y tienen la voluntad y la fuerza de carácter para hacer una diferencia”.

El Wasp, uno de los barcos anfibios más avanzados de la Marina, está diseñado para transportar a los infantes de la Marina, junto con todo equipo, a donde sea que los necesiten para rendir apoyo en una variedad de misiones que van desde asaltos anfibios hasta iniciativas de ayuda humanitaria. El trabajo de los marineros es muy variado a bordo del USS Wasp. Más de mil hombres y mujeres conforman la tripulación del barco, lo que mantiene a todas las partes del buque funcionando de manera efectiva, desde el manejo de armas hasta el mantenimiento de los motores.

El navío tiene espacio para embarcar hasta mil 200 infantes de la Marina adicionales. El USS Wasp es capaz de transportar a los marines y llevarlos a donde sea que los necesiten, utilizando helicópteros, aviones de despegue y aterrizaje vertical y otras embarcaciones de aterrizaje acuático y terrestre. Estos barcos rinden apoyo en misiones en el mar y en tierra, en operaciones especiales y otras misiones de guerra.

También sirven como plataformas secundarias de aviación. De acuerdo con sus capacidades inherentes, estos barcos han sido y seguirán siendo llamados a dar su apoyo en misiones humanitarias y de otro tipo en casos de emergencia, según los oficiales de la Marina.

Servir en la Marina significa que Soto es parte de un mundo que está adquiriendo una nueva importancia en el enfoque de Estados Unidos en la reconstrucción de la preparación militar, el fortalecimiento de alianzas y la reforma de las prácticas comerciales en apoyo de la Estrategia de Defensa Nacional.

Un elemento clave de la Marina que necesita la nación está relacionado con el hecho de que Estados Unidos es una nación marítima y que la prosperidad de la nación está vinculada a la capacidad de operar libremente en los océanos del mundo. Más del 70 por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta por agua; El 80 por ciento de la población mundial vive cerca de una costa; y el 90 por ciento de todo el comercio mundial, por volumen, viaja por mar. “Nuestras prioridades se centran en las personas, las capacidades y los procesos, y se lograrán mediante nuestro enfoque en la velocidad, el valor, los resultados y las asociaciones que mantengamos”, dijo el Secretario de Marina Richard V. Spencer. “La preparación, la letalidad y la modernización son los requisitos que impulsan estas prioridades”. Hay muchas maneras en que los marineros pueden ganar distinción en su estación de mando, comunidad y carrera. Soto se sintió muy contento de poder ayudar a su tripulación a apoyar los esfuerzos de ayuda en lugares que han sido azotados por los huracanes.

“Trabajé para ayudar a encontrar lugares donde los helicópteros aterrizaran y trajeran suministros de ayuda”, dijo. “Realmente sentí que estaba teniendo un impacto, que estaba haciendo una diferencia”.

Como miembro de uno de los activos más confiables de la Armada de Estados Unidos, Soto y otros marineros saben que son parte de un legado que perdurará por muchas generaciones, contribuyendo en la Armada que la nación necesita. “Si quieres retribuirle a tu país, ésta es una muy buena manera de hacerlo”, dijo. “Sientes que realmente estás representando y logrando algo, a diferencia de otros trabajos genéricos. Cada vez que le dices a la gente lo que haces, te sientes realmente orgulloso de decirlo”, concluye.