Paseño atropella y mata a motociclista en Las Vegas

Cortesía / Andrew James Rodríguez

Un motociclista de 58 años murió esta semana luego de que un presunto conductor de El Paso, que manejaba a altas velocidades y en estado de ebriedad (DUI), lo atropellara en el Oeste de Las Vegas, según informó la Policía Metropolitana de Las Vergas (LVMPD).

El conductor identificado como Andrew James Rodríguez, de 33 años de El Paso, fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark por un cargo de DUI que resultó en la muerte y una conducción imprudente que resultó en la muerte, dijo la Policía.

De acuerdo con autoridades, el accidente ocurrió poco antes de la medianoche del sábado cuando Rodríguez conducía un Lamborghini Huracán cerca de West Russell Road y Rogers Street en el Sur de Las Vegas.

La Policía dijo que Rodríguez aceleró a 141 millas por hora un par de segundos antes del impacto, que ocurrió a 127 mph, muy por encima del límite de velocidad establecido de 45 mph.

Desde entonces ha pagado una fianza de 75 mil dólares y fue liberado en monitoreo electrónico de alto nivel, según muestran los registros de la Corte de Justicia de Las Vegas.

Las condiciones de la fianza incluyen no conducir, no beber y no meterse en problemas.