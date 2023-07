Pasa CBP de antiterrorismo a protección de migrantes

En un día con temperatura de 90 grados (32.2 centígrados) a principios de mayo, cientos de migrantes se reunieron en suelo estadounidense cerca de un puesto fronterizo en El Paso, Texas. Muchos habían esperado durante días, sin comida, refugio o suficiente agua y baños, antes de que los agentes de la Patrulla Fronteriza les permitieran cruzar la puerta y los llevaran a las instalaciones de detención.

A unas pocas millas de distancia, en el Centro de Convenciones de El Paso con aire acondicionado, altos funcionarios gubernamentales y contratistas de seguridad se reunieron para un evento anual que mostraba la última tecnología para ayudar a proteger las fronteras de Estados Unidos: perros robóticos, torres de vigilancia, equipos para terrenos accidentados, drones y contradrones.

El contraste en las escenas ilustra un desafío central de la misión de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La agencia, que incluye a la Patrulla Fronteriza (USBP), fue creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Su sitio web dice: “Nuestra principal prioridad es evitar que los terroristas y sus armas ingresen a los Estados Unidos”.

Si bien su misión se ha mantenido igual a lo largo de los años, sus responsabilidades han aumentado.

Además de asegurar la frontera, uno de los problemas más apremiantes que ha enfrentado en la última década es el humanitario, impulsado por las personas que cruzan la frontera, muchas de las cuales huyen de la violencia y la pobreza. Aun cuando pocos representan una amenaza para la seguridad, el Gobierno de los Estados Unidos ha enviado a la agencia de aplicación de la ley más grande del país para arrestar y luego cuidar a los refugiados.

“Tenemos que evolucionar, extremadamente rápido”, dijo en mayo Manuel Padilla Jr., comisionado asistente de CBP, a la multitud de contratistas del Centro de Convenciones que venden equipos de grado militar. “Y eso va también en el tema de migración”.

CBP, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca se negaron a comentar sobre la situación en El Paso.

El presupuesto de la agencia siempre ha estado fuertemente orientado a asegurar la frontera. En comparación, una cantidad minúscula del presupuesto se destina a brindar refugio y atención a la afluencia de los demacrados inmigrantes.

Aunque algunos altos funcionarios han reconocido en privado la necesidad de evolucionar, el sentimiento público de Padilla no es compartido universalmente.

Algunos en la base de la Patrulla Fronteriza quieren concentrarse en la misión principal de la agencia: “detectar y prevenir la entrada ilegal de personas a los Estados Unidos”, sin preocuparse por ellos después de que infringen la ley. Algunos ven la misión humanitaria como una invitación a más inmigración ilegal. Los republicanos quieren agentes que hagan cumplir la ley, a pesar de que está desactualizada hace décadas.

Estos desacuerdos son sólo una parte del debate más amplio y volátil sobre las políticas de inmigración del país. Aun así, las escenas de miles de migrantes desesperados entregándose a los agentes de la Patrulla Fronteriza se han convertido en el rostro de la situación.

Cuando CBP vio por primera vez esta tendencia migratoria en 2014, algunos funcionarios creyeron que otras agencias federales, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y los Servicios Humanos y de Salud (HHS), serían más adecuadas para liderar la respuesta.

Gil Kerlikowske, el comisionado de CBP durante la administración de Obama, dijo que esa idea no era bien recibida cuando planteó el tema a altos funcionarios. “Esta es la frontera, y este es su problema”, dijo que le dijeron.

En ese sentido, no ha cambiado mucho.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece CBP, puede solicitar asistencia de otras agencias federales durante momentos de altos cruces ilegales. Pero al final, es responsabilidad de CBP.

Las sucesivas administraciones se han centrado en formas de disminuir la cantidad de cruces ilegales y evitar una crisis humanitaria en el lado estadounidense de la frontera.

La administración Trump implementó políticas punitivas para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera, en un caso, separando familias y, en otros, restringiendo el acceso al asilo.

La administración Biden, que ha sido testigo de la mayor afluencia de cruces de migrantes en la frontera Sur en un momento en que más personas son desplazadas a nivel mundial que nunca antes, se ha centrado en reducir la elegibilidad para el asilo y agregar algunas nuevas vías legales para ingresar al país.

Pero debido a que tales políticas las establece el Poder Ejecutivo y cambian con frecuencia, es poco probable que tengan un efecto duradero.

Sin la voluntad política de reorganizar CBP para apoyar su misión humanitaria, la agencia probablemente seguirá dependiendo de soluciones temporales, como lo ha hecho durante la última década.

Cuando los picos en la migración amenazan con abrumar los recursos, CBP puede agregar instalaciones de retención temporales. La agencia también ha logrado un progreso significativo desde 2014 para garantizar que las instalaciones sean más apropiadas para los niños y las instalaciones abastecidas con alimentos, agua, fórmula para bebés, pañales y otras necesidades.

CBP ha contratado a cientos de personas para procesar a los migrantes y realizar el trabajo administrativo, relevando a los agentes de la Patrulla Fronteriza que habían sido reasignados temporalmente a estos roles. Y el presidente Joe Biden solicitó una reserva de emergencia de $4.7 mil millones para el año fiscal 2024 para facilitar el acceso a fondos durante una crisis.

Fallas evidentes

Las fallas en esta respuesta ad hoc fueron evidentes en El Paso antes del vencimiento de una medida de salud de la era de la pandemia conocida como Título 42 a principios de mayo. La administración de Biden había pasado casi dos años planificando la expiración de la política, que esperaban traería la mayor afluencia de inmigrantes hasta el momento. Las autoridades predijeron que El Paso sería uno de los puntos de cruce más populares.

Sin embargo, cientos de migrantes, muchos de los cuales hicieron viajes largos y peligrosos para llegar a Estados Unidos, esperaron detrás de una puerta fronteriza, donde estaban en gran medida protegidos de la vista del público. Las instalaciones fronterizas estaban llenas.

Muchos de los migrantes habían estado allí durante días en condiciones desérticas antes de que se les proporcionara agua, barras de granola y baños portátiles, según un funcionario estadounidense y Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights (BNHR), una organización de defensa en El Paso.

García, quien estaba en la frontera de Ciudad Juárez, México, esa semana, frente a donde esperaban los migrantes en El Paso, dijo que habló con los migrantes que habían cruzado de regreso al lado mexicano para comprar agua y poder sobrevivir bajo el sol abrasador al otro lado de la frontera.

Para cuando algunos migrantes llegaron a los centros de procesamiento de CBP, estaban tan deshidratados y cubiertos de arena que los agentes tuvieron problemas para obtener sus huellas dactilares, según el funcionario de los Estados Unidos, que no estaba autorizado a hablar públicamente y describió la situación bajo la condición de anonimato.

CBP no dijo cuántas personas habían estado esperando durante días. Un alto funcionario dijo que no había una decisión formal de mantener a los migrantes al aire libre durante períodos prolongados cuando las instalaciones no tenían espacio. Hubo una situación similar en San Diego.

El funcionario, autorizado sólo a hablar de forma anónima, defendió la respuesta de la agencia y su entrega de suministros a los detenidos al aire libre en El Paso. Otro funcionario de CBP, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que la agencia tenía la obligación de brindar atención adecuada a los migrantes, pero hacerlo era difícil, dado que la principal prioridad era trasladarlos desde la frontera a un centro de detención.

Horas antes del cambio en las políticas fronterizas el 11 de mayo, Raúl Ortiz, el jefe de la Patrulla Fronteriza recientemente retirado, se paró cerca de la puerta en El Paso que impedía que unos mil migrantes caminaran más adentro del país. En ocasiones esa semana, había más de 2,500 personas allí, dijo, pero los suministros sólo se entregaron esa tarde.

Estilo ‘fast-food’

El respaldo al enviar a los migrantes a las instalaciones estuvo muy lejos de la visión que Ortiz describió en el centro de exposiciones un día antes. “Quiero que nuestras instalaciones de procesamiento funcionen como Chick-fil-As”, dijo, en referencia al servicio rápido de la cadena de comida rápida.

La respuesta a los refugiados debe ser una parte establecida de la agencia, dijo Ortiz.

“Tienes una misión de seguridad fronteriza, y tienes una misión humanitaria, y a veces chocan”, dijo Ortiz en la exposición de seguridad en El Paso en mayo. “Pero como líder de la Patrulla Fronteriza y mis compañeros jefes, queremos tratar de descubrir cómo manejarlos por igual. Y luego tienes que evolucionar como organización”.

Eso podría incluir, por ejemplo, la creación de una división de respuesta de emergencia dedicada u otra fuerza dentro de CBP capacitada para gestionar la afluencia de refugiados. Pero no ha aparecido un impulso concertado para tal cambio.

“Esa es una pieza en la que nunca se ha centrado ninguna administración”, dijo Andrea Flores, exfuncionaria de la Casa Blanca que trabajó en estos temas en las administraciones de Obama y Biden.