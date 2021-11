Participan estudiantes de moda en inauguración de Fashion Nirvana

Los estudiantes de Diseño de Moda de El Paso Community College (EPCC) participaron con el Museo de Arte de El Paso (EPMA) en la gran inauguración de Fashion Nirvana: Runway to Everyday el 12 de noviembre de 2021. El programa Diseño de Moda de EPCC se ha presentado en varias funciones locales y fue solicitada por EPMA para este importante evento.

Para celebrar la gran inauguración, los instructores de la carrera, José Sáenz y Lizette Arenas, cosieron prendas inspiradas en los 90 cuando se produjo la inauguración. Alexia Maldonado, estudiante de Diseño de Moda de EPCC, vendió su línea de ropa vintage de los 90 “4am Vintage”. Las estudiantes Rubenia Alvarado, Claudia Arce y Kendra Brown asistieron en las demostraciones y promovieron el programa Diseño de Moda mientras hablaban con los asistentes. La gente pudo verlos en acción experimentando el proceso de elaboración de prendas.

“Es importante para este programa tener presencia en eventos de moda en nuestra ciudad como una oportunidad para promover y mostrar el increíble trabajo y talento de nuestros estudiantes y profesores”, dijo Vanessa Ramírez, coordinadora de Diseño de Moda.

“Oportunidades como Fashion Nirvana: Runway to Everyday de EPMA conectan a los estudiantes con experiencias reales de la industria y cierran la brecha entre el aula y la industria de la moda, que es una experiencia que queremos que todos nuestros estudiantes tengan”.

“Estoy muy contenta de que este evento esté sucediendo y me siento realmente inspirada por el tema del evento que son los años 90 y siento que ese estilo está volviendo a estar de moda, así que me siento honrada de estar aquí como parte del programa”, dijo Alexia Maldonado, estudiante de Diseño de Moda. “Realmente espero que mis diseños sean tan buenos como los que se muestran; me ilusiona por mi carrera y mi futuro”.

La exposición ofrece una experiencia de galería multisensorial basada en la alta costura y las prendas listas para usar de diseñadores de renombre. Junto con el videoarte, la exposición celebra a los modistos, fotógrafos y video-artistas que marcan tendencias y que hicieron de los 90 una década icónica digna de su renacimiento actual. La exposición está disponible desde el 12 de noviembre de 2021 hasta el 12 de marzo de 2022. Para obtener más información, acceda a https://epma.art/art/exhibitions/fashion-nirvana-runway-to-everyday.

Diseño de Moda

El programa de Diseño de Moda está diseñado para preparar a las personas interesadas en trabajar dentro de la industria de la moda para obtener un empleo de nivel de entrada o un avance en los siguientes campos: diseño de ropa, fabricación de ropa, venta al mayoreo, venta al menudeo, exhibición de productos, promoción de ventas, publicidad, producción de desfiles de moda e ilustración de moda.

El plan de estudios ofrece tres opciones especializadas: Mercadeo de moda, Ilustración de moda y Diseño de moda. Todas las opciones incluyen una descripción general de los segmentos interrelacionados dentro de la industria de la moda. Las inscripciones para el semestre de primavera de 2022 ya están abiertas. Comuníquese con el Programa de Diseño de Moda mandando un email a vramir76@epcc.edu.