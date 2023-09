Para venezolanos, el TPS de Biden es insuficiente

El Paso.- A poco menos de medio millón de venezolanos –muchos de ellos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso– se les permitirá permanecer en el país y trabajar legalmente durante 18 meses.

La administración Biden anunció la extensión y redesignación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos el miércoles por la noche justo cuando el número de migrantes que llegan a la frontera ha aumentado significativamente, abrumando los refugios y provocando que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos liberara a miles de personas en las calles en algunas ciudades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el programa se aplica sólo a quienes llegaron al país antes del 31 de julio: unos 472 mil, estima el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Esto se suma a los 242 mil 700 venezolanos que actualmente se encuentran bajo estatus de protección.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una condición migratoria temporal otorgada a personas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen “debido a una guerra civil, desastre natural u otras condiciones o circunstancias”, dijo el DHS en un comunicado de prensa.

Aquellos bajo TPS no pueden ser deportados ni detenidos debido a su estatus migratorio y son elegibles para autorización de trabajo y viaje. El programa también elimina el período de espera de meses para que los inmigrantes soliciten autorización de trabajo. Sin embargo, la condición no es automática y los venezolanos elegibles para la protección y las autorizaciones deben solicitarlas.

“¡Jalé, jalé, jalé!”, gritaba el jueves un grupo de venezolanos frente a la iglesia católica del Sagrado Corazón, en el sur de El Paso, a un camión de obras que pasaba por allí. “¡Trabajo, trabajo, trabajo!”.

“Eso es lo que queremos, trabajo”, dijo un hombre de 27 años que no quiso dar su nombre. “¿Pero por qué sólo los que llegaron antes del 31 de julio? Algunos de nosotros llevamos aquí cuatro semanas, pero muchos otros acaban de llegar este fin de semana. No deberíamos quedar aislados de esa manera”.

La ampliación del estatus de protección se justificaba debido a “la creciente inestabilidad y falta de seguridad de Venezuela debido a las duraderas condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales”, dijo el secretario del DHS, Alejandro N. Mayorkas, en un comunicado de prensa. También enfatizó que quienes ingresaron al país después del 31 de julio no están protegidos y serían expulsados “cuando se determine que no tienen base legal para quedarse”.

“Simplemente no hay vida allí”, comentó Gonzalo, quien estaba afuera de una estación de autobuses del centro preguntando precios para llegar a Chicago con su familia de cuatro. Dijo que le faltaban unos 200 dólares. “Nos dicen que regresemos a nuestro país, pero la gente no conoce nuestro país, no lo entiende. Es corrupto, es peligroso. Tú también te irías de allí”.

Marisa Limón Garza, directora ejecutiva de Immigrant Advocacy Center en El Paso, calificó la redesignación del TPS como un “paso positivo hacia adelante”, y agregó que otorgar elegibilidad inmediata para el empleo a quienes ingresan al país a través de la aplicación CBP One es una “mejora tremenda”.

Otros argumentan que el estatus de protección alentará a más venezolanos a migrar a Estados Unidos.

“Esta noticia incentivará a venir a aún más inmigrantes de Venezuela”, publicó el jueves el senador Ted Cruz, republicano por Texas, en X, anteriormente Twitter. “En medio de una crisis fronteriza histórica, esto es lo último que necesitan nuestros hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza”.

Éxodo en Venezuela

Más de 7.3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2015, informa el Instituto de Política Migratoria. La gran mayoría viaja a través de la traicionera jungla que conecta Colombia y Panamá conocida como el Tapón del Darién, incluidos más de 209 mil sólo de enero a agosto. Esta cifra es ligeramente superior a las 3 mil registradas entre 2010 y 2021, según el Instituto.

Muchos de ellos están llegando a EU a través de El Paso, y nuevamente ponen a prueba los refugios no gubernamentales locales, así como los esfuerzos de las ciudades y los condados para gestionarlos. Esto es especialmente cierto porque los venezolanos generalmente llegan en familias y sin los recursos para pagar su estadía o viajar a su ciudad de destino. Eso significa que muchos permanecen en la zona por más tiempo, requieren más asistencia y, a menudo, abandonan los refugios después de unos días.

Por eso, muchos duermen en las aceras y callejones, incluso cuando la ciudad ha logrado evitar las liberaciones en las calles, cuando la Patrulla Fronteriza (BP) deja a los extranjeros que han procesado en las calles cercanas a las estaciones de autobuses o aeropuertos.

Números masivos

Si bien el estatus de protección fue una buena noticia para muchos, no aborda el creciente número de inmigrantes que llegan a la frontera.

El sector de la BP de El Paso encontró a más de 3 mil 500 extranjeros el martes y miércoles combinados, según muestra el panel de migrantes de la ciudad. El panel también muestra que más de 2 mil 500 solicitantes de asilo en esos dos días fueron liberados en la comunidad: refugios locales, el Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes del condado y la ciudad, que los está alojando en hoteles.

Vigilancia fronteriza

El miércoles, el DHS también anunció otras acciones para incrementar la vigilancia en la frontera suroeste, incluido el despliegue de personal militar adicional.

Limón Garza, de la organización Las Américas, dijo que “redoblar la disuasión” no es la respuesta.“Medidas como recursos para acelerar la adjudicación de órdenes de deportación, la expansión de un programa de expulsión de familias a nivel nacional y el despliegue de personal militar en la frontera no impedirán que los inmigrantes busquen seguridad y una vida mejor en Estados Unidos”, dijo.