Pagan a los adolescentes para que aprendan educación sexual

Angelique Estrada, que usa pronombres ellos/ellos, recordó la única clase de salud que tomó en la escuela secundaria que solo mencionaba brevemente la educación sexual.

“No se trataba realmente de educación sexual, se trataba simplemente de tener la regla”, recordó la joven de 18 años. "Eso es realmente todo lo que tenía en la escuela".

Paola Durán, de 19 años, compartió una experiencia similar durante su primer año de secundaria.

“Tomé una clase de salud y esa fue básicamente toda la educación sexual que realmente conocía”, dijo Durán. "Al crecer en un hogar hispano, realmente no se escucha mucho sobre sexo, excepto que no lo practicas".

Las historias de educación sexual limitada no son nada nuevo para Texas, uno de los 18 estados que no exigen que se gradúe de la escuela secundaria. En cambio, los estudiantes de Texas toman una clase de salud en la escuela secundaria, que incluye lecciones sobre la pubertad, la prevención del abuso y las enfermedades de transmisión sexual.

Proyecto Comunitario Fronterizx

Aunque algunos distritos escolares, incluido el Distrito Escolar Independiente de Socorro, trabajan con organizaciones de salud locales para ampliar su plan de estudios de educación sexual, la mayoría de los estudiantes de Texas aprenden de un único libro de texto de salud aprobado por el estado.

Eso cambió para Estrada y Durán cuando los adolescentes se convirtieron en pasantes del Proyecto Comunitario Fronterizx, o FCP, donde aprendieron sobre educación sexual y participaron en proyectos para compartir sus conocimientos con sus compañeros.

A los pasantes se les paga $15 por hora por asistir a talleres, crear contenido en línea y dar presentaciones sobre educación sexual en toda la zona fronteriza. La organización también paga a los estudiantes 50 dólares por “cuidado personal” y estipendios de viaje.

“Es evidente que existe una brecha en el sistema escolar y los estudiantes anhelan la información y quieren hablar sobre ella”, dijo la coordinadora del programa FCP, Corinthia Fraire. "Nuestro objetivo es llenar ese vacío de una manera que sea acogedora para los jóvenes y crear un espacio para que puedan tener diferentes debates".

Sin educación sexual

Se estima que poco menos del 17% de las escuelas del estado ofrecen educación sexual combinada con abstinencia, también conocida como educación sexual integral, que se centra en enseñar información médicamente precisa sobre la anticoncepción, según un estudio de 2017 realizado por Texas Freedom Network Education Fund. Según el estudio, poco más del 58% de las escuelas del estado ofrecen clases de educación sexual basadas únicamente en la abstinencia y alrededor del 25% no las ofrecen en absoluto.

Las escuelas que ofrecen educación sexual deben enfatizar la abstinencia como el método anticonceptivo preferido para los jóvenes solteros. Las escuelas también deben brindar a los padres acceso a su plan de estudios de educación sexual y salud y también pueden optar por que sus hijos no participen en cualquier parte de la lección.

Formacion sexual para estudiantes LGBTQ+

La coordinadora del FCP y ex pasante, Angélica Bustos, dijo que muchas escuelas que ofrecen educación sexual aún no abordan las necesidades de los estudiantes LGBTQ y de aquellos que ya son sexualmente activos.

“No tienen a quién hacerle preguntas porque sus maestros no siempre tienen la oportunidad de responder esas preguntas libremente sin meterse en problemas”, dijo Bustos. “Luego regresan a casa y no pueden hacer esas preguntas porque no se sienten cómodos haciéndolas a sus padres”.

Como parte de FCP, los pasantes aprenden sobre temas que esperaría encontrar en cualquier clase integral de educación sexual, como anticoncepción y embarazo adolescente, pero también pueden tener discusiones que pueden considerarse tabú en casa o en la escuela, como identidad de género, masturbación y placer. Otras veces hablan de cuestiones sociales como la accesibilidad a los métodos anticonceptivos y la salud mental de los adolescentes.

Durán, quien participó en el programa en 2021, dijo que aprendió sobre el estigma que enfrentan las mujeres de minorías y las personas no binarias cuando hablan de sexo.

“Acabo de aprender que es importante tener conversaciones y desestigmatizar muchos de estos temas”, dijo.

Estrada, quien fue pasante en 2022, dijo que los estudiantes también aprendieron sobre los condones, el consentimiento y la importancia de la comunicación.

Fundación

FCP está financiado por West Fund, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia financiera a pacientes que buscan servicios de aborto en El Paso, Juárez y el Sur de Nuevo México. El fondo detuvo sus servicios en junio de 2022 después del fallo de la Corte Suprema que anuló a Roe V. Wade.

Desde que se fundó FCP en 2018, decenas de estudiantes de secundaria han participado en las diversas versiones del programa.

Inicialmente, la organización tenía como objetivo abordar los embarazos adolescentes no deseados intentando cambiar las políticas escolares locales y mejorar el acceso a la educación sexual.

"Si tuviéramos que actualizar alguna política, necesitaríamos escuchar directamente a las personas que se ven afectadas, que son los jóvenes", dijo Fraire.

El primer grupo de pasantes fue contratado para dar presentaciones sobre las tasas de natalidad entre adolescentes y los impactos del embarazo adolescente en las reuniones locales del Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC). Estos consejos están formados por miembros de la comunidad y están destinados a brindar a los distritos escolares orientación sobre su plan de estudios de educación sanitaria y educación sexual.

Objetivos y prácticas

En 2020, cuando se produjo la pandemia de COVID-19 y los pasantes de FCP ya no pudieron asistir a las reuniones de SHAC, comenzaron a realizar presentaciones virtuales ante juntas escolares, realizar reuniones públicas y reunir firmas para una petición para tratar de mejorar el acceso a la educación sexual en escuelas de El Paso.

Aunque sus esfuerzos fracasaron, Fraire dijo que el grupo pudo aprender de la experiencia y comenzó a cambiar sus objetivos.

“Parte de la respuesta que recibimos de los jóvenes fue que recibirían su educación sexual en forma de folletos o cuadernos sin ningún tipo de sermón y que sería más autoguiada y opcional”, dijo Fraire. “Conociendo el largo camino que implicaría cambiar las políticas escolares, decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos y centrarnos en elaborar un plan de estudios y enseñar nosotros mismos diferentes temas”.

Para participar en las prácticas, los estudiantes deben obtener el permiso de sus padres y firmar un acuerdo que garantice que comprenden qué tipo de conversaciones tendrán sus hijos. Fraire dijo que los padres también están invitados a asistir y escuchar las discusiones y actividades.

Por ahora, Fraire dijo que FCP se limita a contratar de seis a ocho pasantes al año, pero espera hacer crecer la organización para poder ofrecer pasantías de educación sexual en profundidad a más adolescentes de El Paso.