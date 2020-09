Paga Trump impuesto mínimo al IRS

Associated Press / El presidente dijo que hará publicos sus archivos financieros cuando no este en auditoria

Associated Press

El presidente Donald Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, según un reporte publicado ayer domingo por el periódico de circulación internacional New York Times (NYT).

Trump, quien ha guardado celosamente sus declaraciones de impuestos y es el único presidente de los tiempos modernos que no las ha hecho públicas, pagó 750 dólares de impuestos al Gobierno federal el año en que fue elegido: 2016, y 750 dólares de nuevo en su primer año en el cargo.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump calificó el reporte como “noticias falsas” y dijo que ha pagado impuestos, aunque no dio detalles.

La divulgación, que según el NYT proviene de datos de declaraciones de impuestos que abarcan un período de dos décadas, se da en un momento crucial, ya que el primer debate presidencial está programado para el martes, y en cinco semanas se habrán de realizar las elecciones generales de Estados Unidos.

El presidente prometió que la información sobre sus impuestos “será revelada”. Pero no ofreció un cronograma para la divulgación e hizo promesas similares durante la campaña de 2016 que nunca cumplió.

De hecho, el presidente ha presentado desafíos judiciales contra quienes buscan acceso a sus declaraciones, incluida la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que está demandando el acceso a las declaraciones de impuestos de Trump como parte de la supervisión del Congreso.

Un abogado de la Organización Trump, Alan Garten, y un portavoz de la Organización Trump no respondieron a peticiones de comentarios de The Associated Press sobre el reporte.

Garten le dijo al Times que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos”. En una declaración a la organización noticiosa, Garten afirmó que el presidente “ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al Gobierno federal, incluyendo el pago de millones en impuestos personales desde que anunció su candidatura en 2015”.

En conferencia de prensa ayer por la tarde el presidente Trump se negó repetidamente a responder cuánto ha pagado en impuestos federales en la sesión informativa.

Los impuestos de Trump han sido en gran parte un misterio desde que se postuló para el cargo. Durante la campaña de 2016, el entonces candidato rompió con las normas de las elecciones presidenciales y se negó a presentar sus declaraciones de impuestos para la revisión pública. Han permanecido privadas desde que asumió el cargo.

El New York Times dijo que no hará públicos los datos de las declaraciones de impuestos de Trump para no poner en peligro sus fuentes “que han asumido enormes riesgos personales para ayudar a informar al público”.