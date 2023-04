Padece EP una nueva avalancha migratoria

La irrupción masiva de inmigrantes volvió a tomar por sorpresa a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a las autoridades de la Ciudad y el Condado, quienes atónitos volvieron a ver una invasión en algunas calles y propiedades situadas en la zona Centro, tal y como ocurrió a finales del 2022.

Más de medio millar de extranjeros divididos en dos grupos, unos lograron llegar a la iglesia Sagrado Corazón, localizada en el Segundo Barrio, y otro a una finca en construcción contigua al albergue del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar para pedir posada, pero para su infortunio ambos sitios están saturados, por lo cual quedaron a la intemperie.

PUBLICIDAD

“Tenemos cuatro días durmiendo en la calle, rogamos que nos den un espacio dónde dormir por la noche”, dijo Gilberto, oriundo de Venezuela y que logró cruzar la frontera el lunes por la madrugada.

De acuerdo a un sondeo realizado por El Diario de El Paso, la mayoría de los migrantes acampados en los alrededores del templo jesuita traspasaron la frontera de manera ilegal ante la desesperación de permanecer en Ciudad Juárez, México.

“Hay muchos huecos y puntos ciegos por los que podemos cruzar la frontera y todo es cuestión de tiempo y paciencia”, dijo uno de los avispados migrantes que volvió a cruzar el río y la malla fronteriza.

Aunque las autoridades de la Patrulla Fronteriza piensan que la malla es un disuasivo que permite que las personas se desistan a cruzarla, no es garantía que no se pueda traspasar.

“Estamos al tanto de que a lo largo del muro fronterizo hay varias brechas que las organizaciones criminales han cortado intencionalmente para facilitar el contrabando de migrantes o drogas. La infraestructura no está ahí para detener el flujo de personas, entendemos que la infraestructura no va a detener el flujo, pero hace el trabajo previsto, lo ralentiza”, dijo el portavoz de la corporación federal, Fidel Baca.

Indicó que constantemente sino es que a diario, los contratistas reparan los agujeros hechos en el muro fronterizo, pero desafortunadamente las organizaciones criminales con seguridad harán otro agujero a lo largo del muro.

Y es que a decir de los entrevistados, aunque del otro lado del río fueron tratados bien, su hartazgo de continuar varados los obligó a tomar la decisión de continuar su camino rumbo al Norte con la finalidad de llegar a su destino y reunirse con sus familiares o amigos.

Ante la súbita llegada, el padre jesuita Rafael García se mostró asombrado y aunque su intención es poder ayudar a las personas, se dice rebasado. “No estábamos preparados. Estamos preparados todos los días para nuestra capacidad de alrededor de 120 personas, pero arriba de esa cantidad ya no podemos ayudar”, afirmó mientras observaba la nueva imagen urbana del sector.

Y es que cuando ya prácticamente estaba controlada la situación conforme se acercaba el levantamiento de la medida de salud pública amparada bajo el Título 42, la avalancha de migrantes se dejó venir. “Lo único que queremos es que nos den una oportunidad de ingresar al país pero nos rechazan y nosotros no queremos volver a nuestros países”, dijo una mujer, originaria de Colombia, mientras acariciaba el pelo de uno de sus dos hijos.

A pesar de que las autoridades locales prohíben la instalación de carpas de campaña en la vía pública, decenas de éstas fueron levantadas en ambos campamentos improvisados. Otros sujetaron sábanas brindadas por la Cruz Roja a las rejas para protegerse de los inclementes rayos del sol que pegan en el callejón que divide la iglesia del albergue.

“Yo crucé una vez y me regresaron, me entregué voluntariamente y me regresaron por lo que opté por entrar de nuevo a ‘la brava’, dijo uno de los migrantes que logró burlar la vigilancia de la Patrulla Fronteriza, al igual que el resto de sus connacionales.

A pesar de que las autoridades federales han reiterado en diversas ocasiones que la frontera está cerrada, no ha sido impedimento para que los aspirantes a cumplir el llamado ‘sueño americano’ logren su cometido de pisar tierra estadounidense.

“Me da preocupación. Creo que nadie sabe realmente lo que va a pasar. No tenemos que esperar al 11 de mayo para ver la realidad que está pasando ahora”, expresó el párroco de la emblemática iglesia construida hace más de 125 años. “No esperaba ver a tantos migrantes”.

Decenas de mujeres y sus hijos han esperado durante días un espacio dentro del albergue, sin embargo la respuesta dada es que no hay espacio. “Estamos aquí en fila esperando que nos den entrada y poder pasar la noche de manera segura”, dijo María mientras fijaba la mirada hacia el horizonte.

No obstante y ante la contingencia de lo que pudiera ser otra crisis migratoria, ayer viernes empleados de la Ciudad instalaron una decena de baños públicos, papel sanitario y una estación de higiene para el lavado de manos con el fin de atender las necesidades básicas de los migrantes. “Qué bueno hermano que nos hayan puesto estos sanitarios. Estamos agradecidos”, dijo un hombre que estaba en fila.

Pero a pesar de las brigadas de ayuda que han empezado a auxiliar a los recién llegados, la mayoría teme que agentes de la Patrulla Fronteriza o del Departamento de Seguridad Pública de Texas arriben al lugar con la intención de llevar a cabo una redada.

“La verdad tenemos miedo de que hoy por la tarde, noche o madrugada lleguen y nos levanten a todos para deportarnos. Eso sería terrible”, dijo Isaac, quien salió de su natal Ecuador hace más de tres meses.

“Yo no quiero que me deporten. Si llego a Venezuela me van a matar, ya no puedo regresar”, dijo angustiado Eduardo, quien tampoco quiere regresar a México por la mala experiencia vivida. “Ahí me robaron todo hermano y me quisieron secuestrar”, dijo angustiado pero al mismo tiempo contento de haber logrado entrar a los Estados Unidos.